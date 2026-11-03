"커피가 나오셨습니다"... 물건에도 존댓말 붙이는 직원들

큰사진보기 ▲'커피가 나오셨습니다'는 표현을 두고 노년들이 의견을 나누고 있다. ⓒ AI 생성이미지 관련사진보기

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"커피가 나오셨습니다."

올해 노인일자리 사업은 이번 달로 대부분 종료된다고 한다. 내가 일하는 노인 일자리 수요처도 11월 중순쯤 끝날 것이라고 예고했다. 자칫 무료할 수 있는 노년에 근 10개월 대과 없이 일할 수 있어 보람을 느끼며 행복했다.수요처에 근무하는 우리 세 명은 그간의 배려에 감사하며 내년에 다시 볼 것을 기약했다. 그런데 우리만큼 헤어짐이 아쉬웠던지 수요처 대표가 어제 우리에게 점심을 샀다. 대접은 우리가 해야 마땅한데 그만 신세 지고 말았다. 대신 점심 후 커피는 우리들이 내기로 하고 동네 작은 카페로 자리를 옮겼다.카운터에 주문하고 음료를 기다리고 있는데 직원이 우리더러 외쳤다.나는 받아온 음료를 일행에게 나눠주고 자리에 앉았다. 우리는 특별한 화제가 없어 직원의 '커피가 나오셨다'는 말이 이상하다는 것으로 대화를 시작했다. 대체로 직원이 친절하게 한 표현은 문법에도 안 맞고 듣기에도 거북하다는 것이 중론이었다. 나 또한 더 보탤 의견이 없었다.사실 개인적으로 커피 존칭은 자주 듣는 습관적 표현이기에 무심코 흘러들었는데 여기 모인 노년 세대들은 그 말에 적잖이 불편했던 모양이다. 특히 베트남 며느리를 둔 일자리 동료는 며느리도 이에 적잖이 놀라며 의문을 제기했는데 그렇게 말해도 알아서 들으라 했었다고 고백했다. 그러면서 외국인 며느리에게 잘못된 우리말 표현을 강요한 것 같아 속으로 미안했다고 했다.또 한 동료는 손님이 아니라 커피를 존대하는 것으로 들린다며 내게 의견을 물었지만 나는 우물쭈물하다 말도 하지 못했다. 가만 생각하니 커피가 스스로 나온 것도 아니고 나오셨다고 존칭까지 붙이는 것이 상대를 과하게 존칭하다 보니 물건에까지 존대가 생기지 않았나 추측해 본다.얼마 전 아내와 운동복을 사러 갔을 때도 비슷한 경험을 했다. 계산하는데 직원이 "할인해서 4만 5천입니다"라고 해도 좋을 것을 "가격을 할인하셔서 4만 5천 원이세요"라고 말해 듣기 민망하고 당황스러웠다.손님들도 거의 쓰지 않고 바라지도 않는데 유독 사업장이나 상점 직원들이 물건과 사물에 지나친 존댓말을 쓰는 것 같다. 그렇다고 사업장에서 잘못된 용어와 표현을 가르칠 리 없을 텐데 '과공비례'가 이만저만이 아니다. 존칭도 지나치거나 잘못 쓰면 상대를 불쾌하게 할 수 있는 것이다.연초 노인일자리 사업 현장 직무교육에서 '노인 호칭'이 문제 된 적 있다. 젊은 직원들이 일자리 참여자들을 대할 때 '어르신' '아버님', '어머님' 등 다양한 호칭을 쓰는 데 듣기 불편해 개선안이 논의됐다. 여기서 우리들이 직원들에게 '선생님'이라고 부르듯 서로 '선생님'으로 호칭을 통일하자는 의견이 채택됐다.위 사례는 노인들이 젊은 세대가 고민하는 호칭 문제에 대해 선제적으로 논의를 제안하고 대안을 마련했다는 데 의미가 있다. 요컨대 상대 호칭은 누가 봐도 서로 배려하고 불편함이 없어야 한다는 점이다.우리가 쓰는 말과 글이 사회가 변함에 따라 자연스레 변형되고 수용되는 것도 사실이다. 하지만 어법에 맞지 않는 거북한 표현을 고치지 않고 노력도 하지 않는 것은 올바른 국어 생활이 아니다.어제 우리들은 커피를 마시면서 커피 존칭에 대해 뚜렷한 결론이 없었지만 잘못 쓰는 우리 말과 글이 굳어지지 않도록 우리 노년들이라도 모범을 보이자고 뜻을 모았다.