네 마리에 18억, 미국서 거래된 개의 실체

AI 무기 이슈를 '국방 혁신 vs. 윤리적 우려'라는 익숙한 틀에서 빼내 들여다봅니다. 알려지지 않은 사실의 조각을 통해 한국 사회가 AI 무기를 어떻게 활용하는지 살펴봅니다.

큰사진보기 ▲미국 기업 라데코는 보스턴 다이내믹스의 4족 보행로봇 ‘스팟’을 기반으로 개조한 ‘케르베로스’(사진)를 미 이민세관단속국(ICE)에 2027년 4월경 납품할 예정이다. ⓒ 라데코 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲미국 이민세관단속국(ICE) 요원들이 2026년 1월 13일 미네소타주 미니애폴리스에서 차량에서 끌어낸 뒤 한 여성을 구금하고 있다. 트럼프 행정부는 미등록 이민자 체포를 추진하며 국토안보부(DHS) 요원 2400명 이상을 미네소타주에 배치했다. ⓒ AFP/연합뉴스 관련사진보기

2026년 9월 25일, 미국 국토안보부(DHS)는 네 발 달린 로봇 네 대를 사들이는 계약을 맺었다. 보스턴 다이내믹스의 '스팟'을 개조한 이 로봇의 이름은 그리스 신화 속 지옥의 문을 지키는 개에서 이름을 딴 '케르베로스(Cerberus)'다.이 로봇은 트럼프 행정부 2기 이민자 단속에 앞장선 이민세관단속국(ICE)에 2027년 4월경 배치될 예정이다. 미국 시민단체가 보스턴 다이내믹스 본사 앞에서 판매 중단을 요구하는 등 항의 시위를 하자 보스턴 다이내믹스는 "로봇을 무기화하려는 어떤 시도도 엄격히 금지된다"고 입장을 밝혔다.다만, 국토안보부와 네 대에 130만 4000달러(약 18억 원)짜리 계약서에 도장을 찍은 계약 당사자는 보스턴 다이내믹스의 공식 파트너사 라데코(Radeco)다.코네티컷의 장비 통합업체로 방사능·유해가스 탐지 장비를 군과 경찰에 납품해 온 라데코는 보스턴 다이내믹스로부터 스팟 본체를 넘겨받아 카메라와 통신장비, 유해 물질 감지 센서를 얹은 뒤 '케르베로스'라는 자체 패키지로 국토안보부에 판매 한다. 보스턴 다이내믹스는 본체 공급과 기술 지원을 맡는다. 완제품을 납품 받으려는 정부의 조달 관행과 논란이 많은 단속 기관과 자사 이름이 직접 엮이길 꺼리는 기술 기업의 이해가 맞아떨어진 구조다.이 로봇의 명목상 용도는 국경 밀입국 터널 점검과 요원 투입 전 '상황 인식'이다. 스팟의 판매 약관만 보면, 무기로 쓰거나 무기를 작동시키는 것, 사람이나 동물을 해치거나 위협하는 걸 금지하기에 괜찮아 보일지도 모른다. 그런데 여기에 빠진 게 있다. 금지 목록에 '감시' 항목이 없다.새벽 단속 현장에 30배 줌 카메라와 열화상 센서를 단 로봇개가 나타나 인간을 찾는 걸 상상해 보자. 이 장면은 인간에게 위협적일까. 총을 달지 않은 로봇개라고 두렵지 않을 리 없다. 인간이 느끼는 위협은 새벽에 들이닥친 단속반과 잠에서 깬 거주자 사이의 위압적인 상황, 그 자체에서 발생하기 때문이다.ICE가 로봇개를 어떻게 사용할지 활용 정책은 공개된 바 없다. 라데코와 어떤 약관을 적용해 계약했는지 알려진(11월 4일 기준) 것 역시 없다. 제대로 파악되거나 공개된 정보가 드문 상황, 즉 들여다볼 창문이 없는 환경에서 로봇 무기화 여부를 어떻게 확인한단 말인가.보스턴 다이내믹스는 로봇을 '무기나 자율 표적화 시스템'으로 쓰려는 자와는 협력하지 않는다는 윤리원칙을 가지고 있다고 공공연히 밝혀왔다. 사실 이 원칙은 제네바의 특정재래식무기금지협약(CCW) 정부전문가그룹(GGE)이 10년 가까이 다듬어 온 정의와 거의 겹친다.CCW GGE가 9월 4일 컨센서스로 채택한 문서는 자율살상무기체계를 "사람의 개입 없이 표적을 식별하고 선택하고 공격하여 인명 손실을 초래할 수 있는 무기 시스템"으로 규정한다. 이 정의에 따르면, 케르베로스는 문제 될 게 없다고 보일 수도 있다. 무기가 없고, 공격하지 않으며, 전쟁이 아니라 국내 단속에 쓰이기 때문이다.그렇다고 안심할 수는 없다. 2013년 휴먼라이츠워치와 하버드 로스쿨 국제인권클리닉의 경고가 떠오른다. 당시 자율무기 기술이 경찰 업무와 국경 통제로 번질 것이라고 한 우려는 13년의 시간이 흐르는 동안 현실이 됐기 때문이다. 직접 죽이지 않기에 국제 규범을 피해 가면서.사실 지금까지 자율무기 논쟁은 주로 기계의 자율성 여부에 따라 생기는 '책임 공백'을 두고 다뤄졌다. 하지만 케르베로스는 자율성이 없다. 사람이 조종하고 사람이 판단한다. 그렇다면 괜찮은 걸까. 이 로봇이 연 문 너머에서 누군가 위협적이라 느낀다면, 그리고 누군가 다친다면 누구의 책임을 물을 수 있을까.앞서 언급한 대로 보스턴 다이내믹스는 '로봇을 무기화하지 않으며, 무기로 사용하려는 이들과 협력하거나 사용 권한을 부여하지 않는다'는 윤리 원칙이 있다. 하지만 라데코를 거쳐 ICE로 가는 이 거래 자체는 약관 위반이라고 규정할 수 없다. 동시에 계약 당사자는 라데코이기에 보스턴 다이내믹스는 언제든 책임을 회피할 수 있다. 알려진 정보는 적고 굴비처럼 이해관계자가 줄줄이 엮어있기에 책임을 물을 사람을 찾기 쉽지 않다.이 긴 책임과 무책임의 사슬 끝에는 누가 있을까. 로봇개의 최종 버튼을 쥔 현장 요원일 가능성이 높다. 문화인류학자 매들린 클레어 엘리시는 자동화 시스템에서 사고가 날 때 가장 가까이에 있던 사람에게 책임이 쏠리는 현상을 '도덕적 완충지대(Moral Crumple Zone)'라고 불렀다. 자동차가 충돌할 때 차체 앞부분이 스스로 찌그러지며 운전자를 보호하듯, 현장의 인간이 모든 비난을 흡수해 시스템과 설계자를 지킨다는 뜻이다.기계가 사람의 판단을 대체하지 않는다는 말은 판단할 사람이 따로 있다는 말로도 들린다. 동시에 최종 판단을 누가 하는지 아무도 모른다. 케르베로스가 현장에 도입되면 추격과 색출의 공포 속에서 예측하지 못한 상황이 벌어질 수 있고, 그 책임은 결국 현장 단속요원에게 돌아갈 수 있다. 위험은 사라지지 않고 약자에게 옮겨 간다.무기가 아니라는 말, 인간이 판단한다는 말, 직접 계약한 당사자가 아니라는 말이 한 겹씩 쌓일 때마다 책임은 소리 없이 흩어진다. 좁은 금지는 역설적으로 면죄부를 만들고, 금지 대상을 정밀하게 규정할수록 그 바깥은 허용된 것처럼 보이는 착시가 일어난다.이민세관단속국(ICE)은 이미 얼굴인식, 차량번호판 판독기, 데이터 브로커의 개인정보, 전자발찌를 엮어 쓰고 있고, 로봇개는 이 감시망에 계단을 오르고, 표적을 따라 뛰는 물리적인 기계의 몸체를 더한다. 위험은 로봇 한 대가 아니라 이 결합에 있다. 따라서 금지와 함께, 제조에서 현장 투입까지 이어지는 책임의 사슬 전체에 촘촘한 금지와 규제의 제도들이 얽혀들도록 만들어야 한다는 과제가 인류 앞에 놓여 있다.남는 질문은 이것이다. 무기가 아니라는 로봇이 무기는 아니지만 무기에 가까운 무엇이라면 그것은 어떻게 규제되거나 금지될 수 있는가? 누가, 어디에, 어떤 선을 그을 것인가.