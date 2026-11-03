대전시, 대전 이전 희망 공공기관 4곳 노조와 2차 간담회

큰사진보기 ▲대전시는 3일 시청 중회의실에서 대전 이전을 희망하는 공공기관 노동조합들과 두 번째 간담회를 개최했다. 이날 간담회에는 허태정 대전시장과 조성칠 대전시의회 의장, 한국과학창의재단·한국중소벤처기업유통원·한국제품안전관리원·한국폴리텍 노동조합 관계자 등이 참석했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲대전시는 3일 시청 중회의실에서 대전 이전을 희망하는 공공기관 노동조합들과 두 번째 간담회를 개최했다. 이날 간담회에는 허태정 대전시장과 조성칠 대전시의회 의장, 한국과학창의재단·한국중소벤처기업유통원·한국제품안전관리원·한국폴리텍 노동조합 관계자 등이 참석했다. ⓒ 대전시 관련사진보기

대전시가 대전 이전을 희망하는 공공기관 노동조합들과 두 번째 간담회를 열고, 기관별 이전 여건과 지역 산업·연구 기반을 활용한 협력 방안을 논의했다. 직원과 가족의 정착에 필요한 의견을 유치 전략에 반영하고, 지역 정치권과 함께 정부의 2차 공공기관 이전 정책에 대응한다는 계획이다.대전시는 3일 시청 중회의실에서 허태정 대전시장과 조성칠 대전시의회 의장, 한국과학창의재단·한국중소벤처기업유통원·한국제품안전관리원·한국폴리텍 노동조합 관계자 등이 참석한 가운데 제2차 간담회를 개최했다고 밝혔다.이번 간담회는 지난 9월 2일 7개 기관 노동조합 대표들과 만난 데 이어 마련됐다. 이날 논의한 4개 기관은 서울·인천 등 수도권에 있으며, 전체 인원은 650여 명 규모다.대전시는 기관별 기능을 대전의 과학기술·산업 기반과 연결하는 방안을 제시했다. 한국과학창의재단은 대덕연구개발특구와 KAIST, 국립중앙과학관을 활용해 과학문화 확산과 창의인재 양성 기능을 강화하고, 한국중소벤처기업유통원은 대덕특구 기술창업기업과 지역 소상공인의 판로 개척·마케팅 지원을 연계할 수 있다는 설명이다.한국제품안전관리원에 대해서는 한국표준과학연구원과 한국과학기술정보연구원 등과 협력해 첨단제품의 안전·인증·표준 지원 기반을 강화하는 방안을 제시했다. 한국폴리텍은 KAIST와 정부출연연구기관의 연구역량을 활용해 첨단산업 전문인력 양성과 기술창업 교육을 확대할 수 있을 것으로 내다봤다.대전시는 기관 이전에 따른 직원과 가족의 생활 변화도 고려해 주거·교육·교통·의료 등 정주여건에 관한 의견을 지속적으로 수렴할 방침이다. 노동조합과 이전 과정에 필요한 지원사항을 논의하고, 기관 구성원들의 의견이 정부 정책에 반영될 수 있도록 지역 정치권과 공동 대응할 계획이다.청사 확보와 관련해서는 이전 결정 직후 입주할 수 있도록 원도심 교통 요충지에 임시청사 후보지를 마련했다고 밝혔다. 시 산하 공공기관이 보유한 공간도 활용하고, 기관별 기능과 규모에 맞는 청사 후보지를 사전에 확보해 조기 이전을 지원한다는 설명이다.허태정 대전시장은 "공공기관 이전은 기관이 일방적으로 이전하는 것이 아니라, 기관과 지역이 함께 발전할 수 있는 기반을 만드는 과정"이라며 "노동조합의 의견을 충분히 듣고 대전의 유치 전략과 정주 지원방안에 반영하겠다"고 말했다.이어 "대전시는 이전 희망기관 노동조합과 지속적으로 소통하고 지역 정치권과도 힘을 모아, 기관 구성원들이 안심하고 정착할 수 있는 여건을 마련하는 한편 대전 이전이 기관과 지역 모두에 도움이 되는 성과로 이어지도록 노력하겠다"고 밝혔다.대전시는 현재 '2차공공기관이전대응TF'를 중심으로 중점 유치 희망기관의 대전 이전을 정부에 요청하고 있다. 앞서 9월 첫 간담회에는 연구관리 전문기관 5곳과 한국언론진흥재단, 국가녹색기술연구소 등 7개 기관 노동조합 대표들이 참여했다.