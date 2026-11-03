송병훈 판사, 검찰 공소장 다시 문제 삼았다... "공정성에 의문"

큰사진보기 ▲수원지방법원 및 수원고등법원 ⓒ 김종훈 관련사진보기

"공소사실에 그런 사실과 정황들이 많이 기재돼 있다고 한다면 이게 과연 공정한가라는 점에 대해서 재판부는 현 단계에서 좀 의문이 있습니다."

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"과연 그 관련자들의 진술을 뒷받침할 수 있는 여러 정황들이 존재해서 관련자들의 진술에 대한 신빙성을 부여할 수 있는지가 이 사건 공소사실에 대한 유죄 판단을 함에 있어서 가장 중요한 자료가 될 것으로 보여집니다."

3일 수원지방법원 204호 법정. 이화영 전 경기도 평화부지사의 쌍방울 대북송금 관련 제3자뇌물 사건 재판에서 송병훈 부장판사가 검찰 공소장을 다시 문제 삼았다. 범죄 성립에 필요한 사실을 넘어 관련자들의 대화와 정황을 장황하게 기재해 재판부에 미리 유죄 심증을 심어줄 우려가 있다는 것이다.수원지법 형사11부 재판장인 송 부장판사는 이날 오전 10시 열린 10차 공판준비기일에서 공소장일본주의 위반 여부를 심리하겠다고 밝혔다. 지난해 재판부가 공소사실이 지나치게 장황하다고 지적한 뒤 검찰이 공소장을 두 차례 변경했지만, 적법성 문제를 다시 따져보겠다는 취지다.이 사건은 이재명 대통령이 경기도지사로 재직하던 시절 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 경기도의 북한 스마트팜 사업비 500만 달러와 당시 이 지사의 방북 비용 300만 달러 등 총 800만 달러를 대신 지급했다는 의혹에서 비롯됐다.이 전 부지사는 같은 대북송금과 관련한 외국환거래법 위반 혐의로 유죄가 확정됐지만, 별도로 기소된 제3자뇌물 혐의는 부인하고 있다. 이 전 부지사 측은 송금 목적이 경기도를 위한 대납이 아닌 쌍방울의 자체 대북사업이었다고 주장한다.공소장일본주의는 검사가 기소할 때 재판부에 예단을 줄 수 있는 증거자료를 첨부하거나 그 내용을 인용하는 것을 제한하는 원칙이다. 이번에는 공소장 본문에 적힌, 공소사실을 뒷받침하는 대화와 정황이 그 원칙에 어긋나는지가 쟁점이다.송 부장판사는 헌법상 무죄추정 원칙과 공판중심주의를 언급하며 법관은 법정에서 증거조사를 거쳐 유무죄를 판단해야 한다고 설명했다. 특히 객관적인 금융자료 등이 없고 피고인이 금품 수수 사실을 부인하는 뇌물 사건에서는 금품 제공자의 진술에 합리적 의심을 배제할 만한 신빙성이 있어야 한다는 대법원 판례를 짚었다. 그러면서 이번 사건에서도 관련자 진술의 신빙성이 유죄 판단의 핵심이라고 밝혔다.문제는 이러한 진술의 신빙성을 뒷받침한다는 정황이 공소장에 다수 기재돼 있다는 점이다.송 부장판사는 "이 사건 공소장에 객관적 구성요건을 제외한 나머지 사실관계는 불필요하고, 나아가 증거, 특히 대화 내용을 그대로 옮겨 놓고 있어 공소장에 기재된 사실관계가 법관으로 하여금 유죄의 심증을 가지게 할 수도 있다는 의문이 있다"고 밝혔다.검찰이 제시한 정황이 사실인지에 앞서 법정에서 증거조사를 통해 검증해야 할 내용을 공소장에 미리 담는 방식 자체가 공정한지를 따져보겠다는 것이다.송 부장판사는 지난해 재판부가 새로 구성된 뒤에도 공소사실이 장황하다고 지적했다며 두 차례 공소장 변경에도 불필요한 사실관계와 정황이 실제로 빠졌는지 검토할 필요가 있다고 설명했다.공소청 검사는 공소장 변경이 이뤄졌고 증거조사도 진행된 만큼 공소장일본주의 문제를 별도로 심리할 필요가 없다는 입장을 제시했다. 그러나 송 부장판사는 피고인 측이 증거조사 전부터 이의를 제기했다는 점을 강조했다.송 부장판사는 "심증의 형성 전에 피고인 측으로부터 이의가 유효하게 제기되어 있는 이상 공판절차가 진행되어 간 심증 형성 단계에 이르렀다고 하더라도 공소장일본주의 위배의 하자는 치유되지 않는다고 보는 것이 대법원의 입장"이라고 밝혔다.공소장일본주의 위반이 인정될 경우, 피고인 측이 적시에 이의를 제기했다면 재판이 진행됐다는 이유만으로 그 문제가 사라지는 것은 아니라는 설명이다.송 부장판사는 앞선 외국환거래법 위반 사건의 확정판결에 등장한 대화 내용이 이번 제3자뇌물 사건 공소장에도 상당 부분 기재돼 있다는 점도 언급했다.그는 "외국환거래법 확정판결에서 설시된 그런 대화 내용이 이 사건 공소사실에 그대로 기재된 내용도 많이 좀 있긴 하더라고요"라고 말했다.앞선 사건의 확정판결에 담긴 대화 내용이더라도 별도로 진행되는 재판의 공소장에 그대로 기재하는 것이 적절한지는 따져볼 필요가 있다는 취지로 읽힌다. 재판부는 이 같은 내용이 공소장에 기재된 방식도 살펴보겠다는 입장을 보였다.이 전 부지사 측 변호인단은 공소장에 적힌 사실관계가 어떤 증거에 근거하는지 검찰이 구체적으로 밝혀야 한다고 요구했다. 앞선 기일에서 이 전 부지사 측 변호인단에 새롭게 합류한 김관정 변호사는 북한 김영철이 김정은에게 보고했다는 내용까지 공소장에 등장한다며 "증거가 대체 뭐가 있나"라고 따진 바 있다.공소청은 담당 검사가 바뀌면서 이전 논의 경위를 충분히 파악하지 못했다는 취지로 설명한 뒤 재판부의 요청을 다시 검토하겠다고 밝혔다. 공소장일본주의와 공소권 남용 여부를 판단하는 과정에서 실체 심리를 함께 진행하는 데도 동의했다.한편 이 전 부지사는 이날 재판 전 외국환거래법 위반 유죄 확정판결에 대해 재심을 청구했다. 다음 공판준비기일은 2027년 1월 26일 오전 11시다.