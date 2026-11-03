이주민 단체 만난 청와대 "현장 목소리 적극 경청할 것"

▲청와대가 3일 이주민 관련 단체들을 만나 "제도적으로 사각지대가 발생하지 않도록 현장의 목소리를 적극 경청하고 지속적으로 소통하겠다"고 밝혔다. 이날 간담회는 전성환 청와대 경청통합수석 주재로 열렸다. 2026.11.3 ⓒ 청와대 제공 관련사진보기