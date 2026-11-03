오세훈, 대통령 다문화 정책 검토에 "바람직한 방향"

큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 3일 국회 의원회관에서 열린 '세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 토론회를 마친 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

"바람직한 방향 설정이라고 생각한다."

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큰사진보기 ▲오세훈 서울시장이 3일 국회 의원회관에서 열린 '세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 토론회를 마친 뒤 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 공동취재사진 관련사진보기

오세훈 서울특별시장이 다문화가정 우대 정책의 '역차별' 논란과 관련해 이재명 대통령의 문제 제기에 재차 공감을 표했다. 다문화가정에 대한 정책적 배려는 유지하되, 다른 국민들이 상대적인 불이익을 받지 않도록 지원 기준을 합리적으로 조정해야 한다는 취지이다. 이재명 대통령의 다문화가정을 향한 메시지에 보수 진영 일각의 호응이 계속되는 셈이다.다만, 이 대통령이 나흘 연속 관련 문제를 SNS에서 언급한 데 대해서는 "착잡한 생각이 든다"라며 전·월세 문제와 한미동맹 문제 등에 더 관심을 기울일 것을 주문했다.오 시장은 3일 오전 국회 의원회관에서 열린 '세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 토론회에 참석한 후 기자들과 만났다. 그는 서울시가 다문화가정 지원사업 26개에 대해 전수조사를 진행하고 있는 것과 관련해 "분명히 다문화가정이 배려의 대상이기는 하다. 그 원칙은 지켜지는 것이 바람직하다"라면서도 "선정되는 과정에서 경쟁의 절차를 거치도록 되어 있는 경우에는 상대적 박탈감이나 상대적인 불이익을 호소하는 국민들이 있어서는 안 되겠다"라고 말했다.이어 "어떤 국민도 상대적인 불이익을 받는 것에 대해서는 민감할 수밖에 없다"라며 "합리적으로 우선순위를 조정하는 것은 이번 기회에 필요한 일"이라고 강조했다.다만, 서울시의 정책 재검토가 이 대통령의 문제 제기에 화답한 것은 아니라고 선을 그었다. 오 시장은 지난 10월 26일 언론에 보도된 국·공립 어린이집 입소 우선순위 문제를 간부회의에서 언급하면서 처음으로 관련 업무를 지시했다고 설명했다. 다문화가정 어린이들이 입소 우선순위에 포함되면서 다른 가정이 상대적으로 불이익을 받는 문제를 합리적으로 조정하라는 취지였다는 것이다.오 시장은 "일부 언론에서는 대통령이 관심을 표명하고 제가 거기에 화답을 한 것처럼 보도가 됐는데, 그것은 내부 회의에서 있었던 일이라 미처 인지하지 못한 상태의 보도였다"라며 "분명히 이틀 전에 제가 간부회의 석상에서 업무 지시의 형태로 문제 제기를 했다"라고 강조했다.그러면서도 이 대통령이 해당 문제에 지속적으로 관심을 기울이는 데 대해서는 긍정적으로 평가했다. 그러나 대통령이 집중해야 할 국정 현안의 우선순위에는 아쉬움을 드러냈다.오 시장은 "대통령께서 나흘 연속 SNS에 의견을 표명하셨다고 하는데, 사실 그런 모습을 지켜보면서 조금은 착잡한 생각이 든다"라며 "지금 대통령께서 사흘, 나흘 연이어서 관심을 표명하실 문제는 사실 그 문제도 중요한 문제이기는 하겠지만, 전세 물량을 구할 길이 없고 전·월세금이 하늘 높은 줄 모르고 치솟는 이런 현실"이라고 지적했다.'한미동맹 균열설'에 대해서도 "대통령께서는 한 가지 주제에 그렇게 천착하고 계시는데, 그 부분은 많은 국민들이 걱정 어린 시선으로 지켜보고 있다"라고 꼬집었다.보수 언론에서도 이 대통령의 문제 제기에 호응하는 목소리가 나왔다. <조선일보>는 지난 1일, "다문화 우대 20년, 불붙은 존폐 논란" 제하의 기사를 1면 지면 톱으로 배치한 데 이어, 2일에는 '역차별 논란 다문화 우대, 과잉 혜택 손볼 때 됐다'라는 제목의 사설까지 냈다."다문화 가정에도 어렵지 않은 가정이 얼마든지 있는데 경제적 형편과 관계없이 지원하면 과잉 논란이 빚어질 수밖에 없다"라며 "정책마다 다문화 가정 우선순위 필요성이 유효한지, 적정한 수준인지 점검해 볼 필요가 있다"라는 주장이었다.나경원 국민의힘 국회의원도 지난 1일 페이스북에 "고장 난 시계도 하루 두 번은 맞는다더니, 내국인 역차별을 바로잡자는 취지만큼은 옳다"라며 이 대통령의 주장에 힘을 실었다.나 의원은 "여야가 함께 국민에게 불이익을 주고 내국인을 역차별하는 불공정 구조를 완전히 뿌리 뽑자"라며 외국인 실업급여·부동산·건강보험·지방선거 참정권·최저임금 등 5개 분야의 제도 개선을 요구했다.또한 "대통령의 반성문이 진심이라면 5대 분야 제도 개선안과 입법 과제, 이행 시한을 국민 앞에 내놓고 민주당에 입법 협력을 요청하라"라며 "국민의힘도 적극적으로 돕겠다"라고 밝혔다.