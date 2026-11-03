대전 노인장기요양기관들 "돌봄 종사자 범죄자 취급 말라"

큰사진보기 ▲한국노인장기요양기관협회와 대전지부대전광역시사회복지협의회는 국정감사에서 제기된 장기요양기관에 대한 현지조사를 전수조사 수준으로 확대해야 한다는 주장에 대해 3일 오전 대전시의회 북문 앞에서 기자회견을 열고, 장기요양기관 현지조사의 공정성 확보와 합리적인 행정처분, 장기요양요원의 인권·전문성 보장 등을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

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큰사진보기 ▲한국노인장기요양기관협회와 대전지부대전광역시사회복지협의회는 국정감사에서 제기된 장기요양기관에 대한 현지조사를 전수조사 수준으로 확대해야 한다는 주장에 대해 3일 오전 대전시의회 북문 앞에서 기자회견을 열고, 장기요양기관 현지조사의 공정성 확보와 합리적인 행정처분, 장기요양요원의 인권·전문성 보장 등을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

큰사진보기 ▲한국노인장기요양기관협회와 대전지부대전광역시사회복지협의회는 국정감사에서 제기된 장기요양기관에 대한 현지조사를 전수조사 수준으로 확대해야 한다는 주장에 대해 3일 오전 대전시의회 북문 앞에서 기자회견을 열고, 장기요양기관 현지조사의 공정성 확보와 합리적인 행정처분, 장기요양요원의 인권·전문성 보장 등을 촉구했다. ⓒ 오마이뉴스 장재완 관련사진보기

경기도 국정감사에서 장기요양기관에 대한 현지조사를 전수조사 수준으로 확대해야 한다는 주장이 나온 데 대해, 대전지역 장기요양기관 관계자들이 반발하고 나섰다. 노인학대와 고의적인 부당 청구에는 엄정하게 대응하되, 일부 기관의 적발 사례를 전체 기관과 종사자에 대한 불신으로 확대해서는 안 된다는 주장이다.대전광역시사회복지협의회와 한국노인장기요양기관협회 대전지부는 3일 오전 대전시의회 북문 앞에서 기자회견을 열고 현지조사의 공정성 확보와 합리적인 행정처분, 장기요양요원의 인권·전문성 보장을 촉구했다.이번 기자회견의 배경은 지난 10월 13일 경기도 국정감사에서 제기된 장기요양급여 부당청구 문제다. 국민의힘 서명옥 의원이 국민건강보험공단과 경기도로부터 받은 자료에 따르면, 지난해 경기도 장기요양기관 7316곳 가운데 현지조사를 받은 기관은 296곳으로 약 4%였으며, 조사 대상 중 244곳에서 부당청구가 적발돼 적발률은 82.4%, 적발금액은 46억400만 원으로 집계됐다.이와 관련, 서 의원은 "경기도의 재정부담과 요양시설 과밀화를 고려해 전수조사에 준하는 현지조사가 필요하다"며 관계기관 협조를 통한 조사 확대를 요구했다. 다만 해당 현지조사는 전체 기관에서 무작위로 표본을 뽑은 것이 아니라 부당청구가 의심되는 기관을 선별해 실시한 조사다.이후 장기요양기관 단체들은 선별조사 결과를 전체 기관의 문제로 일반화해서는 안 된다며 반발했다. 지난달 27일에는 한국노인장기요양기관협회 등 4개 단체가 국회에서 기자회견을 열고, 고의적인 부정행위와 급여 산정 착오 등을 구분해야 한다고 요구했다.이날 대전지역 단체들도 성명을 통해 "우리는 노인학대와 고의적인 부당청구 등 위법행위에 대해서는 엄정하게 대응해야 한다는 데 동의한다"며 "그러나 일부 기관의 위반 사례가 전체 노인장기요양기관과 성실하게 근무하는 장기요양요원들에 대한 불신으로 이어져서는 안 된다"고 강조했다.이들은 특히 "부당청구 의심 기관을 선별하여 실시한 현지조사의 적발률을 전체 노인장기요양기관의 위반 수준으로 일반화하는 것은 신중해야 한다"며 조사 대상 선정의 객관성과 절차의 공정성을 확보해야 한다고 주장했다.돌봄 현장에서 발생하는 상황도 충분히 고려해야 한다고 이들은 요구했다. 이들은 어르신의 갑작스러운 건강 악화와 응급상황, 치매 등 질환에 따른 돌봄의 어려움, 보호자와의 갈등 속에서 종사자들이 매 순간 판단해야 하는 어려움 등을 고려해 행위의 고의성과 경중, 책임 정도에 맞는 처분이 필요하다는 것이다.이들은 "이러한 현장의 특수성을 충분히 고려하지 않은 채 모든 상황을 획일적인 기준으로 판단한다면, 장기요양요원의 정당한 직무수행이 위축되고 결국 어르신이 제공받는 서비스의 질에도 영향을 미칠 수 있다"고 우려했다.이날 기자회견 배경을 설명한 정해철 한국노인장기요양기관협회 대전지부 수석부회장은 대전의 장기요양 종사자 2만여 명이 시설·주야간보호·방문요양 등 다양한 현장에서 일하고 있다고 소개했다. 그는 "현장의 특성을 무시한 표적 강압 조사와 억압적인 처벌과 환수 위주의 행정으로 종사자들이 범죄자 취급을 받는다"고 주장했다.또한 정 부회장은 "응급상황과 현장 여건을 충분히 살피지 않는 처벌 중심 행정이 돌봄 의지를 위축시키고 있다"며 "부디 평안한 마음으로 어르신의 행복을 위해서 혼신의 사명감을 다할 수 있도록 여건을 조성해 주시기 바란다"고 호소했다.이들은 이날 정부와 관계기관에 ▲현지조사 대상 선정기준과 절차의 투명성 강화 ▲고의적인 위법행위와 행정적 착오를 구분한 처분 체계 마련 ▲이용자와 종사자 모두의 인권을 보장하는 제도 개선 등을 요구했다.이날 기자회견 참석자들은 "장기 요양 종사자의 인권과 전문성 보장하라", "존엄한 돌봄 환경 종사자 처우 개선하라" 등의 구호를 외치면서 표적·강압 조사 중단과 획일적인 처벌 행정 정비를 요구했다.