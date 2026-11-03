걸그룹 리센느도 가고 싶다는 '뷰티썸'… 수원, K-뷰티 세계시장 공략 나선다

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 지난해 2025 뷰티썸 수원 개막식에서 인사말을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수원컨벤션센터에서 진행된 2025 뷰티썸 수원 행사장 모습. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲이재준 수원특례시장이 지난해 뷰티썸 수원에 참여한 대한화장품산업연구원 부스 앞에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2025 뷰티썸 수원 행사장에서 참관객들이 제품을 시향하고 있다. ⓒ 수원시 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026 뷰티썸 수원 포스터. ⓒ 수원시 관련사진보기

대세 걸그룹 리센느도 가보고 싶다는 뷰티박람회가 수원에서 열린다. 화장품을 구경하고 체험하는 데 그치는 행사가 아니다. 원료 개발부터 인공지능(AI) 기술, 제품 상품화와 해외시장 진출까지 K-뷰티 산업의 경쟁력을 한자리에서 확인할 수 있는 무대다.수원특례시가 오는 5일부터 7일까지 사흘간 수원컨벤션센터에서 '2026 뷰티썸 수원(BEAUTY SUM)'을 개최한다. 올해로 4회째를 맞는 이번 박람회에는 기업과 기관 등 130개사가 참여한다. 지난해 84건, 560만 달러 규모의 수출 상담 성과를 거둔 데 이어 올해는 전시 규모와 산업 전문성을 한층 강화했다.이재준 수원특례시장이 추진해 온 뷰티산업 육성 정책도 올해 박람회에서 구체적인 모습을 드러낸다. 단순히 기업과 소비자를 연결하는 전시행사를 넘어 지역 뷰티기업이 기술력을 확보하고 판로를 넓혀 글로벌 시장에 진출하도록 지원하는 산업 생태계를 구축하겠다는 구상이다.올해 박람회의 특징은 뷰티산업의 가치사슬 전반을 아우르는 전시 구성이다.참여 기업을 분야별로 보면 화장품·스킨케어 분야 41개사, 바디·헤어 분야 15개사, 원료·제조 분야 11개사, 테크기기 분야 6개사, 식품·바이오 등 이너뷰티 분야 24개사 등이다.특히 수원시는 원료와 기술, 상품화에 초점을 맞춘 특화 전시관을 마련했다. 화장품 원료 홍보관에서는 국립해양생물자원관과 경기도경제과학진흥원 등이 해양유산균과 미생물 등 보유 기술을 이전해 사업화한 사례를 소개한다. 국내 자생식물을 활용한 화장품 원료와 제품도 선보인다.AI 뷰티테크관에서는 피부 분석과 맞춤형 화장품 추천, 홈 뷰티 관리 등 기술 기반 서비스를 경험할 수 있다. 경기국제의료협회는 스마트 피부 분석과 맞춤형 상담을 진행하고, 관련 기업들은 AI를 활용한 피부 진단과 개인별 뷰티 관리 서비스를 소개한다.기업 간 협업과 사업화 가능성을 높이는 프로그램도 마련했다. BIGS 특별관에서는 전문기업 13곳이 B2B 거래와 인플루언서 마케팅, 글로벌 유통, 뷰티 스타트업 분야의 비즈니스 매칭을 지원한다. 5일 한중일 뷰티산업 관계자 국제회의와 7일 화장품 소재 인사이트 세미나도 열린다.이는 뷰티산업의 경쟁력이 완제품 생산에만 있는 것이 아니라 원료와 기술, 유통·마케팅 역량이 결합할 때 높아진다는 판단이 반영된 것으로 풀이된다. 기업들이 박람회에서 새로운 기술과 협력 상대를 찾고 실제 사업 성과로 연결하도록 전시의 무게중심을 옮긴 것이다.해외시장 진출 지원은 올해 뷰티썸의 또 다른 핵심 축이다.수원시는 중국 상하이의 대표적인 뷰티바이오 산업단지인 동방미곡과 협력해 중국 전문 상담관을 운영한다. 상담관에는 동방미곡 입주기업 제품 119개가 전시되며, 현장에서 비즈니스 상담도 진행한다.수원시는 지난해 9월 상하이를 방문해 투자유치 설명회를 열고 동방미곡과 전략적 업무협약을 체결했다. 이번 박람회는 당시 협력 관계를 국내 기업의 중국 시장 진출 기회로 구체화하는 자리라는 점에서 의미가 있다.태국 시장 진출을 위한 비즈니스관도 운영한다. 태국 진출 지원 전문기업 INBA 타일랜드가 국내 기업을 대상으로 1대1 컨설팅을 진행하고 현지 라이브 방송을 시연한다. 한국 제품의 태국 시장 진출뿐 아니라 태국 기업의 국내 유통 파트너 발굴도 지원한다.베트남과 중국, 일본, 태국, 몽골, 미국, 방글라데시, 파키스탄 등 8개국에서 온 바이어 24명이 참여하는 수출상담회도 열린다. 국내 기업들이 해외 바이어와 직접 만나 수출 가능성을 타진할 수 있도록 한 것이다.참여 기업의 지역적 범위도 넓어졌다. 경기지역 39개사와 서울·인천 21개사 외에도 강원·충청·제주·경상권 등 지방 기업 39개사가 참여한다. 수원에서 출발한 박람회가 수도권을 넘어 전국 뷰티기업의 해외 진출을 지원하는 플랫폼으로 확장되고 있는 셈이다.시민들이 직접 참여할 수 있는 프로그램도 준비했다. 5일에는 데일리 메이크업 세미나가 열리고, 7일에는 향기 키링 만들기와 시니어 모델들의 패션 무대인 골든그레이 패션페스타가 진행된다.수원여대와 동남보건대 등 지역 대학들도 참여해 퍼스널 브로우 디자인과 피부 측정, 네일아트, 헤나 타투 등 다양한 체험을 제공한다. 수원시 굿즈 팝업스토어와 지역 기관·단체의 체험 부스도 운영한다.수원시가 2023년 시작한 뷰티썸은 첫해 97개사, 4,500여 명이 참여한 데 이어 2024년에는 103개사, 6,100여 명으로 규모가 커졌다. 지난해에는 84건, 560만 달러의 수출 상담 실적을 거뒀다.수원시는 올해 뷰티썸을 통해 기업에는 새로운 사업 기회를, 시민에게는 뷰티산업을 경험하는 기회를 제공한다는 계획이다. 리센느도 가보고 싶다는 뷰티박람회가 수원의 대표 산업전으로 자리 잡고, 지역 기업의 글로벌 진출을 이끄는 실질적인 발판이 될 수 있을지 주목된다.