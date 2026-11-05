자원봉사관리자가 해내는 일, 주변에 참 많습니다

익숙한 이미지 너머, 지금의 자원봉사를 들여다보는 시리즈. 변화하는 사회 속 현장의 이야기와 기록을 통해 자원봉사의 새로운 모습과 이어지는 가치를 살펴본다.

"봉사활동을 하고 싶은데, 제가 무엇을 할 수 있을까요?"

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큰사진보기 ▲'어두운 골목을 밝혀요' 안내판을 붙이는 자원봉사자들경산시자원봉사센터와 외국인 유학생들이 찾아낸 어두운 골목에 안심 귀갓길 안내판을 설치하고 있다. ⓒ 이동은(경산시자원봉사센터) 관련사진보기

큰사진보기 ▲자원봉사 활력포럼 무대에서 난타 공연을 하는 칠곡 주민들지난 9월 22일 서울 코엑스에서 열린 '제3회 대한민국 사회적가치 페스타'의 '2026 대한민국 자원봉사 활력포럼'에서 경북 칠곡군 연호2리 마을 주민들이 오프닝 난타 공연을 하고 있다. ⓒ 한국중앙자원봉사센터 관련사진보기

"북을 두드리시면서 오래 묵은 응어리를 풀어내시는 게 보였어요."

"'자원봉사자 한 분이 돌아가셨습니다', 그 한 줄로 끝내고 싶지 않았어요."

큰사진보기 ▲독립운동가 벽화 앞에 선 수원 시민들수원 시민추진단이 만든 독립운동 역사 탐방길에서 시민들이 독립운동가 벽화 앞에 모여 있다. ⓒ 정재성(수원시자원봉사센터) 관련사진보기

덧붙이는 글 | 글 오영수(한국자원봉사센터협회 사무처장)



<참고자료>

오영수, 「세계 자원봉사자의 해, 시민참여 확대를 위한 자원봉사관리자의 역할」, 『한국자원봉사센터협회보』 제18호, 2026. 4. 30.

「About IVMDay」, 세계 자원봉사관리자의 날(International Volunteer Managers Day) 누리집.

「자원봉사기본법」(법률 제21671호, 2027. 5. 20. 시행).

「광명시 장사시설의 설치 및 운영 조례」(경기도광명시조례 제3369호, 2026. 3. 25. 시행).

김서중, 「자원봉사센터 민간 전환 논의…109곳 직영, 3년 내 위탁 추진」, 『국제뉴스』, 2026. 10. 28.

「양천구, 독감 무료접종 대상 3만여 명으로 확대」, 『LG헬로비전』, 2026. 9. 28.

「자원봉사관리」, 국가직무능력표준(NCS) 누리집.

Cufaude, J., 「The Art of Facilitative Leadership: Maximizing Others' Contributions」, 『The Systems Thinker』 Vol. 15 No. 10, Pegasus Communications, 2004.

자원봉사센터에는 이런 전화가 걸려 온다.수화기 너머에는 마음은 따뜻하지만 그 마음이 어디에 닿을지 아직 정해지지 않은 사람이 있다. 지역 어딘가에는 도움이 필요한 누군가가 있다. 이 두 지점을 조심스럽게 이어주는 사람이 '자원봉사관리자'다. 자원봉사센터에서 자원봉사자를 모집·교육하고 활동처와 연결하는 사람들이다.11월 5일은 이들을 기억하는 '세계 자원봉사관리자의 날'이다. 1999년 해외 자원봉사관리자들이 처음 기념하기 시작한 이날은 2008년부터 매년 11월 5일로 자리를 잡았다.자원봉사는 마음에서 우러나는 일인데 관리가 왜 필요하냐고 묻는 이도 있다. 그러나 돕고 싶은 마음이 곧 도움이 되는 것은 아니다. 마음과 필요 사이의 간격을 세심하게 메우는 일이 이 직업의 핵심이다. 여기서 관리는 통제나 단속이 아니다. 자원봉사자는 스스로 선택해 참여하는 시민이기 때문이다.국가직무능력표준(NCS)과 최근 개정된 법도 이 일을 자발적 시민참여를 '촉진'하는 일로 본다. 앞에서 끌고 가는 것이 아니라, 사람들이 스스로 길을 찾고 변화를 만들어 가도록 곁에서 돕는 것이다.자원봉사관리자는 지역에 어떤 손길이 필요한지 살피고 그에 맞는 활동을 기획한다. 자원봉사자를 모집해 교육하고, 각자의 관심과 재능에 맞는 자리로 연결하며, 활동이 끝나면 무엇이 달라졌는지 돌아본다. 이 과정이 촘촘할수록 한 번의 봉사는 오래 가는 참여가 되고, 선의는 실제 변화가 된다.기업이 아이들에게 책가방을 후원하겠다고 나섰을 때, 성남시자원봉사센터 한호상 사무국장은 전달 방식부터 다시 짰다. 정해진 가방을 한꺼번에 전하는 대신, 도움받는 아이들이 마음에 드는 가방을 직접 고르게 한 것이다.작은 차이 같지만, 수동적으로 받는 사람을 '선택할 수 있는 사람'으로 존중한다는 뜻이 담겨 있다. 일회성에 그치던 기업의 후원도 임직원이 직접 참여하는 활동으로 넓혀, 후원이 관계로 이어지도록 했다. 받는 사람의 존엄과 주는 사람의 참여까지 함께 설계하는 일, 그것이 자원봉사관리자의 몫이다.경산은 대학이 모여 있는 도시다. 외국인 유학생도 많지만, 지역에서 이들은 대개 도움을 받는 사람으로 여겨졌다. 경산시자원봉사센터 이동은 팀원은 이 관계를 뒤집어 보기로 했다. 유학생들에게 '함께 일할 이웃'이 되어 달라고 청한 것이다. 원룸촌에 살며 밤늦게 골목을 오가는 유학생들은 어느 골목이 어둡고 위험한지 누구보다 잘 알았다. 유학생들은 밤길을 직접 걸으며 지도에 표시해 어두운 골목의 위험한 곳을 찾아냈다.이 팀원은 유학생들이 찾아낸 골목을 기업의 사회공헌과 이었다. 한국가스공사 대구경북지역본부의 'LIGHT NOW' 사업과 만나면서, 그 골목에는 바닥 사인물과 태양광 LED가 설치되었다. 지역의 특성을 읽고, 가려져 있던 사람의 힘을 찾아내고, 그 힘이 실제 변화로 이어지도록 기업의 자원까지 엮어 낸 것이다. 경계 바깥에 있던 사람이 지역의 한가운데로 들어선 순간이었다.경북 칠곡군 연호2리는 한센인 정착마을로 75년 동안 사회적 낙인 속에서 살아온 곳이다. 칠곡군종합자원봉사센터 박인숙 팀장은 이 마을 주민들에게 난타 수업을 제안했다.주민들은 서울 코엑스의 큰 무대에까지 올랐다. 박 팀장은 자신은 판을 깔았을 뿐, 주인공은 주민들이라고 말한다. 무엇이 필요한가, 누가 이 일의 주인인가. 이 물음 앞에서 참여하는 사람의 자율성과 도움받는 이의 존엄, 현장의 안전 사이에 균형을 잡는 판단, 그것이 이 직업의 전문성이다.참여가 오래 이어지려면 제도가 받쳐 줘야 한다. 지난 4월 자원봉사기본법이 21년 만에 전부 개정되면서, 자원봉사관리자의 양성과 지원 근거가 처음으로 법에 담겼다. 개정법은 2027년 5월 20일부터 시행된다. 현장의 자원봉사관리자들은 이미 제도를 바꾸고 있다.서울 양천구자원봉사센터 조아라 부장이 떠올린 이는 가족과 단절된 채 홀로 세상을 떠난 자원봉사자였다. 8000시간이 넘도록 지역을 위해 애쓴 분이었다. 조 부장은 그분의 삶이 오래 기억되도록 지역사회와 함께 추모의 자리를 마련했다.조 부장의 마음은 제도로도 이어졌다. 양천구는 자원봉사자의 돌봄 공백을 메우는 간병비 지원 조례를 개정했다. 자원봉사자가 독감 예방접종을 무료로 받을 수 있는 기준도 크게 낮췄다. 예전에는 한 해 200시간 넘게 봉사해야 했지만, 올해부터는 그해 양천구에서 4시간 이상만 봉사해도 무료로 접종을 받을 수 있다. 한 사람을 기억하려는 마음이 더 많은 자원봉사자를 위한 제도의 문을 연 셈이다.광명시자원봉사센터 이관욱 팀장은 오랫동안 봉사해 온 분들께 박수와 기념품만 드리는 게 늘 마음에 걸렸다. 그 고민은 <광명시 장사시설의 설치 및 운영 조례> 개정으로 이어졌다. 누적 1만 5000시간 이상 봉사한 관내 자원봉사센터 회원도 시립 장사시설인 '광명시 메모리얼파크'에 안치될 수 있게 된 것이다. 하루 4시간씩 하루도 빠짐없이 봉사해도 10년이 넘게 걸리는 시간이다.어려서부터 역사를 좋아했던 수원시자원봉사센터 정재성 팀장은 독립운동가들이 만세를 외치며 걸었던 길을 시민들과 함께 다시 걷고 싶었다. 이 바람에 시민추진단 1033명이 함께했다. 이들은 독립운동가 7인과 17곳의 역사 현장을 잇는 길을 만들었고, 그 길을 따라 역사 탐방과 역사교육 프로그램을 이어가고 있다. 시민참여로 만든 이 성과는 독립운동 사업을 지원하는 조례와 재단 설립 준비로까지 이어졌다.그러나 이 모든 일이 한 사람의 헌신에 기대어서는 안 된다. 지난 10월 27일 한국자원봉사학회 후기학술대회 관련 보도에 따르면, 전국 자원봉사센터 인력 1926명이 연간 1834만여 명의 자원봉사자를 지원한다. 근무한 지 3년이 안 된 인력도 41.9%에 이른다. 사회가 할 일은 자원봉사관리자에게 더 많은 역할을 맡기는 것이 아니라, 제 역할을 할 수 있는 조건을 만드는 것이다. 자원봉사관리도 직업이라는 것을 알아주고 제대로 처우하는 것이다.세계 자원봉사관리자의 날을 기념하는 이들은 이 일을 '삶을 바꾸는 직업'이라 부른다. 자원봉사자의 삶과 도움을 받는 이의 삶, 그리고 자원봉사관리자 자신의 삶까지 바뀐다는 뜻이다. 칠곡의 박 팀장은 마을에 갈 때마다 커피를 챙겨 주시던 어르신을 기억한다. 그분은 세상을 떠나시기 전, 박 팀장에게 도시락 하나를 꼭 전해 달라고 하셨다. 그 도시락을 받으며 그는 자신이 왜 이 일을 하는지 다시 생각했다고 한다.올해 세계 자원봉사관리자의 날 주제는 '유산과 리더십(Legacy and Leadership)'이다. 한 사람의 열정이 조직과 제도에 남아 다음 사람의 디딤돌이 되는 것, 현장의 자원봉사관리자들이 보여 준 것이 바로 그것이다. 11월 5일, 자원봉사자들의 시간과 재능이 헛되이 흩어지지 않고 서로의 삶에 닿도록 오늘도 조용히 길을 내고 있는 이들을 기억해 주기를 바란다.