경기신보, 24시간 AI 상담 도입… 보증 상담 문턱 낮춘다

큰사진보기 ▲경기신용보증재단(경기신보)이 ‘이지원’ 고도화로 AI 기반 상담과 채널별 상담 이력 연계를 강화해 필요한 정보를 편리하게 확인할 수 있는 이용 환경을 마련했다. ⓒ 경기신보 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기신용보증재단이 10월 26일 비대면 보증 신청 앱 '이지원'의 고도화를 완료하고 확대된 서비스를 제공하고 있다. 사진은 이지원의 PC(웹서비스) 화면 캡처. ⓒ 경기신보 관련사진보기

큰사진보기 ▲시석중 경기신용보증재단 이사장. ⓒ 경기신보 관련사진보기

중소기업과 소상공인이 영업시간에 쫓기지 않고 필요한 금융지원 정보를 확인할 수 있도록 경기신용보증재단(경기신보)이 인공지능(AI) 기반 디지털 상담 서비스를 강화했다. 24시간 AI 챗봇과 전화 상담용 AI 콜봇을 도입하고, 모바일 앱과 고객센터, 카카오톡 등으로 분산됐던 상담 이력을 통합했다.단순히 상담 창구를 디지털로 전환하는 데 그치지 않고, 고객이 언제 어디서 문의하더라도 이전 상담 내용을 바탕으로 안내받을 수 있는 환경을 만들겠다는 것이다. 금융 상담을 위해 영업시간에 사업장을 비우기 어려운 소상공인의 현실을 고려한 조치다.경기신보는 지난달 26일 모바일 앱 '이지원' 고도화를 통해 AI 기반 상담 기능과 채널별 상담 이력 연계를 강화했다고 3일 밝혔다.이번 개선의 핵심은 상담 시간과 채널에 따른 제약을 줄이는 것이다. 기존에는 보증 관련 정보를 확인하려면 영업시간에 고객센터에 전화하거나 영업점을 방문해야 하는 경우가 있었다. 온라인과 전화 상담을 번갈아 이용하면서 같은 내용을 반복해 설명해야 하는 불편도 있었다.경기신보는 우선 이지원과 경기신보 홈페이지, 카카오톡에 AI 챗봇을 도입했다. 보증 대상과 준비 서류, 신청 절차 등 주요 문의 사항을 365일 24시간 안내한다. 사업을 마친 저녁이나 주말에도 필요한 정보를 확인하고 보증 신청을 준비할 수 있다.전화 상담에는 AI 콜봇을 활용한다. 기존 자동응답시스템(ARS)처럼 복잡한 메뉴를 일일이 찾아 선택하는 대신 고객이 문의 내용을 말하면 AI 콜봇이 먼저 응대한다. AI가 안내하기 어려운 사항이나 추가 상담이 필요한 경우에는 상담원에게 연결하는 방식이다. 다만 상담원 연결은 고객센터 운영시간인 평일 오전 9시부터 오후 6시까지만 가능하다.이번 개선에서 특히 주목할 부분은 상담 이력 통합이다. 이지원과 고객센터, 카카오톡 등 여러 채널에 흩어져 있던 상담 내용을 연계해 고객이 다른 창구로 이동하더라도 앞선 문의 내용을 바탕으로 상담을 이어갈 수 있도록 했다.예를 들어 온라인으로 보증 관련 사항을 문의한 고객이 추가 확인을 위해 고객센터에 전화하더라도 처음부터 상황을 다시 설명할 필요가 줄어드는 것이다. 상담 과정에서 축적된 정보를 활용해 고객의 문의 경위를 파악하고 후속 안내의 연속성을 높이겠다는 취지다.이는 AI를 활용한 단순 문의 응대와는 차이가 있다. 자주 묻는 말은 챗봇과 콜봇으로 신속하게 안내하되, 개별 기업의 상황을 살펴야 하는 복잡한 문의는 상담원과 연결하는 구조다. AI의 접근성과 사람에 의한 상담의 전문성을 함께 활용하려는 것이다.경기신보의 이 같은 변화는 정책금융의 접근성을 높이기 위한 서비스 혁신이라는 점에서도 의미가 있다. 보증 지원 규모와 상품을 확대하더라도 정작 자금이 필요한 소상공인이 신청 절차와 구비서류를 제대로 알지 못하거나 상담 과정에서 불편을 겪는다면 정책금융의 효과는 제한될 수밖에 없다.특히 영업시간 대부분을 사업장 운영에 써야 하는 소상공인에게는 상담 가능 시간과 접근 경로 자체가 금융지원 이용의 장벽이 될 수 있다. 24시간 정보 안내와 상담 이력 통합은 이러한 시간적·절차적 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.경기신보는 앞으로도 고객의 질문과 실제 이용 경험을 반영해 AI 안내의 정확성을 높이고, 디지털 상담과 상담원 응대가 원활하게 이어지도록 서비스를 개선할 계획이다.시석중 경기신보 이사장은 "고객이 궁금한 순간에 필요한 정보를 얻고, 상담 창구가 달라져도 같은 설명을 반복하지 않도록 하는 것이 중요하다"며 "AI의 편리함과 상담의 연속성을 함께 높여 도내 기업이 보다 쉽게 보증 서비스를 이용할 수 있도록 하겠다"고 말했다.