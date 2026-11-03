정명근의 AI 도시 구상, 전시 넘어 산업 현장으로… 화성 'MARS 2026' 개막

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 3일 서울 코엑스 3층 오디토리움에서 열린 글로벌 AI 엑스포 ‘MARS 2026’ 개막식에서 개회사를 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시가 3일 서울 코엑스 3층 오디토리움에서 개최한 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026' 개막식에서 휴머노이드 로봇 ‘Walker C1’과 무용수가 합동 공연을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장이 3일 서울 코엑스 3층 오디토리움에서 열린 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026' 개막식에서 참석자들과 행사 개막을 기념해 단체촬영을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲화성특례시가 3일 서울 코엑스 3층 오디토리움에서 개최한 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026'에서 관람객들이 전시장에 마련된 미래도시 모형을 관람하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시가 3일 서울 코엑스 3층 오디토리움에서 개최한 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026' 전시장에서 관람객들이 로봇의 물품 운반 시연을 관람하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲정명근 화성특례시장(오른쪽 여섯번째)과 이계철 화성특례시의회 의장(오른쪽 일곱번째)을 비롯한 참석자들이 3일 서울 코엑스 3층 오디토리움에서 열린 ‘2026 MARS 얼라이언스 출정식’에서 AI 연대의 출범을 알리는 기념 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲화성특례시가 3일 서울 코엑스 3층 오디토리움에서 개최한 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026' 전시장에서 관람객들이 휴머노이드 로봇과 교감하며 로봇 기술을 체험하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

큰사진보기 ▲샘 리처드 미국 펜실베이니아주립대 교수가 3일 서울 코엑스 3층 오디토리움에서 열린 글로벌 AI 엑스포 ‘MARS 2026’ 개막식에서 ‘AI의 미래, 한국이 세계를 이끌 수 있는가’를 주제로 기조연설을 하고 있다. ⓒ 화성시 관련사진보기

화성특례시가 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026'을 통해 AI 선도도시 구상을 산업 현장과 도시 정책으로 연결하겠다는 의지를 드러냈다. 지난해 지방정부 최초로 AI 엑스포를 개최한 데 이어 올해는 국내 주요 기업과 대학, 연구기관을 대거 참여시켜 제조업의 인공지능 전환(AX)부터 우주항공산업 육성, 시민 생활 서비스 혁신까지 아우르는 실행 전략을 제시했다.화성특례시는 3일 서울 코엑스 3층 오디토리움에서 글로벌 AI 엑스포 'MARS 2026' 개막식을 열고 사흘간의 일정에 들어갔다. 'AI CITY IN ACTION(AI 시티, 현실이 되다)'을 슬로건으로 내건 이번 행사는 5일까지 코엑스 D홀과 오디토리움, 컨퍼런스룸 등에서 진행된다.개막식에는 정명근 화성특례시장과 이계철 화성특례시의회 의장을 비롯해 문정복·전용기·이준석·염태영 의원 등 여야 국회의원과 국가인공지능전략위원회 관계자, 주요 기업인, 시민 등 1,000여 명이 참석했다. 현대차·기아·삼성생명·대웅제약·신세계프라퍼티 등 국내 주요 기업과 산·학·연·관 관계자들이 한자리에 모여 화성시의 AI 산업 육성 구상에 힘을 보탰다.개막식은 첨단기술과 인간의 교감을 상징하는 특별한 공연으로 문을 열었다. 피지컬 AI 기술이 적용된 휴머노이드 로봇 'Walker C1'이 무대에 올라 섬세한 발레 동작을 선보였고, 이어 어린이 합창단이 희망을 노래했다.첨단기술을 상징하는 로봇과 미래 세대를 대표하는 어린이들이 한 무대에서 어우러진 장면은 기술 발전이 궁극적으로 사람의 삶을 향해야 한다는 화성시의 AI 도시 비전을 보여줬다. 산업 경쟁력 확보뿐 아니라 시민의 삶을 개선하는 기술 활용을 지향한다는 메시지를 개막식의 첫 장면부터 강조한 것이다.정명근 시장은 개회사에서 지난해 첫 행사에 1만 3,000여 명의 관람객과 기업이 참여해 가능성을 확인했다고 평가했다. 이어 "올해 MARS 2026에서는 'AI City In Action, AI 시티, 현실이 되다'라는 주제처럼 이제는 비전을 실행으로 옮겨 도시의 실질적인 변화로 이어가겠다"고 밝혔다.정 시장이 특히 강조한 것은 화성시의 산업적 기반이다. 삼성전자와 현대차·기아 남양연구소, 2만 6,000여 제조업체가 자리한 지역적 강점을 AI와 결합해 미래 산업의 경쟁력으로 만들겠다는 구상이다.그는 "탄탄한 산업 기반 위에 AI 혁신을 더해 제조업의 AI 전환을 적극 지원하는 동시에, 우주항공산업이라는 새로운 미래 성장동력까지 키워가겠다"고 말했다. AI 기술을 새로운 산업으로 육성하는 데 그치지 않고 기존 주력산업의 체질을 바꾸는 핵심 수단으로 활용하겠다는 정책 방향을 분명히 한 셈이다.이번 엑스포의 중심에는 62개 기업·기관이 참여하는 대규모 전시가 있다. 현대차·기아·삼성생명·대웅제약 등 주요 기업과 연구기관이 코엑스 D2홀에서 사흘간 최첨단 AI 기술과 서비스를 선보인다.전시는 ▲미래차·자율주행·도심항공교통(UAM)을 다루는 'Moving City AI' ▲제조·산업 AI 전환과 로보틱스를 중심으로 한 'AX & Physical AI' ▲헬스케어와 스마트홈 분야의 'Real Life AI' ▲교통·안전·도시 데이터 인프라를 다루는 'Sustainable City AI' ▲우주항공·위성데이터 분야의 'X-Space AI' 등 5개 테마로 구성됐다.산업 현장에서 활용할 수 있는 기술부터 시민의 일상과 도시 운영에 적용할 수 있는 솔루션까지 AI의 활용 영역을 폭넓게 보여주는 구성이다.개막 첫날에도 분야별 전문 세션이 이어졌다. 미래차와 자율주행 관련 'MOBILITY AI', 헬스케어와 스마트홈 중심의 'REAL LIFE AI', 제조·산업 분야의 인공지능 전환을 다루는 'INDUSTRY AI' 세션이 차례로 진행됐다. 기술을 단순히 소개하는 데 머물지 않고 산업별 적용 가능성과 혁신 방향을 논의하는 자리다.개막식의 또 다른 핵심 프로그램은 '2026 MARS 얼라이언스 출정식'이었다. 정명근 시장과 이계철 의장, 샘 리처드 교수, 삼성생명·현대차그룹·기아·대웅제약·신세계프라퍼티 등 주요 기업 관계자 20여 명이 무대에 올라 산·학·연·관 협력의 출발을 알렸다.참석자들은 무대 스크린의 터치 버튼을 동시에 누르며 AI 연대를 공식 선포했다. 이어 ▲AI 기술 실증 및 산업 혁신 협력 ▲기술 사업화 및 실증 범위 확대 ▲데이터·연구 협력 강화를 통한 지속 가능한 AI 생태계 구축을 다짐했다.이는 화성시가 엑스포를 일회성 전시 행사로 끝내지 않고 기업과 연구기관의 협력 관계를 지속시키는 플랫폼으로 발전시키려는 시도로 볼 수 있다. 특히 제조업체가 밀집한 화성시로서는 참여 기업들의 기술을 지역 산업 현장에 적용하고, 실증과 사업화로 연결하는 것이 중요한 과제다.화성시가 AI와 함께 미래 성장동력으로 육성하려는 분야는 우주항공산업이다. 이날 오후에는 화성특례시 우주항공산업 추진단 출범식과 SPACE AI 포럼이 열렸다.추진단은 정책·기획, 우주, 항공, AI 등 4개 분과로 구성되며 산·학·연·관 전문가들이 참여한다. 김승조 서울대 명예교수(전 한국항공우주연구원장) 등 전문가들이 고문단으로 참여해 정책 방향 설정에 힘을 보탠다.이어진 SPACE AI 포럼에서는 화성형 우주항공산업 클러스터 구축 방안을 집중적으로 다뤘다. 최경일 KT SAT 대표이사가 저궤도 위성통신과 화성시의 기회를, 김동순 세종대 교수가 우주항공 반도체와 지역 산업 육성 전략을 발표했다. 강왕구 한국항공우주연구원 무인이동체사업단장은 AI 항공드론산업 활성화 방안을, 김민석 전 한국우주항공산업협회 상근부회장은 미래항공산업의 변화와 화성형 미래항공교통(AAM) 전략을 제시했다.종합토론에서는 지역의 첨단 제조업 기반과 산·학·연·관 협력 네트워크를 결합해 기업 유치와 기술 사업화, 전문인력 양성으로 이어지는 산업 생태계 구축 방안을 논의했다.행사 둘째 날인 4일에는 투자유치설명회와 화성 AI 포럼, 2026 공공AX포럼, AI 인베스트데이 등이 이어진다. 산업 기술을 소개하는 데서 한발 더 나아가 투자와 사업화 가능성을 모색하는 일정이다.정명근 시장은 AI 기술의 최종 목적이 시민의 삶을 개선하는 데 있다는 점도 강조했다. AI 헬스케어와 교통·안전·돌봄 분야에 기술을 접목해 시민 누구나 혜택을 누리도록 하겠다는 것이다. 그는 "기술은 더욱 첨단으로 진화하되 시민의 삶은 더욱 따뜻해지는 '사람 중심의 AI 도시'를 완성하겠다"고 밝혔다.개막식 기조연설에 나선 샘 리처드 미국 펜실베이니아주립대 교수도 한국의 AI 경쟁력을 긍정적으로 평가했다. 그는 한국 사회의 강점으로 '나'보다 '우리'를 먼저 생각하는 공동체 정신을 꼽으며, 한국의 공동체적 가치와 화성시의 역동적인 산업 에너지가 결합하면 세계 AI 미래의 방향을 제시할 수 있다고 강조했다.이번 'MARS 2026'은 화성시가 AI를 개별 산업이나 행정 서비스의 혁신 수단이 아닌 도시 전체의 미래 전략으로 접근하고 있음을 보여준다. 삼성전자와 현대차·기아 남양연구소, 2만 6,000여 제조업체라는 기존 산업 기반을 활용해 제조업의 AI 전환을 지원하고, 우주항공산업으로 성장 영역을 넓히는 동시에 시민 생활의 변화까지 추진하겠다는 것이다.정명근 시장은 이번 엑스포를 통해 화성시가 축적해 온 AI 혁신의 성과를 국내외에 선보이고, 국내외 도시와 기업을 연결하는 세계적인 AI 공유 플랫폼으로 발전시키겠다는 구상을 밝혔다.지난해 AI 선도도시의 비전을 제시했다면 올해는 이를 실행으로 옮기겠다는 것이 정 시장의 선언이다. 'MARS 2026'이 화성시의 산업 경쟁력을 실제로 끌어올리고 시민의 삶을 바꾸는 지속 가능한 AI 생태계의 출발점이 될 수 있을지 주목된다.