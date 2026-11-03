정부엔 "현금 살포" 비난한 장동혁, 11조 증액 요구

큰사진보기 ▲국민의힘 장동혁 대표, '국민의 삶 해결 예산' 국민 보고국민의힘 장동혁 대표가 3일 서울 영등포구 여의도 국민의힘 중앙당사에서 '국민의 삶 해결 예산' 국민 보고를 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"결국 총선 앞두고 현금을 살포해서 표를 사겠다는 것입니다."

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장동혁 국민의힘 대표가 3일 이재명 정부의 2027년도 예산안을 비판하면서 내놓은 말이다. 정부의 문화·상생 지원 사업을 '현금 살포'로 규정했다. 그러면서 사립대 등록금 인하와 청년 월세 지원 등을 포함해 총 11조 5924억 원의 예산 증액을 요구했다. 정부의 '퍼주기 예산'을 비판했지만, 국민의힘이 제시한 증액안에도 현금성 지원이 다수 포함된 셈. 국민의힘은 이날 구체적인 차이에 대해 제대로 설명하지는 못했다.결연한 태도로 직접 발표를 마친 장 대표는 이후 기자들과의 질의응답에 응하지 않았다. 다른 일정을 위해 곧바로 자리를 떠난 그를 대신해, 임이자 국민의힘 정책위원회 의장이 기자들의 질문을 대신 받았다. 같은 날, 오세훈 서울특별시장과 한동훈 무소속 국회의원이 각각 국회 행사를 열며, 차기 당내 역학 관계를 두고 현안 관련 질문이 쌓여 있는 상황이었다.장 대표는 이날 '국민의 삶 해결 예산' 국민 보고에서 "휘황찬란한 구호가 아니다. 실질적으로 국민 삶의 문제를 해결하는 예산"이라며 '5대 핵심 예산' 증액안을 발표했다. 청년의 삶 3조 4287억 원, 국민 안전 2조 9100억 원, 국민 생업 2조 8306억 원, 국민 일자리 1조 2250억 원, 생활 불안 1조 1981억 원 등이다.가장 큰 규모는 청년 지원이다. 사립대와 사립 전문대 등록금을 국공립대 평균인 400만 원대로 낮추는 데 2조 7337억 원을 투입하겠다고 했다. 정부가 지방 국립대 신입생 등록금 무료화를 추진하는 데 대해 "사립대를 가는 학생들의 상대적 부담이 더 커지고 지방 사립대는 학생 유치에도 어려움을 겪을 것"이라고 주장했다. 외국인 유학생은 지원 대상에서 제외한다.청년 주거 지원에는 6950억 원을 증액하겠다고 했다. 무주택 청년과 신혼 가구의 월세 지원액을 기존 월 20만 원에서 최대 50만 원으로 올리고, 실직·임금체불 등으로 월세를 내기 어려운 청년에게는 6개월간 최대 300만 원을 지원한다는 구상이다. 취업·이직에 따른 이사 비용 최대 100만 원, 비수도권으로 이주하는 원격근무 청년의 정착 비용 최대 1000만 원도 제시했다.국민 안전 분야에서는 소방관 위험근무수당 월 50만원 인상과 노후 장비 교체에 2조 4100억 원을 배정했다. 범죄 피해자의 신변 보호·치료·주거 이전 등에 5000억원을 추가하겠다고 했다. 소상공인에게 점포당 400만~1600만 원의 경영 개선 비용을 지원하고, 폐업자를 채용한 기업에는 임금의 최대 50%를 최장 12개월 지원하는 방안도 담았다.일자리 분야에는 플랫폼 노동자 지원 2450억 원을 포함했다. 장 대표는 "플랫폼 노동자가 일하고도 보수를 받지 못하는 경우 미지급 보수의 일부를 정부가 선지급하도록 하겠다"라며 사회보험료 지원 인원 50만 명 확대와 공제회 설립을 위한 국비 800억 원 출연 등을 약속했다. 지방에는 지자체와 민간이 함께 투자하는 자본금 500억 원 규모 기업 40개를 세우겠다고 했다. '24시간 긴급 대체 돌봄 체계' 구축, 농식품 바우처 지원 확대도 추진한다.장 대표는 반면 정부 예산안을 "821조 원짜리 초팽창 예산안"이라며 공격했다. 그는 청년문화예술패스와 콘텐츠 펀드, 상생기금 등을 거론하며 "그럴싸한 제목들을 붙여서 현금을 살포하려고 한다"라고 주장했다. 신고포상금 예산을 두고는 "빅브라더 이재명이 국민을 파파라치로 만들고 있다"라고 비난했다.162조 원 규모의 미래대응기금은 "청년들의 미래를 갈취하는 청년약탈기금"이라며, 여유자금 104조 4000억 원을 국채 상환에 사용해 이자 비용 3조 원을 줄여야 한다고 주장했다. 아울러 정부 예산안 가운데 100대 문제 사업을 추려 27조 원 규모의 지출 감액을 추진하겠다고 밝혔다.장동혁 대표는 발표 직후 임이자 정책위원회 의장에게 질의응답을 맡긴 채 그대로 자리를 떠났다. 마이크 앞에 선 임 의장은 장 대표가 범죄 피해자 보호 예산을 5000억 원이 아닌 5억 원으로 잘못 발표한 대목부터 정정하고 시작했다.현장에서 장 대표가 정부 예산을 '표를 사는' 현금 살포라고 비판했지만, 국민의힘 증액안에도 현금성 지원이 많아 보인다며 차이가 무엇인지 질문이 나왔다. 그러자 임 의장은 미래대응기금에 화살을 돌렸다.특히 "국회 동의 없이도 30% 정도는 주요 항목에 대해 정부가 임의적으로 할 수 있는 부분"이라며 "2028년도 총선을 앞두고, 아니면 대선(2030년)을 앞두고…, 총선이 우선이겠다. 쌈짓돈 풀 듯이 풀 수가 있다"라고 주장했다. 정부의 2027년도 예산안이 2028년 국회의원 총선거와 2030년 대통령선거를 염두에 둔 포퓰리즘 예산안이라는 주장이었다.그러면서 "지금 여기 나오는 다섯 개 해결 예산에 대해서는 지금 현안들이다, 대부분"이라며 "포퓰리즘 예산이라고 생각하지 않는다"라고 선을 그었다.임 의장은 사립대 등록금 지원에 대해서는 정부의 지방 국립대 무료화 정책과의 형평성을, 월세 지원액 인상에 대해서는 주거비 부담을 이유로 들었다. 그는 "20만 원 갖고는 청년들이 그 파고를 이겨내기는 힘들다"라며 "규모는 현 정부의 규모대로 하지만 금액을 좀 늘려줘야 되는 게 현실적"이라고 말했다.정부의 청년 자산형성 지원 예산을 삭감할 것이냐는 질문에는 "실질적으로 소득이 더 높거나 생활이 더 나은 사람들이 더 많은 혜택을 받을 수 있는 구조"라며 "예산 심의에서 우리 당에서는 그 부분을 지적할 것"이라고 답했다. 구체적인 삭감 대상과 규모는 밝히지 않았다.