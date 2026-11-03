"왜 이렇게 되었을까요" 대통령 지적에 사과한 '한겨레'

큰사진보기 ▲<한겨레> 유튜브 채널 '한겨레TV'가 이재명 대통령의 X(옛 트위터) 게시물을 원문과 전혀 다른 내용으로 왜곡해 방송 자료화면으로 송출한 것에 대해 공식 사과했다. 이재명 대통령이 2일 낮 자신의 X에서 <한겨레>의 왜곡 인용에 대해 "왜 이렇게 되었을까요?"라고 반문했다. ⓒ 이재명 대통령 X 관련사진보기

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큰사진보기 ▲해당 영상 속 유튜버는 당시 방송 화면을 캡처해 원문과 대조하며 "단순히 글자 몇 개가 틀린 실수 수준이 아니라 국민을 위해 봉사하겠다는 말은 도둑질이라는 범죄 단어로 둔갑했고 나라의 상식을 강조한 문장에는 느닷없이 극우라는 단어가 튀어나온다"고 지적했다. ⓒ Youtube 'B급정치' 관련사진보기

큰사진보기 ▲2일 한겨레TV '뉴스 다이브' 제작진은 공식 사과문을 내고 "지난 10월 29일과 30일 방송에서 이재명 대통령의 X 게시물을 자료화면으로 인용했다. 그러나 자료화면에 담긴 게시물 내용은 이재명 대통령이 실제로 쓴 글과 크게 달랐다"며 "이재명 대통령과 시청자 여러분께 깊이 사과드린다"고 밝혔다. ⓒ <한겨레> 관련사진보기

<한겨레> 유튜브 채널 '한겨레TV'가 이재명 대통령의 X(옛 트위터) 게시물을 원문과 전혀 다른 내용으로 왜곡해 방송 자료화면으로 송출한 것에 대해 공식 사과했다.2일 한겨레TV '뉴스 다이브' 제작진은 공식 사과문을 내고 "지난 10월 29일과 30일 방송에서 이재명 대통령의 X 게시물을 자료화면으로 인용했다. 그러나 자료화면에 담긴 게시물 내용은 이재명 대통령이 실제로 쓴 글과 크게 달랐다"며 "이재명 대통령과 시청자 여러분께 깊이 사과드린다"고 밝혔다.애초 한겨레TV 측은 2일 오후 첫 입장을 낼 당시 오인용된 게시물이 3건이라고 밝혔으나, 이후 수정된 사과문을 통해 총 4건의 게시물이 잘못 나갔다고 정정했다. 문제가 된 자료화면은 ▲ 27일 올라온 <한겨레> 기사를 지적한 게시물 ▲28일 올라온 다문화가족 우대 제도 관련 게시물 ▲같은 날 올라온 극단적 진영주의를 경계해야 한다는 내용의 게시물 ▲29일 올라온 '뒷골목에도 사람이 삽니다'라는 제목의 게시물이다.제작진은 "네 게시물 모두 방송 화면에 원문과 다른 문장으로 표시됐다. 진행자와 출연자가 이를 발언으로 전하지는 않았으나, 시청자 여러분은 화면을 통해 대통령의 글과 다른 내용을 보셨다"고 시인했다. 현재 해당 방송분 라이브 영상은 삭제된 상태다.이번 사안은 정치 유튜브 채널 '비급 정치'가 문제를 포착해 지난 1일 영상을 올렸고, 이를 이재명 대통령이 2일 낮 자신의 X에 해당 영상을 직접 인용해 "왜 이렇게 되었을까요?"라고 반문하면서 수면 위로 떠올랐다.해당 영상 속 유튜버는 당시 방송 화면을 캡처해 원문과 대조하며 "단순히 글자 몇 개가 틀린 실수 수준이 아니라 국민을 위해 봉사하겠다는 말은 도둑질이라는 범죄 단어로 둔갑했고 나라의 상식을 강조한 문장에는 느닷없이 극우라는 단어가 튀어 나온다"고 지적했다.구체적으로는 원문의 '봉사할 책임과 권한'은 방송 화면에서 '도둑질 권한'으로, '뒷골목'은 '엉덩이 골목'으로, '고칠 건 고쳐야 하고'는 정반대 의미인 '고칠 건 놔야 하고'로, '상식'은 '극우'로 바뀌어 있었다.유튜버는 방송 이틀 전 이 대통령과 <한겨레>가 기사 제목 누락 문제로 충돌했던 점을 짚으며 "과연 이게 단순한 실수일까, 아니면 누군가 나쁜 마음을 먹고 꾸민 의도적인 왜곡일까"라고 의혹을 제기했다. 이어 "이재명 대통령을 비판할 자유가 있다고 해서 곧 대통령의 말을 마음대로 주물러서 왜곡할 자유까지 있는 건 아니지 않느냐"며 투명한 해명과 사과를 촉구했다.이에 대해 한겨레TV 제작진은 원고 작성 단계까지는 원문을 보고 정상적으로 논의했으나, 이후 자료화면을 제작하는 과정에서 기술적 설정 오류와 검수 부실이 겹쳤다고 해명했다.제작진은 사과문을 통해 "자료화면 작업에 쓴 제작진 컴퓨터는 X의 화면 표시 언어가 영어로 설정돼 있었고, 크롬 브라우저에는 영어 페이지를 항상 자동 번역하도록 하는 기능이 켜져 있었다"며 "이 상태에서 X 게시물을 열면 브라우저가 한국어로 쓴 게시물도 엉뚱한 한국어 문장으로 바꿔 보여준다. 그 과정에서 '대통령'이 '트럼프'로, '봉사할 책임과 권한'이 '도둑질 권한'으로, '뒷골목'이 '엉덩이 골목'으로 바뀌는 등 원문에 없는 표현이 들어갔다. 게시자 계정명도 원래의 '@Jaemyung_Lee'가 아니라 '@이재명_'으로 표시됐다"고 경위를 설명했다.이어 "담당 제작자는 자신의 브라우저에 자동 번역 기능이 켜져 있었다는 사실을 미처 알지 못했고, 이 기능이 활성화돼 있으면 한국어 게시물도 다른 한국어 문장으로 잘못 번역될 수 있다는 사실도 몰랐다"면서 "담당 제작자는 강조할 문구를 골라 표시하는 과정을 거쳤지만, 문장이 잘못됐음을 미처 파악하지 못했다. 다른 제작진도 이를 제대로 점검하지 못했다"고 밝혔다.제작진은 끝으로 "담당자가 작업 환경을 꼼꼼히 점검하지 못했을 뿐 아니라, 잘못된 자료화면을 반복해 송출한 건 변명할 수 없는 제작진의 책임"이라며 "앞으로 사회관계망서비스(SNS) 게시물 등을 자료화면으로 사용할 때 원문과 대조하는 절차를 강화하고, 제작·검수 과정에서 같은 오류가 반복되지 않도록 하겠다"고 거듭 고개를 숙였다.