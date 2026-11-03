서산 쌀 산업, 9개 농협 통합으로 경쟁력 높인다

큰사진보기 ▲서산시는 3일 시청 브리핑룸에서 정례브리핑을 열고 '서산 쌀 산업 성장기반 구축을 위한 통합 RPC 추진계획'을 발표했다. ⓒ 김선영 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 서산시대에도 실립니다.

충남 서산지역 9개 농협이 벼를 사들여 말리고 보관하는 일부터 쌀을 가공해 판매하는 일까지 함께 맡을 법인을 세운다. 농협마다 달랐던 벼 수매가격 기준을 통일하고, 서산 쌀을 공동 브랜드로 판매해 농가가 제값을 받을 수 있도록 하겠다는 취지다.김갑식 서산시 농업기술센터 소장은 3일 시청 브리핑룸에서 이 같은 내용의 통합미곡종합처리장(RPC) 추진계획을 발표했다. 참여 농협은 운산·음암·해미·고북·대산·서산·부석·지곡·성연농협이다. 통합법인은 운산면에 있는 동서산농협연합RPC에서 운영을 시작하고, 이후 시설을 증축해 가공·저장 능력을 늘릴 계획이다.시에 따르면 지난해 서산의 벼 재배면적은 1만6391㏊로, 서산에서는 해마다 쌀 약 9만t이 생산된다. 지역농협이 운영하는 미곡종합처리장 3곳과 벼 건조저장시설(DSC) 4곳은 운영 주체가 나뉘어 있다. 시는 이들 시설을 공동으로 운영하면 중복 투자를 줄이고, 쌀 품질을 같은 기준으로 관리할 수 있을 것으로 보고 있다.시와 지역농협은 2023년부터 통합을 논의해 왔다. 올해 3월 운산농협이 주관 농협을 맡았고, 9월 발기인대회에서 법인 명칭과 출자 규모 등을 논의했다. 김 소장이 이날 밝힌 출자 예정액은 총 430억원 이상으로, 이 가운데 현금 출자는 229억원 이상이다.참여 농협들은 이달 중 각 농협의 이사회 의결 등 내부 절차를 밟고 12월 조합공동사업법인 창립총회를 열 예정이다. 농림축산식품부 설립 인가를 거쳐 내년 상반기 운영을 시작하는 것이 목표다. 시는 내년에 농식품부의 '고품질쌀유통활성화사업' 공모에 신청해 시설 증축에 필요한 국비를 확보할 계획이다.이날 질의응답에서는 통합 뒤 늘어날 물량을 어떻게 판매할지도 거론됐다. 김 소장은 주관 농협인 운산농협이 동서산농협연합RPC를 운영하며 확보한 거래처를 통합법인에서도 활용할 수 있다고 설명했다. 시는 기존 거래처를 바탕으로 서산 쌀 공동 브랜드를 개발하고, 참여 농협들이 함께 새 판로를 개척한다는 방침이다.