기차 타고 환승까지 하는 강아지... 마주친 대통령의 반응

미국의 역사를 온몸에 품고 있는 뉴욕. 누군가 살아냈고, 누군가 살아가는 빌딩 숲 사이사이의 이야기를 하나씩 담아 보려 합니다.

큰사진보기 ▲베시와 록시 청동상2023년, 미네올라 역에 세워진 베시와 록시 기념 동상 ⓒ 장소영 관련사진보기

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'Bessie and Roxey(베시와 록시)'

큰사진보기 ▲베시와 록시베시카 레이체와 록시의 동상임을 알려주는 안내석. 베시의 손에는 미국 최초 여성비행조종사 기념 메달과 록시가 목에 걸고 다니던 <나는 롱아일랜드 철도견 록시야, 너는 누구네 강아지니?>라고 쓰인 목걸이가 걸려 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

'안녕! 난 롱아일랜드 철도견 록시라고해. 너는 누구네 강아지니?(Hi! I am Roxey, the LIRR Dog. Whose dog are you?)'

큰사진보기 ▲메릭 기차역메릭 기차역은 2층에 승강장이, 1층 역내에 작은 지역 역사 박물관이 있다. 박물관 벽에 록시에 대한 기념 동판이 부착되어 있고, 박물관 앞 화단에 록시의 무덤이 있다. 록시의 무덤은 롱아일랜드 철도 부지에 있는 유일한 동물 무덤이다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲록시 기념동판자유롭게 기차 여행을 하며 뉴욕 주민의 사랑을 듬뿍 받았던 록시가 숨진 곳임을 알리는 기념 동판. 메릭역 내 작은 박물관 벽에 부착되어 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲록시 추모비롱아일랜드 철도(LIRR)견 록시 추모비 앞부분은 물그릇 모양으로 제작되었다. ⓒ 장소영 관련사진보기

큰사진보기 ▲그림책그림책에는 록시의 기차여행과 루스벨트 대통령과의 일화가 담겨 있다. ⓒ 장소영 관련사진보기

"글쎄요, 잃어버렸던 에덴동산(Garden of Eden)의 기억 때문일까요?"

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 브런치에도 실립니다.

한 달 넘게 전국적인 사랑과 관심을 받았던 흑상어 '부캉이'가 부산을 떠난 것으로 보인다. '부캉이'를 보기 위해 160만 명이 넘는 방문객이 부산 북항친수공원을 다녀갔다고 한다. 사람들이 모여든 난간 아래로 유영하는 부캉이에게 '확신의 E(외향형)', '핵인싸 재질'이라는 재미난 별명이 붙었고, 그림 캐릭터와 '부캉이 게임'까지 등장했다. 수온이 더 내려가기 전에 따뜻한 바다로 돌아가라는 바람과 어떤 이유든 간에 부캉이가 수로에 머물길 원하면 그냥 두라는 의견이 오갔다.부캉이의 인기를 보고 있자니, 뉴욕 주민들에게 큰 사랑을 받았던 '록시'가 떠올랐다.우리 가족은 맨해튼에서 기차로 한 시간 정도 떨어진 뉴욕 롱아일랜드의 한적한 주택가에 살고 있다. 몇 해 전, 기차를 타고 가다가 이웃 동네 '미네올라' 역에 새로 세워진 커다란 동상을 보게 되었다. '미네올라(Mineola)'는 오랜 역사를 가진 동네인 데다 동네 인근에 법원과 시청, 의회 그리고 대형 병원과 대학, 대형 쇼핑몰을 끼고 있어 사람들로 늘 북적대는 곳이다.약 6미터 높이의 대형 청동상은 비행기 조종사가 한 팔을 높이 들고 서 있는 모양이었다. 기차 창문으로는 그렇게밖에 보이지 않았다. 마침, 우리 아이들을 마중하러 갈 일이 생겨서 근처에 차를 세우고 동상 가까이 가 보았다. 옛날 비행기 조종사 복장을 하고 있으니, 뭔가 기록을 세우고 받아 든 트로피나 비행 관련 물품을 들고 있으려니 했다. 그런데 뜻밖에 그는 '강아지'를 들고 있었다.동상 아래에 붙은 패를 보고서야 그녀가 들고 있는 강아지가 그 유명한 롱아일랜드 철도견(LIRR Dog) '록시'라는 걸 알게 되었다. 베시카 레이체(Bessica Raiche)는 미국 최초의 여성 비행사이다. 그녀는 미네올라의 자택에서 손수 만든 경비행기를 타고 비행(1910년)에 성공했다. 여성 비행사가 치켜든 강아지라니. 왠지 웃음이 나왔다.동상을 만든 작가 도널드 립스키의 인터뷰를 살펴보았다. 남성 조종사가 하늘을 지배하던 시대에 여성으로서 '하늘을 나는 자유'를 처음 누렸던 베시와, 비슷한 시기에 '자유롭게 기차 여행'을 했던 록시를 함께 기념하려 했다고 한다. 항공과 철도의 요람인 롱아일랜드에 딱 맞는 모델이었다고. 그런데 록시는 어떻게 자유로운 기차 여행을 할 수 있었던 걸까? 부잣집 애견이었을까? 아니다. 실은 주인을 잃고 기차역을 배회하던 강아지였다.1901년, 록시는 미네올라에서 가까운 '가든시티(Garden City)' 기차역에서 처음 발견되었다. 역무원은 북적이는 역내에서 영민하게 움직이는 강아지 한 마리를 발견했다. 사람을 보고 짖기는커녕 친근하게 다가갔고, 얌전했지만 낯가림도 없었고, 여느 개와 달리 요란한 기차 굉음과 기차역에 익숙해 보였다. 역무원은 기차를 자주 이용하는 누군가의 애견이라 짐작하고 주인이 곧 찾으러 올 것이라고 생각했다. 그런데 주인은 끝내 나타나지 않았다.역무원들은 록시를 입양하고 돌보기 시작했다. 록시는 기차를 무척 좋아했다. 얼마나 영특했는지, 환승역을 구별해서 기차를 갈아탔고, 롱아일랜드 철도의 서쪽 끝 맨해튼 펜스테이션(Penn Station)에서 동쪽 끝 바닷가 종착역까지 나타나지 않는 곳이 없었다고 한다. 사람들은 롱아일랜드 동쪽 해변에서 뛰어노는 록시를 종종 목격했고, 록시는 해 질 녘엔 어김없이 역으로 돌아왔다.이런 록시에게 철도 회장은 특별한 '승차권'을 발행해 주었다. 강아지 목걸이였다. 목걸이에는 다음과 같은 문구가 새겨져 있었다.사람들은 '록시가 승객보다 기차 노선을 더 잘 이해한다'고 웃었고, 객실에서 록시 곁에 앉게 되면 행운으로 생각했다. 록시는 당당히 승객석에 앉아 기차 여행을 즐겼고, 뉴욕에서 가장 유명한 강아지가 되었다. 사람들은 동네나 해변에서 록시를 발견하면 유명 인사를 만난 듯 기뻐했고, 특별한 날이나 홀리데이 시즌이면 록시를 집으로 초대하기도 했다. 록시를 돌보기 위한 특별 은행 계좌도 개설되었다.록시를 더욱 유명하게 만든 사건이 있다. 어느 날, 대통령의 수행원들은 대통령 전용칸 침대에서 쉬고 있는 록시를 발견하고 내쫓으려 했다. 그런데 뒤이어 들어온 대통령이 록시를 알아보았다. 대통령은 '특별 승차권이 있는 승객을 내보낼 수는 없지 않냐'며 그냥 두라고 했다. 대통령의 사저가 있는 롱아일랜드 '오이스터베이(Oysterbay)'까지 록시는 대통령의 다리에 기대 특별한 열차 여행을 할 수 있었다. 이 대통령은 동물과의 에피소드가 많은, 테디 루스벨트(Theodore Roosevelt)였다.십여 년 동안 뉴욕의 사랑을 담뿍 받던 록시는 1914년, '메릭(Merrick)' 기차역에서 숨을 거두었다.메릭역에는 작은 지역 역사박물관이 있다. 우리 아이가 일하는 곳이 역 근처라 자주 지나는데, 낮시간에 짧게 개방하는 터라 좀체 들어가보질 못했다.지난달 29일, 나는 박물관 문밖에서 록시를 기념하는 작은 동판 사진을 찍고 있었다. 그런데 지나가던 분이 미소를 짓더니 손가락으로 주차장 한 곳을 가리켰다. 언뜻 보기엔 작은 나무밖에 보이질 않았다. 고맙다고 하고 가까이 다가갔더니, 거기 록시의 무덤이 있었다. 그렇지 않아도 역 주변을 돌며 찾아볼 셈이었는데, 덕분에 쉽게 발견했다.록시의 죽음은 신문에 부고 기사가 날 정도로 관심을 모았다. 평소 록시를 자주 보살피며 끈끈한 관계를 맺고 있던 메릭 주민 엘시 헤스(Elsie Hess) 여사가 모금 활동을 시작했다. 록시가 사랑했던 기찻길 옆에 무덤을 만들고 작은 비석을 세워주기 위해서였다.록시의 묘비는 작은 나무 뒤편에 깨끗하게 관리되고 있었다. 묘비 앞을 오목하게 파 물그릇 모양으로 특별하게 만든 기념비였다. 놓인 지 얼마 안 된 듯한 꽃병도 있었다.메릭역에서 8차선 대로를 건너면 메릭 도서관이 있다. 아이를 기다리면서 자주 들르는 도서관이다. 우리 동네 도서관엔 없었지만 왠지 메릭 도서관이라면 '록시 동화책'이 있을 듯했다. 사서분께 도움을 요청하니 2층 어린이 코너로 가보라고 일러 주었고, 담당 사서가 금방 책을 찾아 주었다.<미소로 가득한 길(Miles of Smiles, 마일스 오브 스마일스)-롱아일랜드 철도견 록시 이야기>표지에는 테디 루스벨트 대통령과 록시가 그려져 있었다. 책을 읽은 후 사서분께 돌려드리며 질문을 했다. "한국에는 '부캉이'라는 상어가 사람들의 관심을 많이 받고 있다. 사람들은 왜 부캉이나 록시 같은 동물에게 애정을 가질까? 그냥 우연히 나타난 동물일 뿐인데." 교감, 친절, 돌봄 같은 단어가 나올 줄 알았는데 그녀는 웃으며 재미있는 답을 해왔다.성경에는 첫 사람 아담이 에덴이라는 동산에 머물며 가까이 다가오는 동물들에게 이름을 붙여주었다는 내용이 나온다. 사서분의 엉뚱한 대답에 잠시 함께 웃었다.기차 타는 강아지 록시의 영화 같은 이야기는 주인 잃은 강아지에게 이름을 붙여주고, 기꺼이 좌석을 내어주었던 뉴욕 주민들이 있었기에 가능했다.흑상어에게 부캉이라는 이름을 붙여주고, 수온이 낮아진다고 걱정해 주며 마음 한켠에 자리를 내어준 한국도 마찬가지다. 내어준 자리에 이야기가 채워지고, 그 이야기가 오랫동안 살아남는 것 같다. 우리에게 영화 같은 순간을 선사해준 동물 친구들도, 사람들의 손길 덕분에 더 건강하고 행복하길 빈다.