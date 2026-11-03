국회 "교육교부금 앞으로 4년간 113조 감소"... 100만 규탄 서명 돌입

큰사진보기 ▲2026 교육교부금 개편 대응 긴급행동 소속 인사 300여 명은 3일 오전 11시, 국회의사당 계단 앞에 모여 정부를 규탄하고, ‘교육교부금 연동제 폐지 반대’를 요구하는 100만 서명운동 돌입을 선포했다. ⓒ 긴급행동 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2026 교육교부금 대응 긴급행동 소속 인사 300여 명은 3일 오전 11시, 국회의사당 계단 앞에 모여 정부를 규탄하고, ‘교육교부금 연동제 폐지 반대’를 요구하는 100만 서명운동 돌입을 선포했다. ⓒ 전교조 관련사진보기

"우리 아이들의 교육비 뺏지 마라!"

"아이들 미래 빼앗는 교육재정 축소 중단!"

국회예산정책처가 '정부가 추진하는 지방교육재정교부금법(교육교부금) 개정안 산정 방식으로 바꾸면 4년간 113조 원의 교육교부금 감소 효과가 생긴다'라는 보고서를 냈다. 이는 올해 교육교부금 총액 76조보다도 많은 것이다. 408개 단체가 모인 2026 교육교부금 개편 대응 긴급행동은 정부를 규탄하는 100만 서명운동을 선포했다.3일 <오마이뉴스>는 국회예산정책처가 지난 10월 30일에 펴낸 '2027년도 예산안 총괄 분석' 보고서를 살펴봤다. 이 보고서에서 국회예산정책처는 "(정부) 개편안에 따른 교육교부금은 2026년 76.4조 원에서 2030년 103.7조 원으로 연평균 7.9% 증가할 전망"이라면서도 "다만, 현행 제도 유지 시의 전망과 비교해 보면 2026~2030년간 총 113.4조 원의 교부금 감소 효과가 발생할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. "교육교부금법 개정안의 산정 방식 변경으로 내국세와 연동 체계가 단절됨에 따라" 이 같은 감소 효과가 생긴다는 것이다.2026년 16개 시도교육청이 받은 교육교부금 총액은 76.4조 원이다. 그런데 앞으로 정부 산정 방식이 적용되면 4년간 이보다 37조 원이나 더 많은 113.4조 원이 사라진다는 뜻이다. 교육교부금은 16개 시도 교육청이 학교 운영 등을 위해 정부로부터 받는 돈이다.그동안 교육교부금은 내국세의 20.79%를 연동해 자동으로 계산했지만, 정부는 이 연동제를 50여 년 만에 깨고 경상성장률과 학령인구 변화율을 반영한 계산식을 새로 적용하려고 하고 있다.이와 관련 국회예산정책처는 "경기 둔화와 학령인구 감소가 함께 지속되면 (정부) 개편 산식에 따른 교육교부금 증가율이 인건비 등 경직성 경비의 증가율을 밑돌아 지방교육재정의 실질적인 운용 여력이 축소될 가능성을 고려할 필요가 있다"라면서 "지방교육재정은 교직원 인건비와 학교 운영비 등 경직성 경비의 비중이 높아 교육교부금 증가율이 낮아지거나 동결되는 경우 교육 환경 개선이나 신규 교육정책에 활용할 수 있는 재원이 축소될 우려가 있다"라고 지적했다. 그러면서 "(정부의) 개편 산식에 따른 교부금 규모가 중장기 교육재정 수요에 대응하기에 적정한지 검토할 필요가 있다"라고 짚었다.이는 "정부의 교육교부금 개편 방향에 따르면 교직원 인건비 감당도 어려워, 유초중고 공교육이 위축될 수밖에 없다"라는 대한민국교육감협의회 주장과 거의 일치된 분석이다.긴급행동 소속 인사 300여 명은 3일 오전 11시, 국회의사당 계단 앞에 모여 정부를 규탄하고, '교육교부금 연동제 폐지 반대'를 요구하는 100만 서명운동 돌입을 선포했다.이날 민태호 전국학교비정규직노조 위원장은 "이재명 정부의 교육교부금 개편안이 얼마나 졸속적이고 독단적이며 부작용이 큰 것인가를 국회예산정책처가 증명하고 있다"라면서 "역대 최대 초과 세수의 예산 정책에서 초중등교육을 소외하고 배제하는 이유가 무엇이냐? 정부의 교육교부금 개편 법안은 초과 세수 시대를 오히려 초과 격차 시대로 만드는 불평등 법안이다. 미래대응기금을 위해 학교 교육을 희생시키는 부도덕한 법안"이라고 비판했다.이날 참석자들은 다음과 같은 글귀가 적힌 손팻말을 일제히 들었다.긴급행동은 이날 기자회견문에서 "내년도 정부안의 교육교부금 증가액은 약 2조 4천억 원이다. 정부가 예상한 인건비 증가분 약 2조 5천억 원과 비슷한 수준"이라면서 "우리는 교육교부금법 개정안의 예산 부수 법안 처리에 반대한다. 국회의장은 교육재정의 근간을 바꾸는 법안이 충분한 논의 없이 처리되지 않도록 책임을 다하라"라고 요구했다.이어 긴급행동은 "100만 서명운동을 본격 선포한다. 교육재정을 줄이는 개편에 반대하는 목소리를 모아 국회에 전달할 것"이라면서 "정부와 국회가 개편을 강행한다면 우리는 더 많은 교육공동체와 함께 행동의 규모와 강도를 높여 맞설 것"이라고 경고했다.