"욕설만 혐오가 아니다"... 청와대 사과에도 인식 차 여전했던 만남

큰사진보기 ▲청와대가 3일 이주민 관련 단체들을 만나 "제도적으로 사각지대가 발생하지 않도록 현장의 목소리를 적극 경청하고 지속적으로 소통하겠다"고 밝혔다. 이날 간담회는 전성환 청와대 경청통합수석 주재로 열렸다. ⓒ 청와대 제공 관련사진보기

"대통령께서 말씀하셨던 맥락은 그게 아닌데, 상심했을 분들께 죄송하고 마음을 이해한다."

AD

큰사진보기 ▲전국이주인권시민사회노동단체 및 연대시민들이 3일 오전 서울 종로구 청와대 앞에서 '이재명 대통령의 이주민 관련 차별발언 규탄 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

- 청와대 간담회 때 어떤 의견을 전달했나?

- 청와대 반응은 어땠나?

- 간담회에서 들었던 생각은?

- 앞으로 무엇이 필요하다고 보나?

고기복 '모두를 위한 이주인권문화센터' 대표가 3일 전성환 청와대 경청통합수석과 간담회 직후 <오마이뉴스>에 전한 말이다. 최근 이재명 대통령이 외국인 노동자와 다문화가정 지원 정책을 두고 '역차별' 가능성을 제기하는 상황에 유감을 표하자, 청와대가 직접 사과를 전해왔다는 것이다.고 대표는 이날 오후 전화 인터뷰에서 "그동안 (이 대통령 발언으로) 논란이 된 문제들에 대해 유감을 표시했고, 앞서 진행한 기자회견 발언문을 전달했다"라며 "대통령은 농업이 '국가 안보 (산업)'이라고 했는데, 그 안보의 최일선에 선 사람이 계절노동자이지 않느냐, 그런 이야기들을 강조했다"라고 설명했다.그러면서 고 대표는 "시민사회 의견을 가감 없이 대통령께 보고하고 정보를 제공하겠다고 했고, 대통령이 디테일에 강하니까 현장 목소리를 청취하는 기회로 삼겠다더라"라고 전했다.고 대표를 비롯한 이주인권단체들은 이날 청와대 앞에서 이 대통령의 이주민 관련 발언을 규탄하는 기자회견을 한 뒤 전성환 청와대 경청통합수석과 간담회를 했다. 고 대표에 따르면 간담회는 단체 쪽 6명과 청와대 쪽 3명이 참석했고, 1시간 30분가량 진행됐다.이 대통령은 지난 10월 27일 국무회의에서 "외국인 노동자들 불러다가 (일을) 해도 국가 경제에 크게 도움이 안 된다"라고 발언했다. 본인 엑스(X·구 트위터)엔 "일부 정책이 본래 취지를 벗어난 과잉으로 특혜에 이르거나 내국인 가정에 대한 역차별이 돼서도 안 된다", "다문화가정 지원 정책 중 불합리하거나 역차별을 낳는 잘못된 구체적 정책까지 정당화할 이유는 될 수 없다" 등 글을 올렸다. 자신을 향한 비판을 반박하는 과정에선 "교조적 태도", "맹목적인 도덕적 비호" 등 표현도 썼다.고 대표는 "발언의 무게를 봤을 때, 적절치 않은 부분들에 대해선 대통령이 (이번 논란을) 마무리해 주면 좋겠다"라며 "대통령의 발화로 (이주 정책) 논의가 공론장으로 나오게 된 만큼, 각 정부 부처가 세밀하게 이 문제를 살펴보고 우리 사회도 깊이 있게 바라볼 수 있는 기회가 되면 좋겠다"라고 덧붙였다. 다음은 고 대표와의 일문일답."그동안 (이 대통령 발언으로) 논란이 된 문제들에 대해 유감을 표시했고, 앞선 기자회견 발언문을 전달했다. 가령 다문화가족 지원센터 같은 경우 윤석열 정부 때 예산이 대폭 깎였는데, 그게 이재명 정부 들어서 회복됐느냐? 그렇지 않다. 다문화가족 지원센터나 이주여성 상담센터의 경우 여전히 인건비 등이 삭감된 부분이 있다.또 이주 배경을 갖고 있는 분들은 호봉제가 아니고 단기 계약으로 일한다. 이런 차별이 시정되지 않고 있는데 마치 혜택을 받는 것처럼 낙인이 찍히는 건 차별이자 혐오라고 청와대에 이야기했다. 대통령께선 농업이 '국가 안보 (산업)'이라고 했는데, 그 안보의 최일선에 선 사람이 계절노동자이지 않느냐. 그런 얘기들을 강조했다.""기자회견문을 하나하나 살펴보겠다고 했다. '대통령께서 말씀하셨던 맥락은 그게 아닌데, 상심했을 분들께 죄송하고 마음을 이해한다'고도 했다. 계절노동자 관련해선 계속 살피고 있었다며, 고용노동부·법무부·농림축산식품부에 이야기한 부분도 있다더라. 시민사회 의견을 가감 없이 대통령께 보고하고 정보를 제공하겠다고 했고, 대통령이 디테일에 강하니까 현장 목소리를 청취하는 기회로 삼겠다고 하더라.""인식의 차이는 있었다. '너 나쁜 놈이다'라고 욕설만이 혐오가 아니다. 우리는 그 발언이 미치는 영향까지 고려해 혐오라고 이야기한다. 이건 대통령만의 문제는 아니고 우리 사회 전반의 문제, 특히 정치인과 국회의원 모두의 문제 아니겠는가.""발언의 무게를 봤을 때 적절치 않은 부분들에 대해선 대통령이 마무리해 주면 좋겠는데, 될지 모르겠다. 크게 기대하진 않는다.한편으로는 이번 대통령 발화로 (이주 정책) 논의가 공론장으로 나오게 됐다. 마이클 샌델 교수가 예전에 무슨 말을 했냐면, '이주 정책은 좌로 가나 우로 가나 정답이 없다'고 했다. 이주 정책을 표면적으로나 단편적으로 일반화하면 안 되고, 종합적이고 세밀하게 봐야 한다는 뜻이다. 각 정부 부처가 세밀하게 이 문제를 살펴보고 우리 사회도 깊이 있게 바라볼 수 있는 기회가 되면 좋겠다."