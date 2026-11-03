새우죽 거부한 손주 위해 쌀죽 쑤어낸 할머니의 마음

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"여보, 애가 편도가 부어서 아무것도 못 삼키는데, 뭐라도 먹게 따뜻한 죽이라도 쑤어줘야겠어요."

"당신 몸도 안 좋은데 뭘 만든다고 그래. 그냥 근처 죽집에서 배달시켜 먹입시다."

'지금 내가 할 수 있는 게 무엇인가.'

큰사진보기 ▲야채와 새우살을 넣고 정성껏 저어가며 끓여낸 새우죽. 아픈 손주와 딸이 함께 먹어주길 바라는 마음을 담아 끓였다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲정성스레 차려낸 새우죽 상차림. 그러나 편도가 부은 손주는 새우 향에 거부감을 보이며 떼를 썼다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

"나 새우 든 죽 안 먹을래! 그냥 죽 먹을래!"

큰사진보기 ▲자극 없는 하얀 미음을 바란 손주를 위해 맨밥으로 다시 뭉그러지게 끓이는 하얀 쌀죽. ⓒ 홍영미 관련사진보기

큰사진보기 ▲슴슴한 흰 죽에 작게 찢은 김을 곁들여 내놓은 상차림. 아이는 이 죽 반 공기를 비워내며 "할머니 사랑해요"를 연발했다. ⓒ 홍영미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

창가로 들어오는 햇살은 눈이 부시도록 따가웠지만, 유리창 하나를 사이에 둔 밖은 제법 바람이 찼다. 대구에서의 빡빡한 일정과 뒤이어 다녀온 일본 여행을 마치고 김포 딸네 집으로 오던 날 밤에도 그랬다. 해가 지자마자 공기가 금세 서늘해져 낮에 벗어두었던 외투를 깃까지 꾹 여며야 했다.계절의 이행이 만들어내는 쌀쌀함과 쉰이 넘은 몸에 누적된 피로가 맞물려, 집 문을 들어서기도 전에 온몸의 마디마디가 비명을 지르는 듯했다.하지만 여독과 몸살로 드러눕고 싶은 마음은 현관문을 열자마자 싹 달아났다. 집 안을 채우고 있던 열기 때문이었다. 큰 손주 둥둥이의 이마가 붉게 달아올라 있었다. 체온계를 대보니 무려 40도. 편도가 새빨갛게 부어올라 열이 치솟은 아이의 얼굴을 보는데 가슴이 덜컥 내려앉았다.밤새 딸아이는 단 한 순간도 편히 잠들지 못했다. 긴장한 표정으로 새벽 내내 젖은 수건을 갈아대며 열을 재고, 해열제를 챙겨 먹이고, 온몸을 닦아주느라 정신이 없었다. 평소에는 "할머니랑 잘래!" 하며 내 품에 폭 안기던 둥둥이였지만, 막상 몸이 아프니 오직 제 엄마만 찾았다. 밤새 교대로 돌봐줄 수도 없이 혼자서 아이를 품에 안고 밤을 지샌 딸아이의 얼굴은 아침이 되자 까칠하게 찌들어 있었다. 유독 아침에 잘 일어나지 못하던 딸이 안절부절못하며 아이 곁을 지키는 모습을 보고 있으니 가슴 한구석이 아릿하고 짠해왔다.문득 아주 오래전, 내 아이들이 아파 끙끙 앓던 날들이 스쳐 지나갔다. 밤새 잠 한 척 들이지 않고, 밤을 세워 아이를 간병하느라 나조차 먹지도 자지도 못하고 멍하니 넋을 놓고 앉아 있었을 때가 있었다. 그때 친정엄마는 내 곁으로 다가와 "제발 한 숟가락이라도 떠라" 하며 내 손에 숟가락을 가만히 쥐어주셨더랬다. 아픈 손주를 안고 안절부절못하는 딸을 바라보고 있자니, '아, 우리 엄마도 그때 이런 마음으로 나를 바라보았겠구나' 하는 깨달음이 아프게 가슴을 쳤다.어제는 나 역시 몸살이 심하게 와서 도저히 아이를 돌봐줄 여유가 없었다. 겨우 반찬 하나 만들어 식탁에 올려두고 드러눕는 내 모습이 스스로도 참 속상했다. 그래도 아침에 눈을 뜨니 몸에 조금 기운이 돌아오는 듯했다.남편과 근처 사우나에 다녀오며 물었다.남편은 본인도 피곤해 골골거리면서 무슨 일을 또 벌이려 하느냐며 타박하듯 말했다.자신도 피곤하면서 나를 걱정해 주는 남편의 마음을 알기에 굳이 고집을 피우지 않았다. 집에 돌아와 딸에게 죽을 주문하라고 했더니, 아뿔싸. 1인분 한 그릇은 배달 주문이 안 된다는 안내문이 뜬단다. 남편을 보며 "내가 금방 조금만 끓여볼 테니 기다려봐요" 하고 가스불을 켰다.죽을 끓이기 전, 혹시나 하는 마음에 인공지능(AI)에게 '편도가 부었을 때 아기에게 무엇을 먹이면 좋은지'를 물어보았었다. AI는 목의 자극을 줄여주는 미지근한 야채죽이나 전복죽, 열감을 내리는 배도라지차, 꿀차(만 1세 이상)가 좋다고 친절히 일러주었다. 심지어 차가운 아이스크림이 냉찜질 효과를 준다는 팁도 덧붙였다.하지만 아이의 체온이 40도까지 올랐었다는 내용을 입력하자, AI의 답변은 순간 빨간 비상등을 켜듯 서늘한 경고문으로 바뀌었다. '급성 편도염이나 전신 감염 위험이 있으니 당장 해열제를 교차 복용시키라', '호흡곤란이나 오한이 오면 즉시 응급실로 달려가라'는 경고성 문장들이 차갑게 쏟아져 내렸다.그 AI의 경고를 읽는 순간 가슴이 쿵 하고 내려앉았다. 어린아이에게 열이 가장 무섭다는 사실을 잘 알고 있기에, 기계마저 그렇게 위급함을 고하니 '이 일을 어쩌나' 싶어 순간 허둥지둥 마음이 어지러웠다. 하지만 언제까지 당황하고 있을 수는 없는 노릇이었다. 이내 깊은 숨을 내쉬며 정신을 바짝 다잡았다.스스로에게 질문을 던져보니 답은 명확했다. 당장 내가 해야 할 일은 열과 싸우느라 지친 둥둥이가 뭐라도 조금이라도 먹고 기운을 차리게 하는 것, 그리고 밤새 아이를 간병하느라 넋이 나간 딸아이의 입에도 뭐든 넣어서 기운을 북돋아 주는 것이었다. 이론이나 기술 너머, 할머니이자 어미로서 내가 지켜내야 할 자리가 분명해졌다.둥둥이가 평소 좋아하는 건 새우죽이었다. 야채 밥과 미리 만들어둔 야채 큐브를 고소한 참기름과 들기름에 달달 볶다가 크리미살과 탱글한 새우살을 넣고 살짝 더 볶았다. 물을 부어 주걱으로 뭉그러지게 저어가며 끓이고, 7년 묵은 젓갈과 깊은 맛이 나는 집간장으로 슴슴하게 간을 맞춘 뒤 뚜껑을 덮어 뜸을 들였다.밤새 고생한 딸아이와 손주가 같이 먹으면 엄마 따라 몇 숟가락이라도 더 뜰까 싶어 정성스레 상을 차렸다. 그런데 상 앞에 앉은 손주는 죽을 보더니 징징대며 떼를 썼다.아픈 아이의 목구멍에는 푹 익은 새우조차 거부하는 모양이다. 한숨을 쉬는 대신 냄비를 다시 올렸다. 맨밥만으로 하얀 쌀죽을 급히 다시 쑤었다. 약하게 간을 하고 김 한 조각을 같이 내어주었다. 식혀서 조금씩 입에 밀어 넣어주니, 그제야 아이는 아기 새처럼 입을 벌려 죽을 받아먹었다.죽을 먹는 내내, 그리고 다 먹고 나서도 둥둥이는 "할머니, 사랑해요!"를 연발했다. 딸아이도 옆에서 "할머니가 죽 너무 맛있게 끓이셨다. 할머니 정성을 생각해서 둥둥이 많이 먹자" 하며 다정하게 아이를 다독였다. 식탁 한쪽에서 "그냥 사 먹이자"며 나를 말리던 남편도, 아이와 딸이 죽 그릇을 비워내는 모습을 곁에서 조용히 바라보며 안도의 미소를 지어 보였다. 딸아이와 손주, 그리고 남편까지 마음을 보태주니 그제야 비로소 가슴 속 팽팽했던 긴장이 풀어지며 마음이 놓였다.식사가 끝나자 참았던 응가도 하고, 과일도 조금 씹어 삼켰다. 열이 38도 전후로 내리자 기운이 좀 도는지 거실로 나가 장난감을 만지작거리고 책도 읽는다. 그 모습을 보고서야 가슴에 얹혀 있던 커다란 돌덩이가 쿵 하고 내려앉았다.손주와 같이 먹으라고 새우죽을 딸아이 앞에 차려주었다. 그러자 평소 입이 짧기로치면 우리 집에서 단연 1등인 딸아이가 군말 없이 죽 한 그릇을 싹 비워내는 게 아닌가. 여간 기특하고 고마운 게 아니었다.저도 직접 아이를 키워보며 아이가 아파 먹지 못하는 모습이 얼마나 가슴을 찢는지 몸소 겪었기 때문일 게다. 끙끙거리며 죽을 끓여낸 친정엄마의 애타는 마음을 그 한 그릇의 빈 공기 속으로 다 읽어준 것 같아 가슴 한구석이 더 안쓰럽고 뭉클해졌다. 엄마에게 숟가락을 받아 쥐던 내가, 이제는 딸아이에게 죽 그릇을 건네는 엄마가 되어 있었다.바깥의 찬 바람과 대비되는 창가의 따스한 햇살처럼, 아픈 손주와 지친 딸아이를 둘러싼 집안에 온기가 부드럽게 감돌기 시작한다. 저녁에는 죽을 좀 더 묽게 쑤어 부드럽게 먹여볼 작정이다.돌아보면 내 몸 하나 건사하기 힘들어 끙끙 앓던 아침이었는데, 손주의 열꽃과 딸아이의 지친 얼굴 앞에 내 몸살은 어느새 온데간데없이 뒷전으로 밀려나 있었다. 어미라는 이름은, 그리고 할머니라는 이름은 이렇듯 자신의 아픔마저 잊게 만드는 이상한 힘을 가지고 있나 보다.어린 손주 녀석이 밤새 얼마나 힘들었을까 생각하면 지금도 마음이 아릿하다. 부디 오늘 밤에는 열이 완전히 싹 가라앉아, 내일 아침에는 예전처럼 맑고 큰 웃음소리로 온 거실을 환하게 채워주기를 간절한 마음으로 바라본다.