"우리 아이에게 송전탑 세워진 땅 물려 줄 순 없어"

큰사진보기 ▲3일 충남 홍성읍성에서는 주민 500여 명이 모여 송전탑 건설을 반대하는 대규모 집회를 벌였다. ⓒ 이재환 관련사진보기

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큰사진보기 ▲3일 충남 홍성읍성에서는 주민 500여명이 모여 송전탑 건선을 반대하는 대규모 집회를 벌였다. ⓒ 이재환 관련사진보기

▲박정주 홍성군수 이재환 관련영상보기

송전탑 건설을 반대하는 목소리가 커지고 있는 가운데 3일 충남 홍성읍성에서는 송전탑 건설을 반대하는 대규모 집회가 열렸다. 집회에는 주최 측 추산 주민 500여 명(주최 측 추산)이 모였다. 박정주 홍성군수도 마무리 참석해 "송전탑 건설을 반대한다"고 입장을 거듭 밝혔다.한국전력공사는 지난 8월 20일 새만금-신서산 345kV 송전선로 건설계획의 후보경과지를 공개했다. 해당 노선은 전북 김제에서 출발한다. 만경강을 횡단해 군산과 익산을 통과한 뒤 충남 부여, 보령, 홍성을 지나 서산시 운산면으로 연결된다. 이외에도 홍성에는 청양-고덕 노선, 군산-신천안 노선도 통과가 예상되고 있다. 노선이 확정될 경우 홍성에는 총 3개의 송전선로가 관통하게 된다.이런 가운데 홍성 주민들은 이날 "죽음의 송전탑 목숨 걸고 반대한다"라며 구호를 외쳤다. 주민들이 들고 나온 펼침막에는 '농촌의 도시의 전력식민지가 아니다', '송전탑은 한전 사장 앞마당부터 강력하게 설치하라' 등의 문구가 담겼다. 이날 주민들은 송전탑 건설을 반대하는 내용을 담은 펼침막과 손팻말을 들고 조양문에서 홍주읍성 까지 행진을 했다.주민들은 이날 홍주읍성 성벽 위와 그 주변에 50여 개의 '송전탑 반대' 깃발을 세우고 투쟁선언문을 낭독했다. 홍주읍성은 1906년 홍주의병들이 을사늑약에 저항해 일본군과 맞서 싸우다 순절한 곳이다.집회에 참석한 주민 A씨는 "홍성에서 농사를 짓고 있다. 소중하고 아름다운 삶과 터전을 지키기 위해 이 자리에 나왔다. 송전선로는 홍성의 아름다운 자연을 파괴하고 주민들의 건강을 심각하게 위협할 수 있다"라고 토로했다.주민 B씨는 "국가 전력망 사업을 위해 송전탑이 필요하다고 한다. 그 점은 인정한다. 하지만 대안을 찾아야 한다. 송전탑이 아닌 송전선 지중화를 해야 한다. 전력을 많이 사용하는 대기업들이 비용을 부담해 지중화를 진행해야 한다"라고 주장했다.이들 주민들은 투쟁선언문을 통해 윤석열 정권에서 추진한 용인반도체 산단 건설을 중단하고 송전선로 건설 계획을 전면 재검토할 것을 촉구했다. 주민들은 용인 반도체 산단에 공급할 전기를 위해 지역에 송전선로가 깔리고 있다고 보고 있다.주민들은 "이재명 정부는 윤석열 정권의 과오를 되풀이 하고 있다. 이재명 정부는 왜 용인 반도체 산업단지를 고집하고 있나"라고 반문했다. 이어 "물도, 전기도, 인프라도 전혀 갖추지 못한 곳에 예비타당성 조사까지 생략했던 윤석열 정권의 실책을 되풀이하는 것도 부족하여 속도전, 전격전으로 폭주하는 이유가 무엇인가"라고 따져물었다.그러면서 "자본주의 종주국인 미국도 정부가 직접 나서 기업을 지원하지는 않는다. 전력의 공급도 지방정부나 AI기업, 데이터 센터 기업들이 스스로 해결하도록 하고 있다"라고 주장했다.관련해 김미선 예산홍성환경운동연합 사무국장은 "지난 10월 20일 용인 반도체 산단 부지에 다녀왔다. 그곳에는 사람이 살고 있고 공장도 있다"라고 말했다. 특정 기업을 위해 땅을 내 주어야 하는 상황이라는 것. 이어 김 활동가는 "지역 주민들이 초고압 송전탑으로 입게 되는 불이익이나 피해에 대해서는 그 누구도 말하지 않고 있다"라고 성토했다.이날 홍성군청 앞에서 열린 마무리 집회에는 박정주 홍성군수와 문병오·임이재·최선미 의원 등 다수의 군의원이 참석했다.박정주 군수는 "송전탑 백지화를 요구하는 홍성군민 여러분, 저도 똑같이 우리 군에 송전탑이 오는 것을 반대한다. 지난 (지방선거) 유세에서 송전탑 건설을 반대 한다는 입장을 명확히 밝혔다"라고 말했다. 박 군수는 "다만 우리 홍성군은 송전탑에 대해서 어떠한 것도 결정할 수 있는 권한이 없다"라며 "송전탑 반대의 목소리가 실질적으로 정책 결정권을 가지고 있는 주체들에게 명확히 전달 될 수 있도록 함께 노력해 달라"라고 당부했다.이태원 참사 유가족이기도 한 최선미 홍성군의원은 "결성면에 살고 있다. 그 땅에 송전탑이 들어온다고 한다. 그 땅은 조상대대로 농사를 짓던 땅이다. 그 땅에 우리 아이가 내려와 농사를 짓겠다고 한다. 그런 아이에게 송전탑이 있는 땅을 물려 줄 수는 없다"라고 성토했다.