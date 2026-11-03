"대통령 말은 의견 아닌 '정치적 신호'... 펨코 바깥에 다른 목소리 있다"

큰사진보기 ▲이재명 대통령의 연이은 이주민 및 다문화가정 관련 발언이 사회적 파장을 일으키는 가운데, 전국의 이주인권시민사회노동단체들이 청와대 앞에 모여 대통령의 공식 사과와 차별적 이주정책의 전면 개선을 촉구했다. ⓒ 사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크 제공 관련사진보기

큰사진보기 ▲결혼이주여성 당사자인 한국이주여성인권센터 나랑토야 활동가는 다문화가정 지원책을 '특혜'로 규정한 대통령의 인식을 정면으로 반박했다. 그는 "오히려 우리 가족이 경험한 것은 특혜가 아니라 '다문화'라는 라벨을 붙인 채 일방적으로 강요되어 온 시혜적 서비스와 부당한 시선이었다"고 토로했다. ⓒ 사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크 제공 관련사진보기

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큰사진보기 ▲발달장애 청소년을 양육하는 부천시민 백선영씨는 "경제에 도움이 안 된다고 이주노동자를 버린다면 그다음은 누구 차례인가. 소수자와 취약계층을 우선 지원하는 최소한의 형평성 조치를 숫자의 논리와 역차별로 몰아 배제하기 시작하면, 그 칼날은 결국 장애인과 빈곤층을 비롯한 또 다른 약자들을 향하게 된다"고 호소했다. ⓒ 사람이왔다_이주노동자차별철폐네트워크 제공 관련사진보기

이재명 대통령의 연이은 이주민 및 다문화가정 관련 발언이 사회적 파장을 일으키는 가운데, 전국의 이주인권시민사회노동단체들이 청와대 앞에 모여 대통령의 공식 사과와 차별적 이주정책의 전면 개선을 촉구했다.3일 오전 11시 청와대 분수대 앞에서는 전국 114개 단체·네트워크와 개인 347명이 공동 주최한 '이재명 대통령의 이주민 관련 차별발언 규탄 기자회견'이 열렸다.참가자들은 최근 이 대통령이 국무회의에서 국민연금을 정당하게 추후납부한 외국인의 수급권 박탈을 지시한 데 이어, 외국인 노동자가 임금을 본국에 송금해 국가 경제에 크게 도움이 되지 않는다는 취지로 발언한 것을 강하게 비판했다.기자회견 첫 발언자로 나선 우다야 라이 이주노조 위원장은 이주노동자의 노동이 한국 사회 유지의 핵심 동력임을 강조했다. 그는 "우리가 먹는 먹거리부터 차와 집, 휴대전화 등 일상에 사용하고 있는 것들이 이주노동자들의 손에서 만들어지고 있다"며 "이주노동자들은 노동자이면서 소비자, 납세자이기도 하다"고 목소리를 높였다.이어 "국정 최고책임자라면 임금체불과 산재사망 발생률이 정주노동자에 비해 세 배나 되는 처참한 현실부터 얘기해야 되는 것 아니냐"며 1년 가까이 지연되고 있는 '외국인력 통합지원 로드맵'의 조속한 발표와 사업장 변경 제한 등 강제노동 법제도 개선을 요구했다.결혼이주여성 당사자인 한국이주여성인권센터 나랑토야 활동가는 다문화가정 지원책을 '특혜'로 규정한 대통령의 인식을 정면으로 반박했다. 그는 "오히려 우리 가족이 경험한 것은 특혜가 아니라 '다문화'라는 라벨을 붙인 채 일방적으로 강요되어 온 시혜적 서비스와 부당한 시선이었다"고 토로했다.교육청의 일방적인 한글 교육 권유나 방송국의 자극적인 프로그램 출연 요청 등을 언급한 그는 "당사자의 필요나 의사와 상관없이 원하지도 않는 서비스가 '다문화'라는 이름으로 일방적으로 강요되어 왔다"며 "대통령의 이러한 경솔한 발언으로 인해 저와 저희 가족이 또 어떤 차별과 무시, 멸시를 견디며 살아가야 할지 묵직한 두려운과 분노가 밀려온다"고 규탄했다.산업재해 피해 유가족의 절규도 이어졌다. 2년 전 아리셀 중대재해 참사로 딸을 잃은 이순희 아리셀 산재피해가족 협의회 대표는 "우리 가족들이 일터에서 죽었는데 이주노동자를 소모품 취급하는 대통령의 망언을 도저히 받아들일 수가 없어서 이렇게 나왔다"면서 지난 10월 28일 열린 국민생명안전위원회 회의에서 아리셀 참사 유가족들이 이 대통령에게 대법원 판결과 중대재해처벌법에 대한 의견을 말했으나 대통령은 침묵으로 일관했다고 성토했다.이 대표는 "우리 아이들과 가족들의 그 비극의 슬픔과 억울함이 채 가시기도 전에, 국정 최고책임자인 이재명 대통령의 입에서 나온 이주노동자 차별 발언을 들으며 대한민국에 20여 년을 살면서 청춘과 세금 바치며 애지중지 키운 딸까지 바친 이주노동자로서 피가 거꾸로 흐르는 느낌"이라고 말했다. 그는 "안전장치 하나 없는 위험한 일터에 밀어 넣어질 때는 아무 말 없다가, 목숨 바쳐 일한 대가로 받은 그 피 묻은 임금 몇 푼을 두고 '경제에 도움이 안 된다'며 손가락질하는 것이 과연 대통령이 할 수 있는 말이냐"고 울분을 토했다.아울러 "아리셀 참사의 본질은 이주노동자들을 언제든 갈아 끼울 수 있는 '일회용 소모품'으로 취급했기 때문에 발생한 기업 살인이었다"며 "이번 대통령의 발언은 이주노동자를 인간이 아닌 노동력 추출 기계로만 보는 그 비정한 인식이 정부의 공식 입장임을 자인한 꼴"이라고 비판했다.대통령이 단기 순환 구조로 설계된 현행 이주노동 제도의 모순은 외면한 채 온라인 커뮤니티 여론에 편승해 혐오를 확산시키고 있다는 지적도 제기됐다. 이주민 당사자인 박동찬 경계인의몫소리연구소 소장은 "대통령의 말은 단순한 개인의 의견이 아니라 사회가 무엇을 허용하고 무엇을 배제할 것인지에 대한 정치적 신호"라며 "펨코(온라인 커뮤니티, 이 대통령이 다문화 가정 우대 정책을 거론하며 이곳의 게시물을 공유했다. - 편집자 주) 바깥에 다른 목소리가 있다. 서로 다른 언어와 문화를 가진 사람들이 어떻게 하면 함께 잘 살아갈 수 있을지 고민하며 노력하는 선주민과 이주민들의 목소리에도 귀를 기울여야 한다"고 당부했다.이주민센터 친구의 정효주 변호사는 공공산후조리원 우선 이용 대상을 둘러싼 논란을 법리적으로 반박했다. 정 변호사는 "'모자보건법 시행령'이 정한 아홉 가지 우선 이용 대상 중 소득을 기준으로 하는 것은 기초생활수급자와 차상위계층 둘뿐이며, 국가유공자 가족, 장애인, 다문화가족 산모 등은 각 집단이 처한 사회적 사정을 고려해 정해졌다"고 설명했다.그러면서 "경제적으로 여유 있는 국가유공자 가족이나 다자녀 가정의 정당성은 의심하지 않으면서 왜 다문화가족에게만 '전문직과 결혼한 사람도 있다'며 형편을 증명하라고 하느냐"며 다문화가족지원법의 지원 대상은 결국 한국 국적자가 포함된 가정임을 분명히 했다.이주민을 향한 효율성 논리가 사회 전반의 약자 배제로 이어질 수 있다는 연대시민의 우려도 나왔다. 발달장애 청소년을 양육하는 부천시민 백선영씨는 "공공산후조리원 이주배경 가정 이용률은 2.98퍼센트에 불과하다"고 지적하면서 "경제에 도움이 안 된다고 이주노동자를 버린다면 그다음은 누구 차례인가. 소수자와 취약계층을 우선 지원하는 최소한의 형평성 조치를 숫자의 논리와 역차별로 몰아 배제하기 시작하면, 그 칼날은 결국 장애인과 빈곤층을 비롯한 또 다른 약자들을 향하게 된다"고 호소했다.발언 이후 참가자들은 기자회견문 낭독을 통해 정부에 세 가지 핵심 요구사항을 전달했다. 이들은소▲국민연금 등 사회보장 제도 내 외국인 차별 조항을 선제적으로 해소할 것 ▲농어촌 노동 환경을 개선을 위해 근로시간과 휴일·휴게 규정의 예외를 둔 근로기준법 제63조 독소조항부터 개정할 것 ▲온라인을 뒤덮는 반이주민 혐오 확산에 대해 책임지고 사과할 것 등을 요구했다. 참가자들은 "차별보다 평등이 우리 공동체에 크게 도움이 된다"고 천명하며 회견을 마친 뒤 청와대 측에 항의서한을 전달했다.