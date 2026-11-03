울산 울주군 입암리 화석산지, 1억 년 전 공룡이 걷던 호숫가였다

큰사진보기 ▲최정자 울산시 환경국장이 3일 범서읍 선바위 태화강 상류변에서 울주군 입암리 화석산지 가치 규명 및 학술연구에 대한 언론브리핑을 하고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲울산 울주군 범서읍 입암리 태화강변의 약 1억 년 전 공룡발자국 ⓒ 울산시 관련사진보기

울주군 입암리서 확인 한 공룡 발자국

지난 2012년 처음 확인된 장소 에이(Site A)에서는 대형 조각류의 사족보행렬이 확인됐다. 발자국은 조각류의 생흔속인 카리리크니움(Caririchnium)에 해당하며, 앞발자국과 뒷발자국이 함께 잘 보존돼 있다. 보행렬 분석 결과 조각류의 골반 높이는 약 1.16m, 이동속도는 시속 약 2.3km로 추정돼 비교적 느린 속도로 걸었음을 보여준다.



인근 장소 시(Site C)에서는 약 8.2m에 걸친 사족보행렬과 함께 보행렬 중앙을 따라 이어지는 꼬리 끌림 흔적이 확인됐다. 특히, 앞발자국이 뒷발자국보다 매우 작고 얕게 나타나는 등 일반적인 육상 보행과 다른 특징이 확인됐다. 연구진은 당시 공룡이 몸체 일부가 잠기는 물속을 이동하면서 부력과 무른 기질의 영향을 받았을 가능성을 행동학적 가설로 제시했다.



공룡 꼬리 흔적은 공룡발자국에 비해 매우 드문 행동생흔으로, 현재까지 프랑스, 미국, 중국, 한국 등 9개국에서 50여 건만 보고됐다. 국내에서는 지난 2011년 충북 영동에서 처음 보고됐으나 해당 화석산지는 사면 붕괴로 소실되어 입암리는 국내에서 유일하게 보존된 공룡 꼬리 끌림 흔적 화석산지로 평가된다.



이번 연구에서는 입암리 화석산지의 주요 공룡발자국과 보행 흔적을 3차원 스캐닝(3D scanning)과 드론 사진측량으로 정밀하게 기록했다. 연구진은 학술성, 대표성, 희소성, 보존성, 교육성 등을 종합적으로 고려할 때 입암리 화석산지가 높은 지질유산 가치를 지닌다고 평가했다.



지난 2012년 국가유산청(당시 문화재청)의 '한국의 지질다양성–울산지역' 조사에서 처음 확인됐던 울산 울주군 입암리 화석산지가 조사 결과 1억 년 전 공룡이 걷던 호숫가였던 것으로 확인됐다.3일, 울산시는 입암리 현장에서 한국전통문화대학교 산학협력단(책임연구원 공달용 교수)에 의뢰해 지난 5월부터 6개월간 진행한 '울주군 입암리 화석산지 가치규명 학술연구'의 최종 결과를 발표하고 "최소 7개 층준에서 공룡발자국을 확인했다"라며 "국가지질공원 정식 지질명소로 편입하고 천연기념물로 지정해야 한다"라고 밝혔다.연구 결과에 따르면 울산 울주군 범서읍 입암리 태화강변은 약 1억 년 전 공룡들이 오가던 호수 가장자리였다. 또한 그 흔적이 여러 층준에 걸쳐 잘 보존된 학술적 가치가 높은 화석산지라고 연구진은 평가했다.연구 결과 입암리 화석산지(입암리 1141-128 일원)는 중생대 백악기, 약 1억 년 전에 형성된 퇴적층이 분포해 있으며, 최소 7개 층준에서 공룡발자국이 확인됐다. 이는 이 지역이 오랜 세월동안 공룡들의 주요 활동지였음을 보여준다.형성된 퇴적층에서는 물결자국, 빗방울 자국, 고토양층과 함께 불규칙한 다각형 균열과 가스 구조 등 다양한 퇴적구조가 확인됐다.연구진은 이를 근거로 당시 입암리 일대가 우기에는 물에 잠기고 건기에는 일부 노출되는 호수 가장자리였던 것으로 해석됐다. 일부 다각형 균열과 가스 관련 구조는 퇴적면에 미생물막(매트)이 발달했을 가능성을 시사하며, 이러한 미생물 활동이 공룡발자국의 양호한 보존에도 영향을 미친것으로 추정했다.공달용 한국전통문화대학교 교수는 "입암리 화석산지는 규모는 크지 않지만 여러 층준의 공룡발자국과 보행렬, 희소한 꼬리 끌림 흔적, 다양한 퇴적구조가 하나의 지질학적 맥락 안에 함께 보존돼 있다"라며 "백악기 공룡의 행동과 당시의 환경, 발자국이 형성·보존된 과정을 종합적으로 연구할 수 있다는 점에서 학술적 가치가 높다"라고 말했다.또한 "입암리 화석산지를 울산국가지질공원의 예비 지질명소에서 정식 지질명소로 편입하고, 국가지정유산인 천연기념물 지정도 적극 검토할 필요가 있다"고 제안했다.특히 연구진은 "화석층의 보호를 위한 관람시설과 안전동선을 마련하고, 전문가 입회하에 피복 퇴적물을 제거해 추가 화석 분포를 확인할 것"을 제시하면서 "선바위~국수천 습곡~천전리·대곡리~반구천 암각화를 연계하는 탐방길(지오트레일) 구축 방안"도 내놓았다.울산시 관계자는 "입암리 화석산지는 약 1억 년 전 태화강 일대의 환경과 공룡의 삶을 생생하게 보여주는 중요한 지질유산"이라며 "이번 연구성과를 토대로 체계적 보존·관리와 함께 국가지질공원 정식 지질명소 편입 및 천연기념물 지정 가능성을 차근차근 추진해 시민과 학생들이 백악기 울산을 직접 만나는 배움의 장으로 가꿔 나가겠다"라고 말했다.한편 입암리 화석산지는 지난 2012년 처음 확인 후 2025년 울산국가지질공원 인증 신청 때 예비 지질명소로 선정됐다.