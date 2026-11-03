전남광주·민주당, 국비 5000억 추가 확보 총력

큰사진보기 ▲3일 오전 서울 국회의원회관에서 '더불어민주당 전남광주통합특별시당-전남광주통합특별시 예산정책협의회'가 열리고 있다. ⓒ 전남광주통합특별시 관련사진보기

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전남광주통합특별시와 더불어민주당이 내년도 국비 5000억 원 이상 추가 확보를 위해 머리를 맞댔다.전남광주통합특별시는 3일 국회의원회관 제2세미나실에서 민주당 전남광주통합특별시당과 예산정책협의회를 열고, 내년도 국비 확보와 주요 현안 해결 방안을 논의했다.민형배 시장과 안도걸 민주당 전남광주시당위원장, 지역 국회의원, 기초단체장협의회 관계자 등이 오는 4일 국회 예산결산특별위원회의 종합 정책 질의가 시작되기에 앞서, 국회 심의 과정에서 추가 확보가 필요한 핵심사업을 점검하고 협력 방안을 의논했다.전남광주통합특별시 내년도 정부 예산안 반영액은 13조9009억 원으로, 전년도 옛 전남·광주 국비 확보액 13조804억 원보다 8205억 원(6.3%) 증가했다.통합 이후 첫 정부 예산안에서 국비 규모가 확대됐지만, 지역 미래 성장동력 확보와 현안 해결을 위해선 정부안에 반영되지 않았거나 일부만 반영된 사업의 추가 증액이 필요한 상황이다.특별시는 국회 심의 과정에서 5000억 원 이상의 국비를 추가 확보한다는 목표를 세웠다.이날 협의회에서 중점 건의한 사업은 ▲제6차 국도·국지도 건설계획 반영 8개 사업 설계비 180억 원 ▲친환경 농산물 인증비 지원 81억 원 ▲케이-김(K-GIM) 수출단지 조성 9억 원 ▲빛의 도시 상징 미디어아트 페스티벌 개최 6억 원 등이다.또한 ▲광주 도시철도 2호선 건설 1130억 원 증액 ▲호남권 반도체 클러스터 유입송수관로 부설 10억 원 증액 ▲12·29 여객기 참사 피해지역 공동체 회복 지원 5억 원 ▲2027 서울 세계청년대회 전남광주 교구대회 지원 13억 원 등 지역 핵심 현안 사업의 국비 지원을 요청했다.시군구가 건의한 30개 사업, 568억 원 규모의 국비 확보 방안도 국회 상임위원회별로 논의했다.특별시는 이날 논의된 사업 외에도 정부안에 반영되지 않았거나 증액이 필요한 170여 건의 국비 건의 사업을 서면질의서로 준비해 지역 국회의원들에게 전달할 계획이다. 이를 소관 상임위원회와 예결위 심의 과정에서 활용하도록 지원할 방침이다.민형배 시장은 "통합 이후 복지 지출 조정에 약 1조4000억~1조5000억 원의 예산이 필요하다"며 "이런 취약한 지방재정에 보탬이 되는 꼭 필요한 국비 사업을 챙겨주길 바란다"고 말했다.이어 "첫 통합예산을 제대로 만들어 전남광주의 압도적 성장과 대한민국의 새로운 성장동력을 뒷받침하겠다"며 "국회 심의가 마무리되는 순간까지 모든 역량을 집중하겠다"고 강조했다.