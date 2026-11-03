'반려견 비비탄 난사' 전 해병대원들 실형... "죄질 무거워"

큰사진보기 ▲경남 거제에서 한 식당에 침입해 반려견들을 향해 비비탄총을 쏜 전 해병대원 등 3명이 1심에서 나란히 징역 8개월을 선고받았다. 이와 관련해 3일 부산지법 동부지원 앞에서 대한민국해병대예비역연대와 동물보호단체, 피해 견주 측이 공동 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경남 거제에서 한 식당에 침입해 반려견들을 향해 비비탄총을 쏜 전 해병대원 등 3명이 1심에서 나란히 징역 8개월을 선고받았다. 이와 관련해 3일 부산지법 동부지원 앞에서 대한민국해병대예비역연대와 동물보호단체, 피해 견주 측이 공동 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

경남 거제에서 한 식당에 있던 개 여러 마리를 향해 비비탄총을 난사한 전 해병대원 등 20대 남성 3명에게 법원이 징역 8개월을 선고했다.재판부는 범행의 내용을 봤을 때 실형이 불가피하다고 판단했다. 피해자 측과 동물단체는 당연한 결과라고 반응했다. 현장을 찾은 해병대 예비역들은 처벌로만 끝나선 안 된다며 이들이 더는 해병이 아니라고 선언했다.부산지법 동부지원 형사5단독(김은수 판사)은 3일 특수주거침입, 특수재물손괴, 동물보호법 위반과 총포·도검·화약류 등의 안전관리에 관한 법률 위반 혐의로 재판에 넘겨진 ㄱ씨 등 3명에게 각각 징역 8개월을 선고했다. 다만 피해 복구의 기회를 부여하기 위해 이들을 바로 법정 구속하진 않았다.김 판사는 "피고인들은 야간에 위험한 물건인 모의 총포를 휴대한 채 피해자의 주거지에 침입해 반려견들을 향해 발사해 상해를 입혔다"라며 "이 범죄 사실은 진술과 보강 증거들에 의해서 모두 유죄로 인정된다"라고 판시했다. 앞서 결심공판에서 공소청은 ㄱ씨에게 징역 2년, ㄴ씨 등 2명에게 징역 1년 6개월을 각각 구형했다.이를 살펴본 김 판사는 범행 도구와 수단·방법, 정황 등을 볼 때 이들의 죄질이 결코 가볍지 않다고 강조했다. 김 판사는 "이 사건으로 인한 피해자 고통, 반려견들이 입은 상해가 상당해 보인다"라며 "피고인들이 피해 회복 노력을 실질적으로 했다는 자료도 달리 찾을 수 없다"라고 양형의 이유를 설명했다.ㄱ씨 등은 지난해 6월 8일 경남 거제에서 투숙하던 펜션 인근 모 식당에 침입해 반려견들을 상대로 불법 개조한 비비탄총 수백 발을 난사한 혐의로 기소됐다. 사건 당시 2명은 해병대원 신분이었다. 공격 대상이 된 반려견 가운데 1마리는 죽고, 다른 1마리는 안구 적출 수술까지 받았다고 한다.이날 재판에 참석해 선고 과정을 지켜본 피해자 측과 비글구조네트워크, 부산동물사랑길고양이보호연대 등 동물보호단체는 재판부의 결정을 크게 환영했다. 이들 단체는 기자회견문에서 "동물 학대 범죄에 대한 사법부의 인식 변화와 우리 사회의 생명 존중 수준을 한 단계 높이는 출발점"이 되기를 바란다고 의견을 밝혔다.피해 견주는 법률대리인인 김민호(법무법인 LKB평산) 변호사를 통해 입장을 공개했는데, 여전히 제대로 된 사과를 받지 못했다고 했다. 그는 "1년이 넘는 시간 동안 오늘을 향해 달려왔다"라며 "가해자들이 앞으로 살아가는 동안 자신들이 저지른 행위를 잊지 않길 바란다"라고 촉구했다.현장에는 사건 초기부터 대응한 대한민국 해병대예비역연대도 함께 참석해 별도의 목소리를 냈다. 해병대의 명예를 실추시킨 이들을 해병으로 인정할 수 없다고 한 예비역연대는 "오늘의 선고가 자신의 잘못을 직시하고 책임지는 계기가 돼야 한다. (사건이) 처벌로만 끝나는 게 아니다"라고 지적했다.이들은 이어 "가해자들이 빼앗은 생명과 무너뜨린 피해자 일상의 무게를 평생 잊지 말아야 한다"라고 말한 뒤 해병대사령부를 향해서도 일부 군인의 일탈로만 치부하지 말고 부대 차원의 관리, 자성 등 재발 방지를 요구했다.