'훈훈연대'는 소문난 잔치? 악수 없는 오세훈과 한동훈

▲장동혁 국민의힘 대표와 오세훈 서울시장이 3일 서울 여의도 국회 의원회관에서 국민의힘 서울시당·서울시 주최로 열린 '세계유산과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 정책토론회에서 참석자들과 기념촬영하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기