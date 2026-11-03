미군, 이란 케슘섬 타격… 중간선거 하루 전 제한적 방어 공격

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미국 군이 2일(현지시간) 이란 케슘섬을 타격했다. 미 중간선거를 하루 앞두고 이뤄진 공격으로, 중재국들이 양국의 평화협상 복귀를 계속 압박하는 가운데 나왔다.<월스트리트저널>(WSJ)은 미국 당국자들을 인용해 이번 공격이 최근 몇 주간 미국이 이란을 상대로 비공개리에 이어온 일련의 제한적 타격 가운데 가장 최근 사례라고 보도했다. 트럼프 대통령이 외교적 합의 가능성을 내세우던 와중에 이런 공격이 은밀히 이뤄져 왔다는 것이다.<로이터통신>은 익명의 미국 당국자를 인용해 이번 타격이 제한적인 것으로 보이며 대규모 전투 작전의 재개는 아니라고 보도했다. 다른 당국자는 이란이 미국 자산에 지대공미사일을 사용한 데 따른 방어 조치였다고 말했다. 이에 앞서 이란 국영 IRNA통신은 케슘섬에서 여러 차례 폭발이 있었다고 전했다.CBS방송도 복수의 미국 당국자를 인용해 미군이 호르무즈 해협 인근 이란 목표물에 제한적인 방어 타격을 가했다고 전했다. 한 군 고위 당국자는 타격 대상이 이란 남부 케슘섬이며, 이란 혁명수비대(IRGC)가 미군 항공기에 발포한 데 대한 대응이었다고 밝혔다. 폭스뉴스도 당국자들을 인용해 이번 타격이 이란이 미군 항공기에 발포한 데 대응한 방어적 조치였다고 보도했다.WSJ는 이번 공격이 중간선거(3일) 이후 이란과의 전쟁 재개 가능성을 낮춰 말한 트럼프 대통령의 발언 직후에 나왔다고 전했다.케슘섬은 호르무즈 해협에 있는 페르시아만 최대 섬으로, 이란 해군기지와 지하 미사일 시설이 있다. 미군은 앞서도 이 섬을 타격한 바 있다.지난 2월 28일 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 시작된 전쟁은 8개월째 이어지고 있다. CBS에 따르면 카타르 주도로 사흘 연속 간접·비공개 협상이 진행됐으나 뚜렷한 돌파구는 마련되지 않았다.트럼프 대통령은 이날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 이란과의 합의가 "가능하다"며 "이란은 가능한 한 빨리 합의를 원한다"고 적었다.트럼프 대통령은 최근 몇 주간 중간선거 이후 이란에 대한 공격 재개 가능성을 시사해 왔으나, <로이터통신>은 그가 이날 링컨 기념관 반사연못 앞 연설 이후에는 생각이 달라졌을 수 있음을 내비쳤다고 전했다. 이란 측은 다음 수순은 트럼프 행정부가 결정할 문제라는 입장이다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 이날 기자들에게 "우리의 요구는 매우 분명하고 투명하게 제시됐으며 이란의 요구는 합리적이고 논리적이므로 공은 미국 쪽에 있다"고 말했다. 이란은 동결 자산 해제와 해상 봉쇄·제재 해제, 전 전선의 적대행위 중단을 요구하고 있으며, 그 대가로 호르무즈 해협을 재개방하고 핵 프로그램 관련 추가 협상에 나서겠다는 입장이다.현재 카타르가 이집트, 사우디아라비아, 파키스탄, 튀르키예의 지지를 받아 이란과 미국을 협상 테이블로 되돌리기 위한 중재를 주도하고 있다.한편 CBS는 AP통신이 지역 당국자들을 인용해 네타냐후 이스라엘 총리가 중간선거 이후 이란에 대한 추가 공습을 트럼프 대통령에게 압박하고 있다고 보도했다고 전했다. 악시오스는 트럼프 대통령이 협상을 지켜보려 한다고 보도했다.외신은 앞서 센트콤이 이란 기반시설과 군사시설 타격 등 복수의 이란 공격 옵션을 마련했으며, 백악관의 승인이 나면 실행할 수 있다고 보도한 바 있다.트럼프 대통령은 이날 링컨 기념관 앞 유세에서 "수개월간 전투를 하지 않았으니 전쟁이라고 부를 수 있을지도 모르겠다"고 말했고, WSJ는 이 발언을 부제로 달아 보도했다.