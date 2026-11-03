10대 시흥시의회 첫 행감, 도시공사·시민축구단·서울대 협력사업 정조준

큰사진보기 ▲지난 시흥시의회 본회의에서 김선옥 의장이 발언하고 있다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲시흥시의회 자치행정위원회(이상훈, 안기호, 장인호, 윤석경, 이재경 의원) ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲시흥시의회 교육복지위원회(정은수, 송지혜, 김만식, 김수연, 양범진 의원) ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

큰사진보기 ▲시흥시의회 도시환경위원회(김진영, 정미라, 서명범, 송미희, 이옥비 의원) ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

제10대 시흥시의회가 출범 이후 첫 행정사무감사에서 시흥도시공사의 사업 성과와 조직 운영, 시민축구단 지원·감독, 서울대 교육협력사업 등을 집중적으로 들여다본다.3일 확인한 '시흥시의회 2026년도 회기운영 계획'에 따르면 의회는 오는 11월 20일부터 12월 21일까지 제340회 제2차 정례회를 열고 시정질문과 시정연설, 2027년도 예산안 심사, 행정사무감사 및 부의안건 처리를 진행할 예정이다.이 가운데 행정사무감사는 11월 24일부터 12월 1일까지 8일간 실시된다. 공개된 '2026년도 행정사무감사 계획서'에 담긴 안건은 자치행정위원회 7건, 교육복지위원회 3건, 도시환경위원회 3건 등 총 13건이다.위원회별 요구자료에는 사업 추진 실적뿐 아니라 예산 투입에 따른 성과, 위탁·보조금 집행의 적정성, 시의 관리·감독 책임을 확인하는 내용이 담겼다.자치행정위원회(위원장 이상훈)는 시민축구단과 공공체육시설, 일자리 지원사업 등 시 지원사업과 위탁시설 운영 실태를 살핀다.시민축구단은 지원 예산의 산정 근거부터 보조금 집행·정산, 외부 회계감사, 운영위원회 구성·운영, 지도자 채용·계약까지 폭넓게 점검한다. K리그2 승격 추진 과정에서 시가 한 재정지원 약정과 후속조치, 유소년 축구 지원, 구단 자체수입과 시 재정 의존도도 확인 대상이다. 지원 규모의 적정성과 함께 시의 관리·감독이 제대로 이뤄졌는지가 주요 쟁점이다.체육단체가 위탁 운영하는 테니스·배드민턴·야구시설은 사용료 수입·지출과 수익금 정산·납부 여부를 들여다본다. 동호회·단체·일반 이용자별 이용실적과 예약 기준도 요구해 공공시설 이용 기회의 형평성을 살핀다.아울러 도시공사 운영 수영장은 시설별 경영수지와 기존회원 재등록률, 신규회원 모집 경쟁률, 추첨·대기인원 등을 확인한다. 접수방식과 수질·안전관리도 점검 대상이다.이 밖에 거북섬·신도시 활성화 전담조직의 과제 추진 실적, 시흥형 일자리은행제의 장려금 지급과 고용유지 현황, 산업진흥원 채용 절차, 자원봉사센터 위탁금 집행과 운영 실태를 감사한다.교육복지위원회(위원장 정은수)는 감염병 관리체계와 서울대 교육협력사업에 집중한다.감염병 분야에서는 법정감염병 신고 건수와 인구 대비 발생률을 경기도 다른 시·군과 비교하고, 요양기관 내 집단발생과 지역사회 개별 발생을 구분해 확인한다. 요양기관 감염관리 점검과 집단감염 대응 사례, 역학조사·방역 인력 현황도 살핀다.예방접종사업은 예산 요구액과 실제 편성액, 집행률, 목표 접종률 대비 실적을 점검한다. 예산 부족으로 접종에 차질이 생기거나 위탁의료기관 비용 지급이 지연된 사례가 있었는지도 확인한다.서울대 교육협력사업에선 2024년 의회 지적사항에 대한 개선조치가 실제 이행됐는지가 핵심이다. 사업비 교부·정산, 교수·연구원 인건비와 강사료 지급내역 등도 검증한다.관학협력 교육사업을 기존 보조금 방식에서 민간위탁 방식으로 전환한 근거와 적정성, 수탁기관 선정 절차도 감사 대상이다. 의회 동의 당시 비용추계와 실제 편성 예산의 차이, 서울대 자체 투입 자원과 시 위탁금의 구분, 권역별 교육장 이용실적까지 확인할 계획이다.도시환경위원회(위원장 김진영)는 감사 안건 3건 모두를 시흥도시공사 한 기관에 집중하면서 관심이 모아지고 있다. 위원회는 개발사업과 관광사업, 대행·수탁사업을 나눠 공사의 기능과 성과 전반을 검증한다는 계획이다.개발사업은 2019년 시설관리공단에서 도시공사로 전환할 당시 제시한 계획과 현재 실적을 비교한다. 조직·인력 확대의 근거와 전문인력 활용, 외부용역 현황, 개발이익의 지역 환원 여부도 확인한다.월곶역세권 개발계획 변경과 현물출자, 시흥광명 공공주택지구 참여·투자, 장현 B10블록 민간참여사업, 매화산단 지식산업센터 사업 추진·포기 경위 등 개별 사업의 의사결정과 자금 운용도 들여다본다.더불어 관광사업은 도시공사가 직접 수행해야 할 필요성과 예산 대비 성과가 쟁점이다. 관광객 유입과 지역상권 활성화 목표가 실제 실적으로 이어졌는지, 시 관광부서·유관기관 사업과 중복되는지도 살핀다.대행·수탁사업은 시 직접 수행이나 전문기관·민간위탁 방식과 비용·효율을 비교한다. 공원관리의 전문성과 업무 중복, 대행수수료·관리비 산정 근거, 거북섬 주차타워 임차의 적정성 등이 주요 확인 사항이다.특히 내부결재와 이사회 의결자료, 계약서, 사업성 검토자료 등의 원문을 요구하고, 과거 검토자료가 작성되지 않았다면 그 사실과 사유도 명시하도록 했다.각 위원회는 감사 첫날 현지 확인을 시작으로 부서·기관별 질의를 진행하고, 12월 1일 결과보고서를 채택할 계획이다.지역 정치권 관계자는 "이번 행감의 핵심은 투입한 세금에 걸맞은 성과가 있었는지를 들여보는 것" 이라며 "새롭게 시작된 10대 의회가 시민의 기대에 부응하는 합리적인 지적을 토대로 개선을 이끌고, 결과를 시정에 반영할 수 있을지에 관심이 모아진다"고 밝혔다.