'훈훈연대'는 소문난 잔치? 악수 없는 오세훈과 한동훈

소문난 잔치에 먹을 것은 없었다?
성황리에 열렸던 두 행사에서 미디어가 기대했던 '순간'은 포착되지 않았다. 오세훈 서울특별시장과 한동훈 무소속 국회의원이 손을 맞잡는 장면은 3일 국회에서 연출되지 않은 것이다. 한동훈 의원이 공동으로 주최한 토론회에 오세훈 서울시장이 모습을 드러내지 않았고, 반대로 오세훈 시장이 참석한 국민의힘 서울시당 토론회에 한동훈 의원 역시 등장하지 않았다.
여의도 일각에서는 오세훈과 한동훈 두 사람을 '훈훈 연대'라고 부르며 장동혁 대표를 위시한 당권파를 견제할 새로운 세력 전선이 될 것이라고 기대하고 있다. 하지만 이날 국회에서 보여준 두 사람의 모습은 그 기대에 미치지 못했다. 서로 세 과시는 있었지만, 복잡하게 맞물리는 당내 역학관계 속에서 균형추를 흔들 만한 장면은 당장 보이지 않았다. 다만, 두 사람 모두 서로를 분명하게 인식하고 끈을 놓지 않고 있는 만큼 다양한 옵션은 열려 있는 상황이다.
여기에 장동혁 대표가 한동훈 의원이 참석한 행사에는 모습을 보이지 않는 대신, 오세훈 시장과 '깜짝' 악수를 한 장면도 의미심장하다. 최근 당권파에서는 지난 전국동시지방선거 과정에서 갈등을 겪었던 오 시장 측과 '전략적 제휴'가 가능하다는 이야기까지 공개적으로 나오고 있다(관련 기사: 오세훈 향한 엇갈린 러브콜... 장동혁-한동훈 중 누구 손 잡나? https://omn.kr/2kdck
).
장동혁과는 웃으며 악수한 오세훈... 국민의힘 의원 다수 참석
오세훈 시장이 참석한 토론회는 이날 오전 10시 서울 여의도 국회 의원회관 제7세미나실에서 열렸다. 서울시와 국민의힘 서울시당이 공동 주최한 '세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 토론회였다. 지난달 23일 항소심 무죄 판결 이후 처음으로 국회를 찾은 오 시장을 만나기 위해 국민의힘 현역 의원 38명이 몰렸다. 사람이 더 붐빈 것은 이쪽이었다.
조은희 서울시당위원장을 비롯해 권영세·나경원·김재섭·조정훈·서명옥·박수민 의원 등 서울 지역 의원들은 물론, 주호영·김기현·성일종·이종배·조배숙 등 중진 의원들도 참석했다. 박정하·배현진·한지아 등 '친한동훈계' 의원들도 모습을 드러냈다.
특히 장동혁 국민의힘 대표가 예고 없이 참석해 눈길을 끌었다. 정점식 원내대표와 신동욱 최고위원, 박충권·최보윤 수석대변인, 박준태 당대표 비서실장 등 당 지도부도 대거 동행했다. 장 대표는 먼저 행사장에 들어와 앉았고, 뒤이어 입장한 오 시장과 웃으며 악수를 나눴다. 오 시장이 "고맙습니다"라고 인사하자 장 대표는 "네"라고 화답했다. 장 대표는 행사 참석 이유에 대해 서울시당이 마련한 행사이기 때문에 당대표로서 참석한 것이라고 설명했다.
오 시장은 행사 후 기자들과 만나 보수 통합을 거듭 강조했다. 그는 "만나지 못할 사람이 없고 함께 힘을 합치지 못할 사람이 없다"라며 "다음 총선에서 만에 하나 패배하게 된다면 삼권분립조차 인정하지 않는 무도한 정권에 또다시 정권을 연장시켜줄 가능성이 있다"라고 주장했다.
특히 전날 김성원 국민의힘 의원의 부친상 빈소에서 만난 한동훈 의원을 직접 거론했다. 오 시장은 "1~2년 전에 쓰이던 동영상이 나올 정도로 뵌 지가 오래됐다. 자료화면으로 그런 화면이 쓰이는 게 보기 좋은 건 아닌 것 같다. 조만간 한번 뵙는 게 좋을 것 같다는 취지의 말씀을 드렸다"라고 전했다.
이어 "한동훈 의원을 비롯해서 우리 당의 누구라도 앞으로 찾아뵙고 고견의 말씀도 듣겠다"라며 "어떻게 하면 힘을 모아서 총선과 대선을 승리할 기초를 마련할지에 대해서 허심탄회하게 대화를 통한 화합, 통합을 모색하도록 할 생각"이라고 밝혔다.
한동훈 곁 김기현·윤상현·주호영 등... "뺄셈 아닌 덧셈 정치"
한동훈 의원은 오 시장 행사보다 30분 이른 오전 9시 30분, 같은 의원회관 제1소회의실에서 열린 '정당개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가' 토론회에 참석했다. 김기현·윤상현 국민의힘 의원과 공동 주최한 행사로, 국민의힘 현역 의원 20명 안팎이 참석했다.
박정훈·박정하·배현진·김형동·우재준·김건·안상훈 등 친한동훈계 의원들을 비롯해 주호영 국회부의장과 김석기·이만희·신성범 의원 등이 자리를 함께했다. 양향자 최고위원과 신지호·신경민·오신환 전 의원, 김종혁 전 최고위원 등도 참석했다. 한 의원이 소개될 때는 지지자들의 환호와 박수가 터져 나왔다.
공동주최자인 김기현 의원은 한 의원에게 직접 연락을 받고 토론회에 참여했다고 설명했다. 김 의원은 "뺄셈의 정치가 아니라 덧셈의 정치, 곱셈의 정치를 해야 한다"라며 정당 개혁의 필요성을 강조했다. 윤상현 의원은 오세훈·한동훈·이준석의 이른바 '오동석 연대'를 거론하면서 "오동석 연대만으로는 부족하다. 보수의 빅텐트를 만들어야 한다"라고 주장했다.
주호영 부의장은 공천 과정에서의 자신의 경험을 거론하면서 "당 대표에게 충성하는 사람들은 대체로 좀 모자란 사람들이 많다"라고 직격하기도 했다.
한동훈 의원은 토론회 이후 기자들과 만나서 공천에 대한 공포가 정상적인 정치를 방해하고 있다며 상향식 공천을 포함한 정당 개혁이 정치 개혁의 핵심이라고 강조했다.
오 시장과의 별도 회동에 대해서는 가능성을 열어뒀다. 그는 전날 빈소에서의 만남에 대해 "우연히 상가에서 된 거고, 여러 가지 대화를 했다"라며 "국민을 위한 정치인은 친분이 아니라 명분으로 하는 것"이라고 말했다.
이어 이재명 정부의 사법정책 등을 비판하면서 "정치공학보다는 반드시 이런 문제를 해결하겠다는 결기와 비전으로 많은 사람들이 함께해야 한다"라며 "지금 이 순간에는 민주공화정이 처한 위기를 극복하고 나라를 발전시키는 일에 공감하는 사람들과는 누구나 함께할 수 있다"라고 밝혔다.
한편, 두 토론회에 모두 참석한 국민의힘 의원도 적지 않았다. 김기현·주호영·신성범·고동진·조은희·배현진·한지아·김석기·박정하·서명옥·권영진 등 11명이 양쪽 행사장에 모두 모습을 드러냈다. 일부는 한 의원 행사에서 기념사진을 촬영한 뒤 오 시장 행사로 이동했다.
"두 사람의 만남 훈훈했다"... 김재섭이 전한 30분
두 사람이 서로에 대한 협력 의사를 밝힌 배경에는 이들이 직접 언급한 전날 빈소에서의 만남이 있다. 오 시장과 한 의원은 2일 늦은 오후 김성원 의원의 부친상 빈소에서 우연히 마주쳤다. 박정훈·배현진·김재섭 의원 등도 같은 테이블에 앉아 대화를 나눈 것으로 전해졌다.
김재섭 의원은 3일 오전 CBS라디오 <박성태의 뉴스쇼>에서 당시 상황을 비교적 상세하게 풀어냈다. 김 의원의 설명에 따르면, 한 의원이 빈소에 먼저 도착했고, 오 시장은 20분가량 뒤에 빈소를 찾았으며, 두 사람은 최소 30분 이상 함께 했다.
김 의원은 "한동훈, 오세훈 연대를 '훈훈 연대'라고들 하던데, 적어도 저 자리는 훈훈했다"라며 "구체적인 정치적인 이야기들을 많이 한 건 아니었지만 확실히 '자주 소통합시다'라는 데에서는 두 분이 이야기를 좀 하신 것 같다"라고 말했다.
이어 "무엇보다도 '민주당 정권이 무도하다, 거기에 대해서 정말 힘을 합쳐야 된다'에 대해서는 두 분 다 공감을 하시면서 그런 얘기들을 좀 하셨다"라며 "'분열돼서는 안 된다. 결국 이 거대한 산을 같이 넘어가야 된다'는 데 적극 공감하는 분위기였다"라고 전했다.
특히 김 의원은 "두 분이 같이 찍은 사진이 굉장히 옛날에 찍은 사진, 영상이더라"라며 "'너무 옛날에 찍은 사진이라 한번 업데이트가 필요하지 않겠냐' 이런 이야기들을 좀 하셨다"라고 소개했다. 그는 이를 근거로 조만간 두 사람의 별도 공식 회동이 이뤄질 가능성을 예상했다.
그러나 그 역시 한 의원의 국민의힘 복당 문제에 대해서만큼은 신중했다. 김 의원은 "한동훈 대표랑 당연히 같이 해야 되지만 복당이라고 하는 기술적인 문제가 먼저 들어왔을 때는 사실 우리가 더 큰 산을 넘어야 되는 정치적 명분 자체가 희석될 수 있다는 우려는 있다"라고 말했다.
한편, 장동혁 대표는 이날 국회에서 기자들과 만난 자리에서 한 의원의 복당 문제에 부정적인 태도를 유지했다. 그는 "통합과 연대를 통해 오히려 갈등이 커지는 것은 본질과 어긋나는 것"이라며 "통합과 연대의 문제는 당 지도부에서 당원들의 뜻을 물어 진행하겠다"라고 말했다.