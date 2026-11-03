이주민 단체 만난 청와대 "현장 목소리 적극 경청할 것"

청와대가 3일 이주민 관련 단체들을 만나 "제도적으로 사각지대가 발생하지 않도록 현장의 목소리를 적극 경청하고 지속적으로 소통하겠다"고 밝혔다.
이날 간담회는 전성환 청와대 경청통합수석 주재로 이주노동자들과 이주노동자평등연대, 이주여성인권센터, 민주사회를위한변호사모임 등 관련 지원단체·시민사회 관계자들이 참석했다. 이재명 대통령의 "외국인노동자들을 불러다가 (일)해도 국가 경제에 크게 도움이 안 된다" 발언으로 불거진 논란을 해소하고 이주민 관련 단체들의 우려를 불식시키기 위한 자리로 풀이된다.
참고로 이들 단체들은 이날 간담회 참석에 앞서 청와대 앞 분수대에서 이 대통령의 관련 발언을 규탄하는 기자회견을 열었다(관련기사 : [오마이포토] 이재명 대통령의 이주민 관련 차별발언 규탄 https://omn.kr/2kdqe
).
이에 대해 청와대 국민경청비서관실은 이날 따로 보도자료를 통해 "한국 사회의 주요 구성원으로 자리 잡은 이주노동자와 관련된 각종 현안 및 정책 제안 등을 경청하기 위한 간담회를 개최했다"고 밝혔다.
구체적으론 "참석자들은 이주노동자들이 현장에서 마주하는 노동·체류 환경 등에 대한 실태를 공유하면서 관련 제도의 개선 필요성을 강조했다"며 "특히 참가자들은 ▲ 다문화가족 복지 사각지대 ▲ 임금 체납 ▲ 농업 계절노동자 ▲ 이주 여성 인권 등 다양한 현안에 대해 현장 경험을 바탕으로 정책적 제안을 전달했다"고 설명했다.
또한 "(참석자들이) 우리 사회 전반에 이주민 등 소수자에 대한 혐오 정서가 확산 중인 점에 우려를 표하며 이에 대한 명확한 문제 인식과 개선 방안 마련을 촉구했다"고도 전했다.
전성환 수석은 간담회에서 현장의 목소리를 적극 듣고 지속적으로 소통하겠다고 밝혔다. 관련해 청와대는 "참석자들에게 정부·당사자·시민사회가 공정성과 합리성의 원칙에 따라 약자를 두텁게 보호하는 제도 개선 방안을 논의해 나가자고 제안했다"고 부연했다.