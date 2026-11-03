AI가 자신 있게 '거짓말' 했다... 우리 자녀는 알아챌 수 있을까?

큰사진보기 ▲생각의 멸종2일 EBS는 다큐프라임 '생각의 멸종'에서 “AI가 정답을 척척 알려주는 시대에 인간의 생각하는 능력은 오히려 약해질 수 있다”는 경고를 했다. 부모와 교사, 학생은 물론 교육기관 관계자들도 함께 고민해야 할 문제다. ⓒ EBS 관련사진보기

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1단계 - AI에게 묻기 전, 5분 먼저 생각하기

2단계 - AI 답변에서 틀린 부분 찾아보기

3단계 - AI를 끄고 자기 말로 설명하기

덧붙이는 글 | 이 기사는 인공지능프레스에도 실립니다.

인공지능(AI)에게 자료를 찾아달라고 했더니 존재하지도 않는 논문을 버젓이 소개했다. 제목과 저자, 발표 연도까지 그럴듯했다. 원문을 찾을 수 없어 다시 물었더니 그제야 "잘못된 정보를 제공했습니다"라고 사과했다.이런 황당한 일을 몇 차례 겪었다. 잘못을 지적해도 처음에는 맞는다고 우기다가 거듭 확인하자 오류를 인정한 적도 있었다. 그대로 믿고 기사에 인용했다면 어땠을까. 생각만 해도 아찔하다. 어른도 속기 쉬운데 학생들은 어떨까.어제(2일) EBS에서 바로 이 문제를 다룬 유익한 다큐멘터리가 방송됐다. 다큐프라임 '생각의 멸종'이다. AI가 정답을 척척 알려주는 시대에 인간의 생각하는 능력은 오히려 약해질 수 있다는 경고다. 부모와 교사, 학생 모두가 고민해야 할 문제다.학생이 수학 문제를 풀다가 막힌다. 예전에는 공식을 떠올리며 고민했다. 이제는 AI에게 묻는다. 몇 초 만에 정답이 나온다. 숙제는 빨리 끝난다. 그러나 학생의 머릿속에는 무엇이 남을까. 정답을 얻는 것과 문제를 해결할 능력을 기르는 것은 다르다.EBS가 방송한 1부 '정답만 남은 공부'는 학생들의 AI 활용 모습을 살펴봤다. AI 없이 스스로 고민하는 시간은 평균 6분 8초로 소개됐다. 이 숫자는 편리함에 익숙해진 우리의 공부 습관을 돌아보게 한다.문제는 AI 사용 자체가 아니다. 생각하기도 전에 AI부터 찾는 습관이다. 이를 '인지적 항복'이라고 한다. 스스로 판단해야 할 일을 AI에게 넘기는 현상이다. 편리함을 얻는 대신 고민하는 과정을 포기하는 셈이다.생각하는 힘은 근육과 닮았다. 운동하지 않으면 근력이 약해지듯 생각하는 연습을 줄이면 사고력을 기를 기회도 줄어든다. 어려운 문제 앞에서 머리를 싸매는 시간은 낭비가 아니다. 그 과정에서 인내심과 문제 해결 능력이 자란다.그렇다고 AI를 금지할 필요는 없다. 중요한 것은 사용 순서다. 먼저 스스로 생각하고, 다음에 AI의 도움을 받고, 마지막으로 답이 맞는지 확인해야 한다. AI는 생각을 대신하는 도구가 아니라 생각을 넓히는 도구여야 한다.흥미로운 교육 방법도 등장했다. EBS 방송과 연계해 공개된 '구라핑갈라 프로젝트'다. 교사가 일부러 틀린 정보를 준비하면 AI가 이를 바탕으로 학생과 대화한다. 학생은 AI 답변에서 오류를 찾아내야 한다.이 수업은 AI의 약점을 교육의 기회로 바꾼다. AI는 틀린 내용도 자신 있게 설명한다. 따라서 그럴듯한 말투에 속아서는 안 된다. "근거는 무엇인가?", "다른 자료에서도 확인되는가?"라고 물어야 한다. 교사는 정답뿐 아니라 검증하는 방법을 가르쳐야 한다.가정에서도 실천할 수 있다. 부모가 자녀와 함께 AI 답변을 살펴보고 사실인지 확인하면 된다. 정답을 빨리 찾았다고 칭찬하기보다 어떤 근거로 판단했는지 물어보는 편이 유익하다.자녀가 숙제나 어려운 문제를 만났을 때 곧바로 AI를 켜지 않도록 하자. 먼저 5분 동안 혼자 생각하고 자신의 답을 적게 한다. 정답이 아니어도 괜찮다. 부모는 "네 생각은 무엇이니?", "왜 그렇게 생각했니?"라고 물으면 된다. 중요한 것은 정답보다 스스로 고민하는 경험이다.자녀가 AI에게 질문한 뒤에는 답변을 그대로 받아들이지 않도록 한다. 교과서나 믿을 만한 자료와 비교하게 한다. 일주일에 두세 번은 부모와 함께 AI 답변 하나를 골라 사실인지 확인해 보자. "이 말의 근거는 어디에 있을까?", "AI도 틀릴 수 있지 않을까?"라는 질문이 비판적 사고력을 키운다.마지막에는 AI 화면을 닫고 배운 내용을 자녀가 직접 설명하게 한다. "오늘 새롭게 알게 된 것은 무엇이니?", "친구에게 설명한다면 어떻게 말하겠니?"라고 물어보자. 자기 말로 설명하지 못한다면 아직 충분히 이해하지 못했을 수 있다. 부모는 틀린 부분을 바로 지적하기보다 다시 생각할 기회를 주는 것이 좋다.이 세 단계는 하루 10~15분이면 시작할 수 있다. 부모가 모든 정답을 알 필요도 없다. 자녀와 함께 의심하고 확인하면 된다. AI가 답을 주는 시대일수록 부모는 아이에게 생각할 시간을 주어야 한다.