"서산은 와야겠다"… 신영희 명창이 함께한 판소리 자매의 무대

큰사진보기 ▲2일 서산시문화회관 대공연장에서 열린 ‘풍악을 울려라’에서 신영희 명창이 북장단을 맡은 고수 임현빈 선생의 박자에 맞춰 ‘흥부가’ 중 ‘음식 차리는 대목’을 들려주고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

"멀리는 못 가는데 서산은 와야 되겠다 하고 왔습니다."

큰사진보기 ▲소리청 공동대표 권도희·권도연 자매가 지난 2일 서산시문화회관 대공연장에서 열린 ‘풍악을 울려라’에서 한밭국악관현악단과 함께 무대를 선보이고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2일 서산시문화회관 대공연장에서 열린 ‘풍악을 울려라’에서 신영희 명창(왼쪽)과 고수 임현빈이 관객을 향해 웃으며 인사하고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

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"여러분, 우리 음악 좀 많이 사랑해 주세요."

큰사진보기 ▲지난 2일 서산시문화회관 대공연장에서 열린 ‘풍악을 울려라’에서 단막 창극 ‘춘향전’의 향단(오른쪽)과 거지 행색의 이몽룡이 이야기를 주고받고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2일 서산시문화회관 대공연장에서 열린 ‘풍악을 울려라’의 단막 창극 ‘춘향전’에서 거지 행색으로 돌아온 이몽룡(왼쪽)과 춘향의 어머니 월매가 만나는 장면을 선보이고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2일 서산시문화회관 대공연장에서 열린 ‘풍악을 울려라’에서 사회를 맡은 목원대학교 김나영 교수가 공연을 진행하고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

"옆에서 계속 같이 몸에 힘을 주면서 보고 있었더니 막 등이 아파요."

큰사진보기 ▲소리청 권도희·권도연 자매가 부채를 펼쳐 들고 한밭국악관현악단의 연주에 맞춰 노래하고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲국가지정 승무와 진도씻김굿 이수자 강은영이 한밭국악관현악단의 연주에 맞춰 진도북춤을 선보이고 있다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난 2일 서산시문화회관 대공연장에서 열린 ‘풍악을 울려라’에서 출연자가 객석 통로로 나와 관객들과 호흡하고 있다. 관객들은 응원봉을 흔들고 박수를 치며 호응했다. ⓒ 김은혜 관련사진보기

"너무 재미있었어요. 다음에도 꼭 보고 싶습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

지난 2일 서산시문화회관 대공연장. 신영희 명창은 지난해 손을 크게 다친 뒤 겪는 불편함을 이야기하며 이날 서산을 찾은 마음을 전했다. 그에 앞서 서산에서 매주 소리를 배우러 오는 제자 권도희씨를 두고 "무지무지하게 착하고 열심히 하고 다닌다"고 말했다.서산 출신 소리꾼이자 소리청 공동대표인 권도희·권도연 자매가 직접 기획한 '제2회 서산시민과 함께하는 가을밤 국악콘서트 '풍악을 울려라'에서다. 이날 오후 7시 열린 공연은 2024년 첫 공연에 이어 두 해 만에 마련됐다. 신영희 명창과 임현빈, 한밭국악관현악단, 무용가 강은영, 타악그룹 언락 등이 함께했고, 목원대학교 김나영 교수가 사회를 맡았다.객석에서는 관객들이 불을 밝힌 응원봉을 흔들었다. 무대를 향한 함성과 박수가 연신 터져 나왔고, 창극 속 익살스러운 장면에는 웃음이 번졌다.국가무형유산 판소리 '춘향가' 보유자인 신영희 명창은 임현빈의 북장단에 맞춰 '흥부가' 중 '음식 차리는 대목'을 들려줬다. 박을 타 부자가 된 흥부가 갖가지 음식을 차리는 장면이다.신 명창은 소리와 함께 살아온 이야기도 관객들에게 전했다. 지금도 봄가을이면 감상에 젖고, 그럴 때마다 공부방에 들어가 혼자 소리를 한다고 했다. 소리로 사람들을 즐겁게 하고 슬프게도 하며, 웃길 때는 웃게 하는 일을 평생의 소원으로 여겨왔다는 이야기였다.트로트와 발라드 등 여러 음악을 좋아하는 것은 좋다면서 우리 소리에도 애정을 보내달라고 당부했다.오랫동안 소리를 해온 명창이 관객에게 건넨 부탁이었다. 이날 공연에서는 그 소리가 북장단뿐 아니라 연기와 관현악, 익숙한 노래를 통해서도 관객을 만났다.권도희·권도연 자매는 임현빈과 함께 단막 창극을 선보였다. '춘향전'에서 암행어사가 된 이몽룡이 거지 행색으로 돌아와 춘향의 어머니 월매와 만나는 대목이었다.딸을 걱정하는 월매와 신분을 감춘 이몽룡 사이에 향단의 익살이 더해졌다. 특히 향단이 숨차게 뛰는 모습에 객석에서 폭소가 터졌다. 소리로 전해지는 이야기에 인물의 움직임이 더해지면서 관객들의 웃음을 끌어냈다.이 무대를 마음 졸이며 지켜본 사람도 있었다. 김나영 교수였다. 월매 역을 맡은 제자의 소리를 지도했던 그는 창극이 끝난 뒤 혹시 실수하지 않을까 몸에 힘을 주며 봤다고 털어놨다.관객처럼 편하게 즐기고 싶었지만 그러지 못했다는 말이었다. 김 교수는 관객들이 즐겁게 봤다고 하니 다행이라며, 선배 소리꾼과 함께하는 무대 경험이 자매의 성장에 도움이 될 것이라고 말했다.신영희 명창이 소리와 북장단으로 흥부의 이야기를 풀었다면, 자매는 한밭국악관현악단과 함께 '흥보가' 중 '박 타는 대목'을 선보였다.자매는 톱으로 박을 타는 소리를 주거니 받거니 했다. 한 사람이 소리를 내면 다른 사람이 이어받으며 박을 타는 장면을 그려냈다. 두 사람의 소리에 이태백 예술감독 겸 상임지휘자가 이끄는 관현악단의 연주가 어우러졌다.소리꾼과 고수가 호흡하는 판소리, 인물을 맡아 연기하는 창극, 여러 악기와 함께하는 창과 관현악까지 한 공연에서 만날 수 있었다. 자매는 무대마다 소리를 전하는 방식을 달리했다.한밭국악관현악단의 '축연무'와 강은영의 진도북춤 무대도 마련됐다. 자매는 '못 찾겠다 꾀꼬리'와 '쾌지나 칭칭 나네'를 부르며 국악가요 무대를 선보였다.자매는 팸플릿 인사말에서 전통을 "지켜야 할 소중한 유산인 동시에 다음 세대로 이어가야 할 살아 있는 문화"라고 밝혔다. 이날 무대는 정통 판소리에서 창극과 국악가요까지 이어지며 관객과의 접점을 넓혔다.공연 뒤 만난 서산시 읍내동 주민 김수현씨는 "너무 재미있어서 눈물이 다 나왔다"며 "눈물 훔치다가 박수도 못 쳤다"고 말했다.또 다른 서산 시민 김명환씨는 "몰입하느라고 박수를 못 쳐서 아쉽다"고 했다.천안과 서울, 경기도 광주에서 공연을 보러 왔다고 밝힌 관객들도 있었다. 공연을 어떻게 알게 됐느냐는 질문에는 "유튜브 보고 왔다"는 답도 돌아왔다.공연은 판굿과 전 출연진의 피날레로 마무리됐다. 무대가 끝난 뒤에는 권도희·권도연 자매와 사진을 찍으려는 관객들이 포토존 앞에 줄을 서서 기다렸다. 객석에서 응원봉을 흔들던 관객들의 발걸음이 공연 뒤 만남으로 이어졌다.한 관객은 다음 무대에 대한 기대를 전했다.