"딸 봉사 증빙 대신 소송위임장 제출" 한동훈 부부 고발당해

큰사진보기 ▲더불어민주당 강득구 의원이 3일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 무소속 한동훈 의원 딸의 봉사활동 의혹과 관련, 공전자기록등위작, 위작공전자기록등 행사, 업무방해 혐의로 한 의원과 배우자를 고발한다고 밝히고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲한동훈 무소속 의원이 지난 5월 10일 자신의 선거사무소 개소식에서 아내 진은정 변호사를 소개하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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한동훈 무소속 의원과 배우자 진은정씨(변호사)가 최근 재점화된 딸 '허위 스펙' 의혹과 관련해 '공전자기록 위작' 등 혐의로 고발당했다.강득구 더불어민주당 의원은 3일 오후 국회 소통관 기자회견에서 한동훈 의원 딸 의혹과 관련해 "(지역아동센터에) 봉사활동 증빙 대신 소송위임장이 제출됐다"라며 "한 의원과 배우자 진씨를 공전자기록등위작, 위작공전자기록등행사, 업무방해 혐의로 고발한다"라고 밝혔다. 1365 자원봉사포털에 한 의원 딸 봉사실적이 허위로 입력됐고, 한 의원이 법무부 장관을 맡던 시절 배우자 진은정씨 측이 안양시 자원봉사센터의 실적 확인 업무를 압박했다는 취지의 주장이다.강 의원은 "1365 자원봉사포털은 국가의 공적 장부다. 그 장부에 한 의원 딸 이름으로 안양의 한 지역아동센터에서 영어수업을 했다는 기록이 적혔다"라며 "그러나 안양시 자원봉사센터가 확인한 결과는 달랐다. 봉사일지 서명은 본인이 하지 않았다. 지역아동센터조차 한 의원 딸의 활동은 직접 수업을 진행한 게 아니었다고 했다"라고 설명했다.이어 "안양시 자원봉사센터는 허위실적입력 등을 사유로 지역아동센터의 봉사활동 수요처 등록을 취소했는데, 같은 처분의 사유가 문서마다 다르다"라며 "국회 제출 자료엔 '허위실적입력', 지역아동센터에 보낸 공문엔 '관리부실'로 적혀 있다. 당시 관계자는 처음엔 '허위실적입력'이었던 사유가 지역아동센터의 거센 항의로 사흘 만에 '관리부실'로 바뀌었다고 말한다"라고 전했다.강득구 의원은 또 봉사실적 확인 과정에서 한 의원 배우자 진은정씨 측의 압력이 있었다고 주장했다. 그는 "센터가 요구한 건 봉사활동 증빙자료였으나 증빙은 제출되지 않았다. 그 대신 변호사가 명예훼손을 언급하며 '법적 책임을 묻겠다'고 했다"라며 "당시 현직 법무부 장관의 배우자가 변호사와 함께 두 차례 안양시 자원봉사센터를 찾아갔다. 그 뒤 소송위임장과 법률대리인 의견서가 제출됐다. 센터 직원들이 느꼈을 압박이 어땠겠느냐"라고 꼬집었다.강 의원은 "본인 서명도 없는 '영어수업'이 누구의 요청으로 입력됐는지 밝혀야 한다"라며 "허위로 입력된 기록으로 봉사활동 확인서를 떼고, 그 확인서로 인천시의회 의장상을 신청했다면 그 행위가 처벌 대상이 되는지 따져야 한다"라고 말했다. 또 "증빙을 내는 대신 명예훼손과 법적 책임을 거론하며 공공기관의 실적 확인 업무를 압박했다면 정당한 이의제기의 선을 넘은 것"이라고도 규정했다.강 의원은 수사기관을 향해 "1365 자원봉사포털 입력 계정과 접속 기록, 당시 담당자들 진술과 센터에 제출된 서류 일체를 확보하라"라며 "당시 현직 법무부 장관 배우자와 변호사들이 왜 그곳에 갔는지, 무엇을 했는지 확인하라. 수요처 등록취소 사유가 왜 문서마다 다른지, 누가 언제 왜 '관리부실'로 정정했는지 밝히라"라고 촉구했다.