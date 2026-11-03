미국의 아주 특별한 학교 기금 마련 행사

큰사진보기 ▲컬버 아카데미 경매 행사2026 경매 행사에서 최고액을 달성했댜. ⓒ 컬버아카데미 관련사진보기

큰사진보기 ▲펀런학교 기금 마련을 위해 아이들은 15분간 달린다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲펀런미국 학교의 대표적인 기금 마련 행사다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲북 페어한 주 동안 학교 도서관을 서점으로 꾸미고 책을 판매하는 행사다. BTS 책도 예외는 아니다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲학교 경매 행사미시간 로체스터 학군의 기금 마련 행사로 온라인, 오프라인 경매가 있을 예정이다. ⓒ RSC 관련사진보기

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큰사진보기 ▲컬버 아카데미 경매 행사2026년 경매의 순수익은 역대 최고 금액인 296만 달러(약 40억 원)을 기록했다. ⓒ 컬버 아카데미 관련사진보기

큰사진보기 ▲컬버 아카데미미국 인디애나주 명문 보딩스쿨 컬버 아카데미(Culver Academy) ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲컬버아카데미 학부모 방문 주간기금 마련 행사가 2년에 한 번 학부모 방문주간에 열린다. ⓒ 이순영 관련사진보기

큰사진보기 ▲컬버 아카데미미국 전역의 보딩스쿨 중 재정 규모 6위의 최상위권 자본력을 유지하는 명문고등학교 ⓒ 컬버아카데미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 이순영 시민기자의 개인 블로그에도 실립니다.

미국은 학교 기금 마련에 적극적이다. 새 학년 새 학기가 시작하는 9월에서 10월까지 한 해의 학교 예산과 보조금을 확충하는 사업이니만큼 학생과 학부모의 기부는 물론 지역 사회 기업의 후원 역시 활발히 이루어진다. 학교의 예산이 많으면 많을수록 그 혜택은 아이들과 지역 사회 그리고 국가의 미래에게 돌아가는 것으로 인식하고 있기 때문이다.학교 기금 마련 행사의 가장 대표적인 형태는 '펀 런'(Fun Run)이다. 학생들이 운동이나, 실내 체육관에서 지정된 코스를 15분 동안 계속해서 달리는 것으로 후원자들에게 기부금을 받는 학교에서 오랜 기간 내려오는 전통이자 중요한 행사다. 행사가 있기 전에 기금을 모금하고 당일에도 추가적으로 기부가 가능하다. 이때 기부를 한 학부모는 방송 데스크에 달리고 있는 자녀를 위한 응원의 메시지를 전달하고, 진행자는 이를 방송한다.이외에도 학교 기금 마련 행사는 다양하다. 학교 도서관을 임시 서점으로 꾸미고 한 주 동안 책을 판매해 수익금의 일부로 기금을 마련하는 북 페어(Book Fair)도 있다. 뿐만 아니라 벼룩시장, 음식 판매, 복권 추첨 행사 등 학교에 따라 다양한 방법으로 기금을 모으고 있다.이러한 행사는 학교의 부족한 재정을 보충하고 학생들의 활동을 지원하고, 교육 자재 구입, 장학금 마련, 놀이터나 도서관 증축 등을 목적으로 하기 때문에 그 중요성과 당위성을 모두가 인식히고 있다. 이러한 이유로 학교와 학생, 학부모 지역 사회의 적극적인 지원과 활동으로 다 함께 참여해 좋은 학교를 만들어 가고 있다.그런데 이보다 좀 더 특이한 방식의 기금 모금 방식이 있다. 학부모 경매 행사가 바로 그것이다. 현장에서 경매 행사가 바로 진행되는 것도 있고 온라인을 통해 이뤄지기도 한다.미시간 로체스터 학군에서는 지난 10월 30일(현지 시간) 시프, 세이버와 숍(Sip, Savor & Shop)이라는 주제로 경매를 했다. 온라인 경매는 10월 30일에 시작해 11월 5일에 종료된다. 현장 경매는 11월 5일에 실시될 예정이다. 후원자와 기역 기업이 기증한 1만 7천 달러 이상의 가치를 지닌 100가지 흥미로운 품목을 관람하고 등록하고 입찰하는 방식으로 이루어졌다.여기에는 세차 서비스, 디트로이트 아이스하키 경기 티켓, 와인 시음, 에어팟, 피트니스 클래스, 스파 트리트먼트, 학교 투어, 학교 굿즈, 학생 교장 체험 등 다양한 혜택이 준비됐다.인디애나주에 위치한 명문 보딩 스쿨인 컬버 아카데미(Culver Academy)에서 학부모회가 주관한 경매 행사(Live the Legacy Auction)가 가을 학부모 방문 주간에 개최됐다. 2년에 한 번 열리는 이 행사는 컬버 아카데미가 미국 전역의 보딩스쿨 중 재정 규모 6위의 최상위권 자본력을 유지할 수 있게 해주는 독보적인 학교 기금 마련 방식이다.올해 열린 행사의 경매 상품은 학부모와 동문 지역 사회가 기증한 것들로 컬버 로고가 새겨진 기념품부터 알래스카, 멕시코 등지의 최고급 여행 패키지, 메이저리그 시구권, VIP 스포츠 경기 독점 관람권, 학교 기념품, 학생 디자인 작품 등 다채로운 물품이 포함됐다. 뿐만 아니라 학교에 있던 물건들도 경매에 나온다. 올해는 포드 매버릭 픽업트럭, 컬버 보트, 129년 된 컬버 스테인드글라스 창문, 대포와 호숫가 입구에서 남쪽 막사로 이어지는 문이 경매 상품에 나왔으며 이를 포함해 총 500개가 넘는 경매 상품이 기증 됐고 전부 낙찰됐다.이번 경매의 하이라이트는 마스터스 토너먼트 패키지였는데, 손에 땀을 쥐게 하는 입찰 경쟁 끝에 역대 사상 최고 금액에 달하는 40만 달러(한화 약 5억 3600만 원)에 낙찰되었다. 이 패키지에는 8인 전용 제트기, 오거스타 내셔널 골프클럽 인근 고급주택, 전용 운전기사가 딸린 교통편, 전담 요리사가 만드는 식사, 지역 최고급 레스토랑, 골프 클럽 이용권이 포함되었다.학교 발표에 따르면 2026년 경매의 순수익은 역대 최고 금액인 296만 달러(약 40억 원)을 기록했다. 2022년 170만 달러(약 22억 5000만 원), 2024년 200만 달러(약 26억 원)로 매해 기록을 개인하던 행진에 이어 2026년은 직전 경매에 비해 96만 달러, 즉 48%가 증가하는 기염을 토했다. 미국 내 최상위 명문 보딩 스쿨의 경매 행사가 100만 달러(약 13억 원)를 넘기면 대성공이라는 평가를 받는 것을 감안해 봤을 때 압도적 실적이라 할 수 있다.이와 같은 실적은 하루아침에 운 좋게 일어난 게 아니다. 컬버 학부모회 회원 15명으로 구성된 위원회가 지난 1년 동안 쉴 새 없이 헌신했기에 가능한 결과였다. 공동 위원장들은 경매 물품확보, 물류 조직, 행사 홍보에 수개월을 투자했고 수십 명의 자원봉사자와 위원회 위원들이 노력해, 경매 행사의 성공은 단순한 모금이 아니라 그 이상의 의미를 지니고 있다고 할 수 있다. 학생과 학부모 그리고 교직원이 계승해 나가는 학교의 유산과 미래 세대를 위해 더 나은 환경을 만들며 학교의 유산을 실천해 나가는 방법인 것이다.경매 수익금 전액은 학교 공식 재정 기금인 컬버 펀드에 귀속되고 이는 학교 교육 프로그램 운영, 장학금 지원, 교직원 지원, 시설 유지 관리 등 학교 재정 운영에 중요한 역할을 한다. 컬버 아카데미는 주정부나 지방정부의 세금 지원에 의존하지 않는 사립 교육기관이기 때문에 동문과 학부모, 후원자의 기부가 학생들의 교육 기회와 학교의 장기적인 경영에 있어 절대적일 수밖에 없다.미국의 학교 기금 마련 방식은 사람이 아닌 기관에 기부를 하는 것이 그 특색이다. 기금이 많이 모이면 모일수록 그 수혜가 특정 학생에게만 돌아가는 것이 아니라 학생들 모두에게 돌아간다. 이는 촌지 문화와는 큰 차이가 있다. 은밀한 방법이 아니라 공개적인 방법으로 내 아이를 포함한 모든 아이들이 더 나은 학교 환경을 누릴 수 있도록 공동체 문화를 형성하기 위해 모두가 동참하는 것이다. 이렇듯 미국의 학교 기금 마련 행사는 사회의 구성원이 내가 속한 '우리'라는 공동체를 함께 생각하는 차원의 교육이 됨과 동시에 선진적인 사회 문화를 구축해 가는 방법이다.