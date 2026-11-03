고양 경제자유구역 293만 평→60만 평… 민경선, '실현 가능한 개발'로 방향 틀었다

큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 19일 시청 대회의실에서 시정회의를 주재하고 민선 9기 공약사항 이행 상황과 향후 추진 계획을 점검하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲민경선 고양특례시장이 지난 8월 31일 김능식 경기도 경기경제자유구역청장을 면담하고 있다. ⓒ 고양시 관련사진보기

고양특례시가 경제자유구역 지정을 위한 개발계획을 대폭 손질했다. 기존 293만 평 규모의 사업구역을 60만 평 내외로 줄이고, 정밀의료와 K-컬처를 핵심 전략산업으로 집중 육성하는 방향으로 계획을 재편했다. 넓은 개발구역을 확보하는 것보다 실제 지정 가능성과 사업 실행력을 높이는 데 무게를 둔 것이다.민경선 고양특례시장이 민선 9기 들어 경제자유구역 추진 전략을 현실화하고 있다. 경제자유구역 지정 자체를 목표로 삼기보다 기업이 들어오고 투자와 고용이 이어지는 산업 기반을 만드는 데 초점을 맞추겠다는 구상이다.고양시는 지난 10월 30일 산업통상부에 경제자유구역 지정을 위한 제6차 전문가 사전자문을 신청했다고 3일 밝혔다. 민선 9기 출범 이후 첫 사전자문이다. 시는 이번 자문을 통해 그동안 보완한 개발계획의 완성도를 점검하고, 최종 지정 신청을 위한 준비에 속도를 낼 계획이다.이번 계획 변경에서 가장 눈에 띄는 대목은 사업구역 축소다. 고양시는 농업진흥구역 등 토지이용 규제와 환경·교통 여건, 기반시설 설치, 사업비 및 재원조달 가능성 등을 종합적으로 검토해 기존 293만 평이던 사업면적을 60만 평 내외로 조정했다. 약 79%를 줄인 셈이다.단순히 개발 규모를 축소한 것이 아니라 실제 사업 추진이 가능한 지역에 역량을 집중하겠다는 판단이다. 기존 개발지역을 적극 활용하고 신규 농지 편입을 최소화해 사업의 현실성을 높이겠다는 것이다.이는 경제자유구역 지정 경쟁에서 개발계획의 규모뿐 아니라 토지 확보와 기반시설 조성, 투자 재원 마련 등 구체적인 실행 가능성이 중요하다는 점을 반영한 것으로 풀이된다.산업 전략도 선명하게 정리했다. 정밀의료 분야는 국립암센터 등 지역 의료·연구기관과 의료데이터, 인공지능 기술을 연계해 연구개발부터 사업화까지 이어지는 산업 생태계를 구축한다. K-컬처 분야는 K-컬처밸리 아레나와 방송영상산업 기반, 킨텍스를 활용해 기획·제작·공연·전시·유통을 아우르는 산업 거점으로 육성한다는 계획이다.고양시가 이미 보유한 의료·방송영상·전시 인프라를 활용해 다른 지역과 차별화된 산업 경쟁력을 확보하겠다는 전략이다.민경선 시장의 구상은 경제자유구역 지정에만 머물지 않는다. 경제자유구역과 일산테크노밸리, 기업유치 정책을 하나의 산업 육성 전략으로 연결하는 것이 핵심이다.시는 현재 지역 산업 여건과 기업 수요를 분석해 기업유치 기본계획을 수립하고 있다. 이를 토대로 유치 대상 산업과 기업을 구체화하고, 기업의 성장 단계와 특성에 맞춰 입지를 제공한다는 방침이다.특히 11월 9일부터 본격화하는 일산테크노밸리 용지 분양과 경제자유구역 추진을 연계한다. 투자 상담부터 인허가, 입주와 정착까지 이어지는 기업 지원 체계를 강화해 관심을 실제 투자로 연결하겠다는 것이다.민경선 시장은 "그동안 자문과 관계기관 협의를 통해 사업의 현실성과 지정 가능성을 높이는 데 집중해 왔다"며 "경제자유구역과 일산테크노밸리, 기업유치 정책을 하나의 전략으로 연결해 기업과 인재가 찾아오는 자족도시 고양을 만들어 가겠다"고 밝혔다.고양시는 제6차 사전자문 이후 주민의견청취 등 행정절차를 거쳐 연내 산업통상부에 경제자유구역 지정을 신청할 계획이다. 이후 관계부처 협의와 산업부의 서면·현장·발표·종합평가, 경제자유구역위원회 심의·의결 등을 거쳐 최종 지정 여부가 결정된다. 시가 제시한 최종 지정 목표 시점은 2027년이다.