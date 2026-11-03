충남대, 공주대와 통합 재추진... "이행보장안 제시"

큰사진보기 ▲충남대학교 전경 ⓒ 충남대 관련사진보기

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충남대학교가 지난 9월 구성원 찬반투표에서 부결된 국립공주대학교와의 통합신청서 제출을 다시 추진한다. 학과 유지와 교직원의 신분·근무지, 졸업장 표기 등에 관한 합의가 실제로 지켜질 수 있느냐는 구성원들의 우려에 구체적인 이행보장안을 제시하고, 이를 토대로 다시 의견을 묻겠다는 방침이다.충남대는 지난달 29일 학무회의에서 '충남대국립공주대 통합신청서 제출 재추진안'을 심의·의결하고 후속 절차에 착수한다고 3일 밝혔다. 김정겸 총장은 지난 2일 전체 구성원에게 보낸 서한을 통해 재추진 배경과 이행보장안을 설명했다는 것.앞서 충남대는 통합신청서 제출 찬반투표가 부결된 뒤인 9월 23일부터 10월 16일까지 교수·직원·학생을 대상으로 총 25차례 현안 간담회를 열었다. 대학 측에 따르면 간담회에서는 희망 학과의 현행 유지, 졸업장 표기, 직원의 강제 인사이동 금지 등 이미 합의한 원칙을 어떻게 보장할 것인지에 대한 우려가 집중적으로 제기됐다.이에 충남대는 세 가지 이행보장안을 마련하기로 했다. 우선 학과 현행 유지와 교원·직원·조교의 신분 및 근무지, 졸업장과 입학전형 등에 관한 이행 기준과 절차를 통합세부이행계획에 구체적으로 담을 계획이다. 주요 합의사항은 학칙 등 관련 규정에 명문화하고, 교수·직원·조교·학생이 참여해 이행 여부를 확인하는 방법도 마련한다.지난 투표에서는 통합신청서를 바탕으로 찬반 의견을 물었다면, 이번에는 신청서와 함께 합의사항을 구체화한 이행보장안을 제시하겠다는 설명이다. 재추진 방식과 일정은 구성원들의 의견을 충분히 들은 뒤 결정하겠다고 밝혔다.학내외의 재추진 요구도 이어졌다. 충남대 총동창회는 지난달 14일 대학 통합 논의 재추진과 공감대 형성을 공식 건의했고, 같은 달 19일에는 219명이 참여한 '충남대학교의 미래를 걱정하는 교수들 모임'이 3대 국립대 도약과 글로컬대학 사업의 성공을 위해 재투표를 추진하라고 촉구했다.충남대는 통합신청서 제출이 늦어질 경우 대학의 중장기 발전계획과 재정지원 사업에도 차질이 생길 수 있다는 점을 재추진 배경으로 설명했다.대학 측에 따르면 올해 12월 31일까지 통합신청서를 제출하지 못하면 양교에 계획된 '글로컬대학30' 총지원금 3861억 원 가운데 약 1032억 원이 감액된다. 내년 2월 28일까지도 제출하지 못할 경우에는 글로컬대학 지정 취소와 함께 이미 집행한 227억 원을 반환하는 문제가 발생할 수 있으며, 이 가운데 충남대 집행액은 124억 원이라는 설명이다.통합을 전제로 수립한 3500억 원 규모의 '서울대 10개 만들기(S10)' 사업계획도 재설계와 교육부 협의가 필요해진다고 밝혔다. 충남대는 18년간 등록금을 동결하면서 필수 운영비에도 매년 약 552억 원이 부족한 상황이라며, 대규모 재정지원 축소가 학생 교육과 교수 연구 환경에 영향을 줄 수 있다고 설명했다.김정겸 총장은 서한에서 "지난 투표 결과를 무겁게 받아들이며, 이번에는 구체적인 이행보장안으로 답하겠다"고 밝혔다. 이어 "충남대학교의 미래는 총장 혼자 결정할 수 없다. 더 낮은 자세로 듣고 끝까지 설명하겠다"고 덧붙였다.