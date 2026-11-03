종이 없는 행정 넘어 AI 혁신… 경과원, 직원 업무방식부터 바꾼다

큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원(경과원)이 ‘종이없는 행정’을 정착시킨 데 이어 생성형 인공지능(AI)을 활용한 행정혁신에 속도를 내고 있다. 사진은 AI 기반 기업지원사업 평가 체계 툴 시연 모습. ⓒ 경과원 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원(경과원)이 ‘종이없는 행정’을 정착시킨 데 이어 생성형 인공지능(AI)을 활용한 행정혁신에 속도를 내고 있다. 사진은 AI기반 기업지원사업 평가 체계 툴 시연 모습. ⓒ 경과원 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원(경과원)이 ‘종이없는 행정’을 정착시킨 데 이어 생성형 인공지능(AI)을 활용한 행정혁신에 속도를 내고 있다. 사진은 10월 2일 직원들이 직접 AI 업무 도구를 개발하는 ‘2026 GBSA AI 해커톤’ 모습. ⓒ 경과원 관련사진보기

큰사진보기 ▲경기도경제과학진흥원(경과원)이 ‘종이없는 행정’을 정착시킨 데 이어 생성형 인공지능(AI)을 활용한 행정혁신에 속도를 내고 있다. 사진은 10월 2일 직원들이 직접 AI 업무 도구를 개발하는 ‘2026 GBSA AI 해커톤’ 시상식 모습. ⓒ 경과원 관련사진보기

경기도경제과학진흥원(경과원)이 종이문서를 없애는 디지털 행정을 넘어 생성형 인공지능(AI)을 활용한 조직 혁신에 속도를 내고 있다. 반복적인 문서 작성과 자료 조사, 행정업무는 AI로 처리하고, 여기서 확보한 시간을 기업상담과 신규사업 기획 등 핵심 업무에 투입하는 방식이다. 단순히 업무 처리 속도를 높이는 데 그치지 않고 직원들의 일하는 방식과 기업지원 서비스의 질을 함께 바꾸겠다는 구상이다.3일 경과원에 따르면, 최근 실시한 직원 대상 설문조사 결과는 AI 활용이 조직 내부에 상당 부분 정착했음을 보여준다. 올해 하반기 AI 교육을 수강한 직원 347명 가운데 125명이 참여한 조사에서 응답자의 93%가 생성형 AI를 업무에 활용한다고 답했다. 매일 활용한다는 응답은 51%, 주 3회 이상 활용한다는 응답은 82%에 달했다.AI를 주로 활용하는 업무는 문서·보고서 작성, 자료 조사 및 정보 검색, 회의록·자료 요약, 발표자료 제작, 기획 및 아이디어 도출 순이었다. 특히 응답자의 60%는 AI를 활용한 업무 수행시간이 기존보다 30% 이상 줄었다고 답했다. 이 가운데 28.8%는 업무시간이 절반 이상 단축됐다고 응답했다.주목할 대목은 절감한 시간을 어디에 활용하고 있느냐다. 복수응답 조사에서 자료 검증과 업무 품질관리 강화가 61.6%로 가장 높았고, 신규 사업·정책 개발 및 기획이 28.8%, 기업상담 등 대외 지원 업무 강화가 21.6%였다.AI 도입의 성과를 단순한 인건비 절감이나 업무량 축소가 아니라 기존 업무의 질을 높이고 기업지원 역량을 강화하는 데 연결하고 있다는 의미다.실제 기업지원 현장에서도 AI 활용이 확대되고 있다. 기업지원 부서는 상담 대상 기업의 산업동향과 시장환경을 분석하는 데 AI를 활용하고, 해외진출 지원부서는 국가별 시장정보와 수출입 통계, 인증제도 등을 조사해 기업의 해외시장 진출을 돕는다. 창업지원 부서 역시 사업계획서 검토와 기업별 지원사업 발굴 과정에 AI를 활용하고 있다.AI가 자료를 정리하고 분석하면 직원들이 이를 검증하고 기업별 상황에 맞는 지원 방향을 구체화하는 방식이다. 자료 수집과 정리에 투입하던 시간을 줄여 기업의 실제 애로사항을 파악하고 맞춤형 지원 방안을 찾는 데 더 많은 역량을 투입하겠다는 것이다.현장 직원들의 경험도 이런 변화를 보여준다. 최보라 경과원 판교테크노밸리팀 과장은 "AI를 업무에 활용하면서 하루 평균 2시간가량의 업무시간을 줄였다"며 "반복업무에 쓰던 시간을 기업 현장 방문과 상담, 지원사업 사후관리 등에 활용하면서 기업지원 업무에 더 집중할 수 있게 됐다"고 설명했다.직원들이 AI를 활용해 업무 시스템을 직접 개발한 사례도 있다. 인사총무팀은 교육 운영 과정에서 발생하는 반복적인 행정업무를 줄이기 위해 QR코드 기반 출결관리 시스템과 자체 교육 수강신청 시스템을 만들었다.기존에는 교육 참석자가 종이 명부에 출석 여부를 기록하고 담당자가 이를 다시 정리해야 했다. 새 시스템에서는 참석자가 QR코드를 스캔하면 출결 정보가 자동으로 기록·집계된다. 특히 QR코드가 10초마다 자동으로 변경되도록 설계해 화면을 캡처해 전달하는 방식의 대리 출석도 방지하도록 했다.교육 신청 방식도 달라졌다. 직원들은 교육 일정과 잔여 정원을 확인해 직접 신청할 수 있고, 정원이 마감된 과정은 대기 신청 후 결원이 발생하면 자동 등록된다. 수료증 발급까지 시스템에서 처리한다.외부 업체에 시스템 개발을 맡기거나 별도 대규모 사업을 추진하는 대신, 담당 직원이 생성형 AI를 활용해 현장의 불편을 해결하는 업무 도구를 직접 만들었다는 점에서 의미가 있다. AI 활용이 일부 직원의 문서 작성 편의를 넘어 조직 내부의 업무 개선 역량으로 확장되고 있는 것이다.경과원의 행정혁신은 2024년부터 추진한 '종이 없는 회계 행정'에서 출발했다. 회계업무에 전자문서 기반 업무체계를 도입하고 회의자료 출력과 종이문서 생산을 줄이는 방식으로 행정의 디지털 전환을 추진했다.그 성과는 수치로도 확인된다. 2025년부터 올해 9월까지 절감한 A4용지는 약 47만 장이다. 용지 구입비와 컬러 출력비를 기준으로 환산하면 약 7,600만 원의 예산 절감 효과가 있는 것으로 분석됐다. 이러한 성과를 인정받아 2025년 경기도 공공기관 우수정책평가에서 최우수상을 받기도 했다.이제 경과원은 전자문서 중심의 업무체계에 생성형 AI를 접목하고 있다. 종이 없는 행정이 문서 생산과 처리 방식을 디지털로 전환한 단계라면, AI 행정혁신은 자료 분석과 반복업무 자동화까지 업무체계 전반을 바꾸는 단계다.경과원이 이를 'AI 행정혁신 2.0'으로 명명한 것도 이런 변화의 연장선이다. 디지털 기술을 도입하는 데서 멈추지 않고, AI를 실제 업무에 적용해 조직의 생산성과 정책 수행 역량을 높이겠다는 의미다.김현곤 경과원장이 강조하는 것도 직원들의 AI 활용 역량이다. AI 기술을 이해하는 수준을 넘어 각자의 업무에서 직접 활용하고, 필요한 업무 도구까지 개발할 수 있어야 조직 전체의 경쟁력이 높아진다는 판단이다.이를 위해 경과원은 올해 하반기 전 직원을 대상으로 생성형 AI 역량강화 교육을 진행했다. 총 347명이 참여한 교육은 보고서 작성 등 기초 활용법부터 데이터 분석·시각화, 바이브코딩을 통한 업무 도구 개발까지 실무 중심으로 구성됐다. AI 활용 과정에서 발생할 수 있는 윤리와 보안 문제에 대한 교육도 함께 진행했다.교육에서 익힌 기술을 실제 업무에 적용하도록 유도하는 장치도 마련했다. 지난 10월 2일 개최한 '2026 GBSA AI 해커톤'에는 전 부서에서 14개 팀, 42명이 참여했다. 직원들이 직접 행정업무에 적용할 수 있는 AI 기반 혁신 도구를 개발해 선보이는 자리였다.대상을 받은 'Rabbit²'팀은 기업 지원사업의 제출서류 대조부터 평가점수 산출, 성과분석까지 처리할 수 있는 AI 기반 평가업무 자동화 도구를 개발했다. 담당자가 수작업으로 진행하던 서류 검토와 평가자료 정리 과정을 자동화하는 것이 핵심이다.현재 실제 기업 지원사업에 적용하기 위한 기능 고도화가 진행 중이며, 현장 검증을 거쳐 업무에 활용할 계획이다. 해커톤을 일회성 행사로 끝내지 않고 실제 행정에 적용할 수 있는 도구를 발굴해 다른 부서로 확산하겠다는 것이다.결국 경과원의 AI 행정혁신은 기술 도입 자체가 목적이 아니다. 직원들이 AI를 활용해 반복업무를 줄이고, 그만큼 기업의 성장 가능성을 발굴하고 현장의 어려움을 해결하는 데 집중하도록 업무 구조를 바꾸는 데 초점이 맞춰져 있다.김현곤 경과원장은 "AI 행정혁신의 출발점은 직원들의 역량 강화에 있다"며 "지속적인 AI 교육으로 직원들의 업무 전문성을 높이고, 반복업무를 줄여 확보한 시간을 기업상담과 정책기획에 집중해 도내 기업이 체감할 수 있는 지원 서비스를 확대하겠다"고 밝혔다.