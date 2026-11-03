'불통' 지적받은 민형배 시장 비서실·보좌관 잇단 질타

큰사진보기 ▲전남광주통합특별시의회 운영위원회. ⓒ 전남광주통합특별시의회 관련사진보기

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전남광주통합특별시 행정사무감사에서 민형배 시장 비서실과 보좌기구의 소통 부재에 대한 질타가 이어졌다.노진성(더불어민주당·동구2) 의원은 3일 전남광주통합특별시의회 의회운영위원회의 시장 비서실·보좌기관 행정사무감사에서 비서실과 보좌관의 역할을 지적했다. 노 의원은 "통합특별시 출범 126일이 지난 오늘 비서관과 보좌관을 처음 본다. 정무직 비서관이 21명인데 의회 운영위원회와 협력 체계를 구축한 적도, 대면한 적도 없다"고 비판했다.이어 "함께 사는 특별시가 아니라 혼자 사는 특별시가 아닌가 싶다"라며 "정무직 비서들의 소통 체계와 책임 소재를 확립해야 한다"고 촉구했다.또 수석보좌관 사무·협업 공간 조성(너럭바우)에 공사비 등 6000여만 원을 투입하고도 공사가 중단된 경위, 11명의 정책 지원 인력의 역할 등에 대한 자료 제출도 요구했다.김진남(민주당·순천5) 의원은 비서실과 보좌기구의 소통 체계 문제를 지적했다. 김 의원은 "보좌기구 안에서 시장의 발언을 서로 다르게 해석해 갈등이 있다는 말이 있다"며 "비서실은 조직개편, 부시장 인사, 예산 편성 등 현안마다 의회와 소통 부족 논란이 있었다"고 꼬집었다.그러면서 "소통 문제는 누군가 책임을 지지 않기 때문에 나타나는 것"이라며 "소통 체계를 근본적으로 뜯어고쳐야 한다"고 말했다.또 "언론보도를 보면 민형배 시장의 독주를 우려하는 기사가 많다"며 "민 시장이 16개 광역단체장 중 직무 지지도에서 하위를 받는 이유와 이 과정에서 정무직이 어떤 역할을 했는지 돌아봐야 한다"고 덧붙였다.이에 대해 윤주식 시장 비서실장은 "저 자신부터 의원들과 소통이 부족했다는 점을 깊이 반성하고 있다"며 "향후 개선된 모습을 보이겠다"고 말했다.