오피스텔 문고리에 달린 검은 봉투, 이게 요즘 핫하다고?

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큰사진보기 ▲모 업체 분리수거 서비스 이용 내역모 업체 분리수거 서비스 이용 내역 ⓒ 송혜림 관련사진보기

큰사진보기 ▲실제 이용해 본 분리수거 서비스실제 이용해 본 분리수거 서비스. 분리수거 품목 상관없이 문밖에 걸어 놓으니 새벽 사이에 수거됐다. 서비스 이용 가격은 할인을 받아 5000원. ⓒ 송혜림 관련사진보기

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큰사진보기 ▲소방시설 설치 및 관리에 관한 법률소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조 ⓒ 국가법령정보센터 관련사진보기

오후 11시, 퇴근 후 문을 열면 한쪽에 쌓여 있는 쓰레기 더미. 플라스틱, 캔, 종이, 유리병. 쓰레기들이 내뿜는 악취가 한 칸짜리 자취방을 가득 채웠다. 분리수거 날은 수요일 단 하루. 회식이나 저녁 미팅 탓에 때를 놓치는 일도 부지기수다. 배달 음식이라도 한 번 시키면 쓰레기봉투가 금세 가득 찼고 여름이면 온갖 벌레까지 꼬였다.하지만 이제는 큰 봉지에 모든 쓰레기를 몽땅 넣고 문고리에 걸어두면 그만이다. 다음 날이면 수거 기사님이 말끔히 가져가니까 말이다. 요일도 상관없고, 큰돈을 들일 필요도 없다. 요즘 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 핫해진 '분리수거 서비스' 이야기다.서울 송파구에 거주하는 박아무개(34)씨는 일주일에 한 번씩 모 업체의 분리수거 서비스를 이용하고 있다. 10L 쓰레기 봉지는 3일이면 꽉꽉 살이 쪘다. 배달을 하든, 만들어 먹든 음식물 쓰레기는 매일 조금씩 쌓였다. 평소 같으면 분리수거 날까지 꾹 참고 버텼겠지만, 분리수거 서비스를 알게 된 이후 삶의 질은 완전히 달라졌다. 단 5500원으로 말이다.박씨는 "평소에 야근도 많아 분리수거 날에 처리가 어렵고, 배달 음식도 자주 먹다 보니 쓰레기가 빨리 쌓여 서비스를 종종 사용하고 있다"면서 "단 3000~5000원 사이의 가격에 다량의 쓰레기를 분리수거 날 상관없이 처분할 수 있어 너무 편리하다"라고 말했다.최근 20·30세대 일상에 자리 잡기 시작한 '분리수거 서비스'. 일반 쓰레기는 물론 음식물까지 분리수거하지 않고 한 봉지에 담으면 플랫폼 수거 기사님이 새벽 사이에 수거해 간다. 대형 폐기물은 물론 헌 옷, 헌 신발까지 종류도 가리지 않는다. 가격은 기본 3000원부터 1만 원대까지 저렴하게 설정된다.이용객은 젊은 세대를 중심으로 빠르게 늘고 있다. 분리수거 플랫폼 '오늘 수거'에 따르면 지난 8월 기준 누적 회원 수는 75만 명, 누적 수거 수는 260만 회에 이른다. 그중에서 청년 세대의 비중은 전체의 약 65%를 차지한다.2030 세대가 이 서비스에 지갑을 여는 이유는 '절약'을 바라보는 기준이 달라졌기 때문이다. 지출을 줄이는 것만큼 시간과 수고를 아끼는 데도 가치를 두는 것이다. 직접 분리수거를 하며 아낄 돈보다 그 일을 맡기고 얻는 여유가 더 크다고 판단한다면, 소액으로 반복되는 집안일을 해결하는 것도 경제적인 선택이 된다.요즘 세대의 하루는 퇴근 후에도 스케줄이 빡빡하게 돌아간다. 부업과 운동, 재테크까지 챙기다 보면 저녁 시간도 빠듯하다. 커피 한 잔, 담배 한 갑에 들일 돈을 아껴 자신을 위한 시간을 확보하려는 이유다.1인 가구만의 얘기는 아니다. 젊은 맞벌이 부부라면 아이 놀아주는 데만 자정이 꼬박 지난다. 맞벌이 화두인 집안일을 나누기보다 소액의 돈을 들여 아이와 함께하거나 휴식을 취하는 데 에너지를 더 쓸 수 있다.가장 만족도가 높은 날은 '이사할 때'다. 작은 자취방 이사 한 번 간다 해도 적잖은 쓰레기들이 쏟아져 나온다. 혼자 사는 청년들은 쓰레기 분리수거까지 하려면 하루가 꼬박 소요된다. 직장인이면 연차를 쓰거나 퇴근 후 시간을 쪼개 써야 하니 여유가 더욱 없다. 그럴 때 분리수거 서비스를 이용하면 지인을 부르지 않아도 그 많은 쓰레기를 하룻밤 만에 처리할 수 있으니 걱정할 필요가 없다.서울 노원구에 거주하는 이아무개(24)씨는 "분리수거 서비스를 이용하는 이유는 경제적이라 여겼던 삶의 기준이 달라졌기 때문"이라면서 "이미 식당에는 요리, 세탁소에는 세탁을 맡기고 있다. 쓰레기 처리는 개인이 그간 당연히 해야 할 일로 보았기에 돈을 내는 선택이 낯설게 느껴지는 것"이라고 말했다.다만 나의 편리함 이면에 자리한 이웃의 불편은 쉽게 잊힌 걸까. 서울 영등포구에 거주하는 한아무개(30)씨는 지난여름에 자신이 거주하는 오피스텔에서 때아닌 냄새와의 전쟁을 치러야 했다. 분리수거 서비스를 이용하는 이웃이 음식물 쓰레기까지 담은 봉지를 문밖에 걸어놨기 때문이다.서비스 이용이 몰린 듯 쓰레기는 당일 수거되지 않고 며칠간 문 앞에 방치됐다. 아무리 음식물이 담긴 봉지 입구를 묶었다고 해도 냄새까지 막진 못했다. 쓰레기 봉지를 수거한 뒤에도 냄새는 공간에 스며 한동안 한씨를 불쾌하게 했다. 쓰레기 봉지가 여러 묶음이면 이따금 공용 통로를 막기도 했다.한씨는 "배달 용기도 씻지 않고 버릴 수 있다 보니 온갖 냄새가 섞여서 풍긴다. 날이 더울 땐 냄새가 심해져 고역이었다"라면서 "본인의 경제적 선택을 위해 서비스를 이용하면서 이웃에게 냄새나 통행 불편을 떠넘긴다면 그 비용까지 지불해야 한다"라고 꼬집었다.분리수거 서비스의 법적 문제는 없을까. 소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 제16조에 따르면 피난시설 주변에 물건을 쌓거나 장애물을 설치하는 행위를 금지하고 있다. 봉투가 통행을 좁히거나 방화문이 열리고 닫히는 데 지장을 주면 문제가 될 수 있다. 복도 쓰레기 배출이 거주하는 건물의 관리 규약이나 지침에 위배되는지도 확인할 필요가 있다.소방청은 지난 3일 기자에게 "만일 복도에 놔둔 쓰레기가 바로 치울 수 있는 정도라면 괜찮지만, 소방서에서 판단했을 때 실제 통행에 방해가 되는 수준이라면 문제가 될 수 있다"라고 말했다.가사 노동 서비스를 바라보는 기성세대의 시선도 엇갈린다. 집안일의 처음과 끝까지 내 손으로 모두 해결한 기성세대는 새로운 일자리를 만든다는 점은 긍정적으로 보면서도, 직접 집안일을 해결하며 지출을 줄여온 경험에 비추어 편리함을 위해 돈을 쓰는 소비에는 신중한 입장이다.서울 영등포구에 거주하는 우아무개(60)씨는 "일자리가 창출된다는 점에서 무조건 부정적으로 보진 않는다"라면서도 "우리 세대는 한두 푼이라도 아끼려고 버스를 타는 대신 걸어 다녔고, 아침에 조금 더 일찍 일어나 집안일을 해결하곤 했다. 요즘은 주식 투자 등 돈을 벌 수 있는 경로가 다양해지면서 젊은 세대가 돈의 가치를 가볍게 여기는 것은 아닌지 우려된다"고 말했다.우리는 '편리한' 시대에 살고 있다. 챗GPT는 굳이 고민하지 않아도 답을 알려주고, 로봇 청소기는 온 집을 구석구석 쓸고 닦고, 식기세척기는 그릇들을 말끔하게 씻겨준다. 일정한 돈만 내면 우리는 세상의 발전을 문턱 없이 즐길 수 있다. 분리수거, 가전 구독, 세탁 대행 등 가정 노동 서비스도 가지각색으로 진화하고 있다. 1만 원 이하 소액으로 이용할 수 있으니 더욱 부담이 적다.그러나 한 번에 드는 비용이 적다고 지출 부담까지 가벼운 것은 아니다. 가전 구독도 달에 나가는 돈은 적지만 모아 보면 수십 수백만 원이 되는 것처럼 말이다. 이용이 반복되면 고정적인 생활비로 쌓일 수 있는 만큼, 소득이나 필요 수준 등 상황에 맞게 이용해야 한다는 지적도 나온다. 서비스의 편리함이 이웃의 불편으로 이어지지 않도록 업체의 관리도 뒷받침돼야 한다.이은희 인하대 소비자학과 교수는 3일 기자와 한 통화에서 "가사 노동도 힘이 들기 때문에 몸에 배기까지 서비스를 필요에 따라 일시적으로 이용하는 건 괜찮다"라면서도 "소득이 많지 않은 청년층이 자기 손으로 할 수 있는 일도 지출을 통해 해결하는 건 적절해 보이진 않는다. 장기적으로 의존할 수 있기 때문에 가급적 본인이 손수 처리해서 익숙해지도록 하는 게 필요하다"라고 지적했다.이어 "음식물로 인한 민원이 많은데 업체에서 음식물 폐기 용기를 잘 만들어서 이웃들의 피해를 줄일 수 있게끔 노력하는 게 필요하다"라고 말했다.