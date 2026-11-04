이미 가진 것들을 다시 바라보는 시간

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"딛고 설 공간만 있으면 나머지는 다른 이를 위해 비워 두는 것, 그것을 우리는 충분함이라 부르지." <작가의 말>

"they had all had enough to eat." (21쪽)

"네 마음과 정신이 어디에 있는 줄 알고는 있니?" (139쪽)

덧붙이는 글 | 이 기사는 블로그와 브런치에도 실립니다.

책 읽기 참 좋은 계절이다.요즘은 책을 읽거나 글을 쓰는 일이 뜸해졌다. 팔순 중반을 넘기신 엄마의 건강이 부쩍 나빠져 병원에 모시고 가는 날이 잦아졌기 때문이다. 지하철을 타고 병원으로 향하고, 진료를 기다리고, 다시 집으로 돌아오는 일상이 이어졌다. 마음 한쪽에는 걱정이 자리 잡았고, 평범했던 하루의 여유도 조금씩 사라졌다.그런 날들 사이에서 가방에 넣어 다니기 좋은 작은 책 한 권을 만났다. 공림 작가의 <욕심의 반대편으로>다. 2026년 10월 30일 출간된 이 책은 지하철 안에서, 병원 대기실에서 틈틈이 읽기에 좋았다. 책장을 넘기면서 무언가를 더 가져야 하고 더 잘 해내야 한다는 생각에서 잠시 벗어날 수 있었다. 지금 내 곁에 있는 것들을 돌아보게 하는 책이었다.영문학을 공부하고 문학비평과 미국현대소설을 연구한 공림 작가는 수필집 <비추는 기쁨> 등을 펴낸 수필가이자 현재 고등학교에서 영어를 가르치는 교사다. 일상의 풍경과 생각을 글로 나누는 브런치 작가로도 활동하고 있다.<욕심의 반대편으로>는 '이미 가진 것을 다시 바라보는 법'이라는 부제처럼 더 많이 소유하는 방법이 아니라 이미 곁에 있는 것들의 가치를 발견하는 이야기다. 책은 '우리', '지금', '여기'라는 주제를 중심으로 관계와 시간, 일상을 바라보는 우리의 시선을 차분하게 풀어간다. 거창한 철학이나 어려운 이론 대신 익숙한 풍경과 평범한 경험에서 삶의 질문을 길어 올린다는 점이 인상적이다.책의 첫머리에서 만난 몬스테라 이야기가 오래 마음에 남았다. 어느 겨울 작은 몬스테라 화분을 들인 작가는 새잎이 나오기를 기다리며 매일 식물을 들여다본다. 단단하게 말린 잎이 펼쳐지자 그 안에는 처음부터 커다란 구멍들이 숭숭 뚫려 있었다. 빛을 덜 받는 대신 거친 비와 바람이 지나갈 길을 내어주면 잎이 꺾이지 않고 자랄 수 있다는 것이다.작가는 이 모습에서 삶의 충분함을 발견한다.우리는 부족한 것을 채워야 충분해진다고 생각한다. 더 많이 가져야 안심하고, 더 넓은 자리를 차지해야 안정감을 느낀다. 하지만 몬스테라의 잎은 모든 공간을 채우지 않아도 충분히 아름답고 단단하게 자랄 수 있음을 보여준다. 비워 둔 공간은 결핍이 아니라 다른 것이 지나가고 머물 수 있도록 내어준 자리인지도 모른다.이 대목을 읽으며 나의 일상도 돌아보게 되었다. 엄마의 건강이 걱정되어 병원에 모시고 다니는 동안 나는 해야 할 일과 걱정에 마음을 빼앗긴 채 지냈다. 어떻게든 상황을 잘 해결해야 한다는 생각에 여유를 잃기도 했다. 어쩌면 지금 내게 필요한 것은 더 많은 일을 해내는 것이 아니라 잠시 멈추어 엄마와 함께하는 시간을 온전히 바라보는 일인지도 모르겠다.책을 읽으며 또 하나 마음에 남은 문장이 있다.그들 모두가 충분히 먹었다는 뜻이다. 작가는 성경 속 음식을 나누는 장면을 통해 충분함의 의미를 들여다보고, 자신이 그 자리에 있었다면 어땠을지 질문한다.나 역시 그 질문 앞에서 잠시 멈췄다. 내 몫이 충분히 돌아올지 걱정하지는 않았을까. 혹시 나중에 부족해질까 봐 조금이라도 더 챙겨 두려고 하지는 않았을까. 다른 사람들도 배불리 먹을 수 있도록 기꺼이 나누었을까.충분함은 단순히 내게 필요한 만큼을 소유하는 문제가 아닐 것이다. 다른 사람의 몫까지 생각하고 나눌 수 있을 때 비로소 완성되는 마음일지도 모른다. 몬스테라의 잎에 난 구멍이 비워 둠의 의미를 보여주었다면, 이 장면은 함께 살아가는 사람들 사이에서 충분함이 어떤 모습이어야 하는지를 생각하게 한다.이 책을 읽는 또 하나의 재미는 각 소제목에서 영어 단어의 어원을 일상의 이야기와 연결해 풀어가는 방식이다. 언어에 담긴 의미를 따라가다 보면 익숙한 단어도 새롭게 보이고, 그 안에서 삶을 바라보는 작가의 생각과 태도도 발견하게 된다.'마음'과 영어 단어 'mind'를 비교하는 대목이 흥미로웠다. (3부 131~139) 우리말 마음은 생각과 감정, 의지와 관심까지 아우르는 폭넓은 말이다. 반면 작가는 mind의 중심에 생각과 정신의 의미가 있다고 설명한다. 'keep in mind', 'lose your mind'처럼 익숙한 표현도 그 의미를 살펴보면 단어가 가진 중심축을 이해할 수 있다. '마음 챙김'이라는 우리말과 'mindfulness'의 차이를 짚는 부분 역시 언어를 바라보는 시선을 넓혀준다.이어지는 'consume'의 어원 이야기는 오늘의 생활을 돌아보게 한다. 이 단어는 라틴어 'consumere'에서 비롯되었으며, 다 써서 소진한다는 의미를 품고 있다. 작가는 이를 오늘날의 소비문화와 연결한다. 디지털 기술이 생활을 편리하게 만들었지만 우리는 절약한 시간을 제대로 누리고 있을까. 넘쳐나는 정보를 놓칠세라 바쁘게 소비하다가 정작 자신을 돌볼 여유를 잃고 있는 것은 아닐까.작가는 스스로를 소진하는 번아웃을 이야기하며 문득 '멍때리다'라는 우리말을 떠올린다. 그리고 묻는다.바쁘게 움직이면서도 정작 내가 어디로 가는지 모를 때가 있다. 아무것도 하지 않는 듯한 시간이 오히려 내 마음이 어디에 있는지 살피는 시간이 될 수 있다는 생각이 들었다. 단어의 어원을 따라가던 이야기가 어느새 삶의 속도와 마음을 돌보는 문제로 이어지는 것이 이 책의 묘미다.교생 실습 시절의 일화도 인상적이다. 작가는 학교에 오는 재미도, 뚜렷한 목적도 없던 학생과 운동장에서 이야기를 나눈다. 한동안 보이지 않던 학생이 교생 실습이 끝나갈 무렵 다시 나타나 반갑게 인사하자 작가는 무심코 "해가 서쪽에서 뜨겠다"라고 농담한다. 그러자 학생은 "선생님, 왜 그렇게 말씀하세요?"라고 되묻는다.이 일화를 통해 작가는 가볍게 건넨 말도 듣는 사람에게는 전혀 다른 의미로 다가갈 수 있음을 보여주며, '안다는 것은 무엇일까'라는 질문을 던진다. 이어 Knowledge(지식), Science(과학), Conscience(양심), Realize(깨닫다)라는 영어 단어의 어원을 살펴보며, 안다는 것은 단순히 많은 지식을 쌓는 것이 아니라 세상을 깊이 이해하고 무엇이 옳은지 분별하며 스스로의 말과 행동을 돌아보는 일임을 생각하게 한다.특히 Realize가 '깨닫다'뿐 아니라 '실현하다'라는 뜻도 지닌다는 점이 마음에 남았다. 진정한 깨달음은 머리로 이해하는 데서 그치는 것이 아니라 삶 속에서 실천할 때 비로소 완성된다는 생각이 들었기 때문이다.이 부분을 읽으며 나 역시 누군가를 안다고 쉽게 말하기보다 그 사람의 입장에서 생각하고, 내가 건넨 말이 상대에게 어떤 마음으로 전해질지 한 번 더 헤아려야겠다고 느꼈다. 특히 가까운 가족이라는 이유로 내 생각과 걱정을 앞세우지는 않았는지 돌아보게 되었다. 결국 누군가를 진정으로 안다는 것은 그 사람의 마음을 이해하려 노력하는 데서 나아가, 그 이해를 따뜻한 말과 행동으로 실천하는 것이 아닐까.책을 덮고 나니 제목이 다시 마음에 들어온다. 욕심의 반대편에는 아무것도 갖지 않는 삶이 있는 것이 아니었다. 이미 가진 것을 알아보고, 그것을 온전히 누리며, 다른 사람을 위해 마음 한편을 비워 두는 삶이 있었다.책을 읽는다는 것은 새로운 지식을 얻는 일이기도 하지만, 때로는 미처 들여다보지 못했던 내면의 모습을 마주하는 일이기도 하다. 이 책은 내게 무엇을 더 가져야 하는가보다 지금 내 곁에 있는 것들의 소중함을 알고 있는지, 얼마나 충분히 누리고 있는지를 돌아보게 했다. 오늘도 나는 무엇을 더 알아야 할까보다 무엇을 더 깊이 깨닫고 삶 속에서 실천해야 할까를 생각한다.바쁜 일상에 지쳐 잠시 쉬어 가고 싶은 사람, 자신을 돌아보고 삶의 여유를 되찾고 싶은 사람에게 이 책을 권하고 싶다. 책장을 덮고 나면 지금 내 곁에 있는 것들을 조금 더 따뜻한 눈으로 바라보게 될 것이다.어쩌면 우리가 배워야 할 것은 더 많이 가지는 방법이 아니라, 이미 가진 것을 알아보고 그 안에서 충분함을 발견하는 마음인지도 모르겠다.