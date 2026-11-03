[사진] 떠난 사람을 기억한다는 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲2026년 10월 31일 경남 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 '노동해방의 불꽃 전규홍 동지 5주기 추모제'. 유가족과 동료 노동자들이 고인의 삶을 기억하며 노동해방과 연대의 뜻을 되새기고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 10월 31일 경남 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 '노동해방의 불꽃 전규홍 동지 5주기 추모제'. 유가족과 동료 노동자들이 고인의 삶을 기억하며 노동해방과 연대의 뜻을 되새기고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲2026년 10월 31일 경남 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 '노동해방의 불꽃 전규홍 동지 5주기 추모제'. 유가족과 동료 노동자들이 고인의 삶을 기억하며 노동해방과 연대의 뜻을 되새기고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 10월 31일 경남 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 '노동해방의 불꽃 전규홍 동지 5주기 추모제'. 유가족과 동료 노동자들이 고인의 삶을 기억하며 노동해방과 연대의 뜻을 되새기고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 10월 31일 경남 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 '노동해방의 불꽃 전규홍 동지 5주기 추모제'. 유가족과 동료 노동자들이 고인의 삶을 기억하며 노동해방과 연대의 뜻을 되새기고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 10월 31일 경남 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 '노동해방의 불꽃 전규홍 동지 5주기 추모제'. 유가족과 동료 노동자들이 고인의 삶을 기억하며 노동해방과 연대의 뜻을 되새기고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 10월 31일 경남 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 '노동해방의 불꽃 전규홍 동지 5주기 추모제'. 유가족과 동료 노동자들이 고인의 삶을 기억하며 노동해방과 연대의 뜻을 되새기고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 10월 31일 경남 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 '노동해방의 불꽃 전규홍 동지 5주기 추모제'. 유가족과 동료 노동자들이 고인의 삶을 기억하며 노동해방과 연대의 뜻을 되새기고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 10월 31일 경남 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 '노동해방의 불꽃 전규홍 동지 5주기 추모제'. 유가족과 동료 노동자들이 고인의 삶을 기억하며 노동해방과 연대의 뜻을 되새기고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 10월 31일 경남 양산 솥발산 열사묘역에서 열린 '노동해방의 불꽃 전규홍 동지 5주기 추모제'. 유가족과 동료 노동자들이 고인의 삶을 기억하며 노동해방과 연대의 뜻을 되새기고 있다. ⓒ 정남준 관련사진보기

지난 10월 31일, 가을 햇살이 내려앉은 경남 양산 솥발산 열사묘역에서 '노동해방의 불꽃 전규홍 동지 5주기 추모제'가 열렸다. 2021년 11월 12일 세상을 떠난 전규홍 동지는 비정규직 철폐와 노동해방을 위해 현장을 지켰던 노동운동가였다. 구덕원 노동자들의 고용승계 투쟁에서 동의대 청소노동자들의 농성장으로, 생탁과 택시노동자들의 고공농성 현장으로, 톨게이트 노동자들의 직접고용 투쟁으로 이어진 그의 삶은 언제나 동료 노동자들과 함께하는 길이었다.이날 추모제에는 유가족과 동료, 여러 노동현장의 사람들이 모여 그가 걸어온 길을 되새겼다. 영상으로 전하는 추모사와 투쟁사업장 노동자들의 발언, 함께 부르는 노래와 묘소 참배가 이어졌다. 행사 도중 묘역 진입로에서 차량이 멈춰 통행이 막히자 참석자들이 함께 차를 밀어 길을 열기도 했다. 뜻밖의 소동이었지만, 누군가의 어려움 앞에서 함께 힘을 모으는 모습 또한 이날 추모의 한 장면으로 남았다.사진은 지나간 시간을 붙잡아 두는 기록이지만, 그 안에는 말로 다 전하지 못한 사람들의 마음과 삶의 흔적이 함께 남는다. 한 장의 사진이 세상을 바꾸지는 못하더라도, 누군가의 삶을 잊지 않게 하고 그가 남긴 질문을 다시 꺼내게 할 수는 있을 것이다.내게 사진은 단순히 눈앞의 장면을 옮기는 일이 아니라, 그 장면 속에 살아 있는 사람들의 관계와 시간을 기억하는 일이다. 이날 찍은 사진들도 언젠가는 한 노동자를 추모하기 위해 모였던 사람들의 얼굴과 목소리, 그리고 그들이 함께 지키려 했던 가치를 증언하는 작은 기록이 되리라 생각한다.추모는 떠난 사람을 그리워하는 데서 끝나지 않는다. 기억한다는 것은 그가 무엇을 위해 살았는지 되묻고, 남겨진 사람들이 무엇을 해야 하는지 스스로에게 약속하는 일이다. 해마다 전규홍 동지의 묘역을 찾는 까닭도 그를 마주 바라보는 데만 있지는 않을 것이다. 오히려 그와 나란히 서서, 그가 평생 바라보았던 올곧은 세상을 다시 함께 바라보기 위해서일 것이다.노동자가 인간답게 살아가는 세상, 차별과 불평등이 없는 세상, 누구도 홀로 싸우도록 내버려 두지 않는 세상 말이다. 사진 역시 지나간 순간에 머무르기보다 그 기억을 오늘의 삶으로 불러내는 데 쓰여야 하지 않을까. 추모는 기억이고, 기억은 약속이며, 그 약속은 결국 살아 있는 사람들의 실천으로 이어져야 한다. 전규홍 동지가 남긴 노동해방의 불꽃도 그렇게 우리 곁에서 다시 타오를 것이다.