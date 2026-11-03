이화영, 대북송금 '외국환거래법 위반' 재심 청구

큰사진보기 ▲증언하는 이화영 전 경기도 평화부지사이화영 전 경기도 평화부지사. 2026-04-14 ⓒ 남소연 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이화영 변호인단. 사진 왼쪽부터 이덕우, 김현철, 류재율, 오기두 변호사. ⓒ 김종훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲수원지방법원 및 수원고등법원 ⓒ 김종훈 관련사진보기

이화영 전 경기도 평화부지사가 '쌍방울 대북송금' 사건 관련 유죄 확정판결에 대해 재심을 청구했다. 다만 이번 재심청구는 외국환거래법 위반 부분에 한정되며 뇌물과 증거인멸교사 등 다른 유죄 부분은 포함되지 않았다.변호인단은 쌍방울이 북한에 보낸 돈이 경기도의 스마트팜 지원금과 이재명 당시 경기도지사의 방북 비용을 대신 지급한 것이 아니라 쌍방울 자체의 대북사업과 주가 부양을 위한 자금이었다고 주장했다. 김성태 전 쌍방울그룹 회장의 진술과 배치된다는 국가정보원 자료 등을 새로운 증거로 제시했다.이번 재심청구는 <오마이뉴스>가 9월 9일 국정원 2급 비밀 문건을 토대로 연속기획 보도를 시작한 지 55일 만에 이뤄졌다. 9월 11일까지 이어진 6편의 보도에는 북한 공작원 리호남의 행적, 김 전 회장 관련 카지노 채무 첩보, 쌍방울의 대북사업과 주가조작 의혹 등이 담겼다.오기두·류재율·김현철·이덕우 변호사 3일 오전 9시 수원법원종합청사 앞에서 기자회견을 열고 국정원 자료와 쌍방울의 대북사업 관련 기록 등을 근거로 확정판결에서 인정한 송금 목적과 이 전 부지사의 공모 관계를 다시 판단해야 한다고 밝혔다.이덕우 변호사는 "재심 사건을 20여 건 이상 해봤지만 이 사건처럼 새로운 증거가 무죄를 증명할 명백한 경우는 없었다"며 "틀림없이 재심 개시 결정이 되고 그다음에 무죄 판결을 선고할 것이라고 확신한다"고 말했다.변호인단은 리호남의 행적과 금전 문제에 관한 국정원 기록, 쌍방울이 독자적으로 대북사업을 추진하며 주가 상승과 자금조달을 도모했다는 정황 등을 핵심 재심 사유로 들었다.김 전 회장은 2019년 7월 필리핀 마닐라에서 북한 공작원 리호남에게 현금 70만 달러를 직접 전달했다고 진술했다. 이재명 당시 경기도지사의 방북 비용 300만 달러 가운데 일부를 지급했다는 설명이었다. 그러나 변호인단이 재심 근거로 든 국정원 자료에는 리호남의 당시 필리핀 공식 입국 기록이 확인되지 않는다는 내용이 담겼다.재심청구서에 따르면 국정원은 리호남이 2019년 7월 22~24일 베트남을 방문한 것으로 파악했다. 24~27일 필리핀 출입국 기록과 비자 발급 내역은 확인되지 않았으며, 26일 중국에 있었다는 정보도 포함됐다. 김현철 변호사는 이를 근거로 김 전 회장의 금전 전달 진술을 다시 검증해야 한다고 주장했다.국정원 자료에는 김 전 회장과 KH그룹 배상윤 회장, 하얏트 관련 인물 정호일의 카지노 방문 및 거액 채무에 관한 동남아 주재 사무실의 첩보도 담겼다. 세 사람은 2019년 7월 필리핀에서 열린 아태 평화·번영 국제대회 참석자 명단에 포함돼 있었다.리호남의 금전 사정에 관한 첩보도 있다. 국정원은 2019년 8월 리호남이 지원금 또는 상납금 1만5000달러를 내지 못해 횡령 의혹을 받았고, 대남사업 추진에 어려움을 겪었다는 정보를 입수했다. 이를 토대로 리호남이 김 전 회장으로부터 70만 달러를 받지 않았을 가능성도 확인했다고 기록했다.김 전 회장이 리호남을 만나 이재명 지사의 방북 초청을 요청했다고 진술한 2019년 5월 11일의 상황도 재심 근거에 포함됐다. 국정원은 리호남이 전날 수술을 받고 당일 오전 퇴원했으며 혈뇨를 겪고 있었다는 첩보를 토대로, 두 사람의 접촉은 물리적으로 가능했지만 장애요인이 상당했다고 기록했다.그러나 법원은 리호남이 북한 공작원이라는 신분의 특수성 등을 고려해 김 전 회장의 진술을 받아들였고, 이를 이 전 부지사의 유죄 판단 근거로 삼았다. 변호인단은 이번에 제시한 국정원 자료를 토대로 해당 진술의 신빙성을 다시 판단해야 한다고 주장했다.류재율 변호사는 기자회견에서 쌍방울이 경기도의 요청과 별개로 대북사업을 추진한 정황을 설명했다.앞서 법원은 이 전 부지사가 경기도의 북한 스마트팜 지원금 500만 달러와 이재명 당시 지사의 방북 비용 300만 달러를 김 전 회장에게 대신 지급하도록 요청했다고 인정했다. 김 전 회장 등 관련자들의 진술과 여러 정황을 종합해 대납 요청과 공모 관계를 인정한 것이다. 쌍방울이 주가 상승만을 위해 대북사업과 거액의 해외 투자 유치를 추진했다는 설명은 받아들이기 어렵다고 판단했다.반면 류 변호사는 쌍방울이 이 전 부지사의 2018년 7월 취임 이전부터 계열사를 '대북 경협 수혜주'로 내세웠다고 밝혔다. 북한 노동자를 활용한 임가공 사업을 추진한 정황도 국정원 자료에 담겼다고 설명했다.변호인단은 김 전 회장이 주식담보대출에 따른 반대매매 위험에 놓여 있었고, 계열사 나노스의 1억 달러 규모 전환사채 발행 계획 역시 주가 상승과 연결돼 있었다고 주장했다. 쌍방울이 대북사업을 통해 주가를 부양하고 자금을 조달하려는 독자적인 이해관계를 갖고 있었다는 것이다.북한 측의 경제적 이해관계에 관한 자료도 재심 근거로 제시됐다. 변호인단에 따르면 국정원 자료에는 2019년 3월 리호남이 쌍방울 계열사 주가 상승으로 얻은 수익금 일부를 남한 상품권으로 바꿔 달라고 요청했다는 취지의 정보가 담겼다.국정원이 2022년 관련 조사에서 경기도와 쌍방울의 연계성을 확인하지 못했다는 취지의 자료도 포함됐다. 또 2018년 12월 북측 김성혜가 자금 마련을 요구한 상대가 이 전 부지사가 아닌 안부수 아태평화교류협회 회장이었다는 기록도 재심 근거로 들었다.변호인단은 쌍방울의 대북사업 추진 시점과 자금조달 계획, 북한 측의 경제적 이해관계 등이 경기도 비용 대납이라는 확정판결의 판단을 다시 다툴 근거라고 주장했다.오기두 변호사는 이번 재심청구에서 제외된 뇌물과 증거인멸교사 등 다른 유죄 부분에 대해서도 새로운 증거가 확보되면 추가 재심을 청구하겠다고 밝혔다.오 변호사는 "재심 청구의 요건이 새로운 증거, 즉 증거의 신규성을 요구하고 있기 때문에 새로운 증거가 발견되는 대로 재심을 추가하는 방향으로 계속할 예정"이라고 말했다.그는 외국환거래법 위반 부분부터 청구한 이유에 대해서도 "가장 확실한 것을 먼저 하고" 나머지 부분은 추가 재심 사유를 검토하겠다는 취지로 설명했다. 형 집행정지 제도의 활용 가능성도 검토하고 있다고 덧붙였다.수원고등법원은 제출된 증거의 신규성과 명백성을 심사해 재심개시 여부를 결정한다. 한편 이 전 부지사는 2024년 12월 항소심에서 외국환거래법 및 뇌물, 정치자금법 등으로 징역 7년 8개월과 벌금 2억5000만원 등을 선고받았다. 대법원은 2025년 6월 상고를 기각해 판결을 확정했다.