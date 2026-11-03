청년 6165명이 뽑은 1순위 요구안은 '지방 일자리 창출'

큰사진보기 ▲성장의 숫자를 넘어, 청년의 삶을 바꿔라! 기자회견성장의 숫자를 넘어, 청년의 삶을 바꿔라! 기자회견 ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲청년 6165명이 선택한 가장 시급한 과제 발표청년 6165명이 선택한 가장 시급한 과제를 발표하고 있다. ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

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큰사진보기 ▲요구안을 청와대 경청통합수석실 비서관에게 전달요구안을 청와대 경청통합수석실 비서관에게 전달하고 있다. ⓒ 전국대학생연대 관련사진보기

전국대학생연대는 3일 오후 1시, 청와대 분수대 앞에서 '성장의 숫자를 넘어, 청년의 삶을 바꿔라! 청년 대학생 7대 요구안 실현 촉구 기자회견'을 진행했다.이번 기자회견은 전국 청년 6165명이 참여한 청년 7대 요구안 투표 결과를 발표하고, 청년들의 목소리를 정부에 전달하기 위해 마련했다.전국대학생연대는 정부가 발표한 2027년도 예산안의 미래대응기금 162조 원을 청년의 실질적인 삶을 바꾸는 데 사용하고, 청년들이 직접 선택한 7대 요구안을 구체적인 정책과 예산으로 실현할 것을 촉구했다.전국대학생연대는 지난 10월 한 달간 온·오프라인으로 전국 청년들을 대상으로 7대 요구안 투표를 진행했다. 그 결과 가장 많은 청년이 선택한 것은 '공공기관 및 대기업 지방 이전과 지역 특화 산업 생태계 구축을 통한 지방 일자리 창출'로, 전체 참여자 중 2270명(36.8%)이 투표했다. 이어 공공임대주택 및 청년주택 공급 확대가 1609명(26.1%)으로 2위를 차지했다.이는 청년들이 당면한 가장 절박한 과제가 안정적인 일자리와 주거 문제임을 보여준다. 수도권에 집중된 일자리와 기회, 감당하기 어려운 주거비, 불안정한 고용과 소득 문제를 개인의 노력만으로 해결할 수 없는 상황에서 국가의 적극적인 책임과 구조적인 변화가 필요하다는 것이다.이날 발언에 나선 전국대학생연대 김수정 공동대표는 정부의 청년 정책이 예산 규모를 늘리는 데 그쳐서는 안 된다고 강조했다.김 공동대표는 "청년예산을 43조 원으로 늘린다고 해서 청년들의 삶이 저절로 바뀌지는 않는다. 예산 규모만 늘린다고 고질적인 불평등 구조가 바뀌는 것도 아니다"라며 "청년들의 가장 주된 요구인 주거와 일자리에 대한 구체적이고 혁신적인 정책적 선택이 필요하다. 주거와 일자리에 대한 국가의 책임을 전폭적으로 확대해야 한다"고 밝혔다.또한 "집과 땅을 가진 사람과 가지지 못한 사람이 어떻게 동등하게 경쟁할 수 있겠는가. 수도권과 비수도권이 지금 동등하게 경쟁할 수 있겠는가"라며 자산과 지역에 따른 불평등을 해소하기 위한 정부의 책임 있는 정책 전환을 촉구했다.전국대학생연대는 이날 기자회견에서 전국 청년 6,165명의 투표 결과를 바탕으로 다음과 같은 7대 요구안을 발표하고 청와대 경청통합수석실에 전달했다.· 투표 기간: 2026년 10월 한 달간· 투표 방식: 온·오프라인 투표· 총 참여 인원: 6,165명1위 - 공공기관 및 대기업 지방 이전, 지역 특화 산업 생태계 구축을 통한 지방 일자리 창출 (2270명, 36.8%)2위 - 공공임대주택 및 청년주택 공급 확대 (1609명, 26.1%)3위 - 장애인·여성·성소수자 등 취약계층 복지 사각지대 전면 해소 및 맞춤형 인력 확충 (757명, 12.3%)4위 - 최저임금 현실화(생활임금화) 및 주 4일제 등 근로환경 근본적 개선(637명, 10.3%)5위 - 사립대 반값 등록금 실현, 대학 무상교육 추진 및 학자금 대출 이자 감면 (525명, 8.5%)6위 - 한반도 평화 체제 구축 및 대북 적대관계 해소를 위한 외교 강화 (239명, 3.9%)7위 - 해외 파병 반대 및 휴전협정의 평화협정 전환 추진(128명, 2.1%)