이 대통령 "'따옴표 보도', 법률상 면책 아니야"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"얼마 전에도 청와대 홍보수석실이 얘기했나? 따옴표 치고 보도하면 모든 게 면책된다, 이런 생각을 하잖아요. (그런데) 법률상은 아니거든요."

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이재명 대통령이 3일 국무회의에서 조원철 법제처장 발언에 공감을 표하면서 한 말이다.조 법제처장은 이날 본인의 과거 경험을 토대로 "기자들이나 PD들이 관련 학과 출신이 많은데, 대학에서 사실인정을 어떻게 하는지에 대한, 그 어떤 한계에 대한 교육이 전혀 이뤄지지 않는다고 한다"면서 '대학 언론 관련 교육에 사실 검증 확인, 소위 팩트체크에 대한 교과 과정이 필요하다'고 주장했다.이 대통령이 여기에 공감을 표하면서 '김혜경 여사가 태릉골프장에서 유명 프로골퍼의 레슨을 받았다'는 주진우 국민의힘 의원의 의혹 제기에 대한 청와대 홍보소통수석실의 입장을 거명한 것. 당시 홍보소통수석실은 언론에 "사실에 근거하지 않은 일방적 주장을 최소한의 사실 확인도 없이 받아쓰는 '따옴표 보도'는 언론의 검증 책임을 방기하는 행위"라고 한 바 있다.이 대통령은 이와 관련해 "누가 뭐라고 거짓말을 했는데 '누가 뭐라고 하더라'고 (언론이 보도)하면 그것이 진실이라 생각한다"며 "그런데 법률상은 아니다. '하더라'가 사실이더라도 그 내용이 사실이 아니면 안 되고, 내용이 사실인지 여부를 신빙할 증거 또는 입증 자료를 가져야 한다는 것"이라고 했다.또 "따옴표(보도)는 나치 시대 때 일종의 편법에 불과한 것이고 지금은 판례에 의하더라도 사실로 오인될 수 있다면 허위 보도로 책임을 묻는다"는 조 법제처장 지적에도 "판례상 명확한데도 요즘은 아예 그게 일상이 됐다. '누가 말했다'라고 보도하면 면책되는 줄 알고 있고"라고 동의했다.한편, 이 대통령은 이날 "가짜 뉴스 문제는 국가의 기본 질서를 해치는 문제까지 됐다"면서 주요 대학 언론 관련 학과에 팩트체크 교육 지원 예산을 주거나 늘리는 방안을 검토할 것을 당부했다.이 대통령은 김종철 방송미디어통신위원장에게 "과거에 각 대학에 무슨 팩트체크 사업을 위탁했었다고 하던데 지난 정부에서 없어졌다고 하더라"며 "각 대학에 소위 팩트체크 관련 사업을 좀 늘려서, 학생들에게 체험 기회를 주는 게 어떻겠냐"라고 말했다.김 위원장은 이에 '정보통신망법 개정에 따라 관련 사업을 지원할 수 있는 법적 근거가 생겼고 예비비로 해서 시범사업들이 진행 중'이라며 '내년 예산안에 약 30억 원 정도 편성돼 있다'고 설명했다.이 대통령은 "그건 국회하고 좀 협의를 해서 좀 많이 늘려보면 어떨까 싶다"면서 기획예산처 등에 관련 검토를 요청했다.