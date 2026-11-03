부천시, 돔구장·상동 콤팩트시티·대장신도시 '3대 성장축'으로 도약 시동

큰사진보기 ▲김우용 부천시 도시국장이 3일 시청 브리핑룸에서 돔구장 유치와 상동 콤팩트시티 등 주요 도시개발사업 추진 현황을 설명하고 있다. ⓒ 박정길 관련사진보기

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부천시가 부천종합운동장 일원에 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치를 추진하고, 상동 옛 영상문화단지 부지에 인공지능(AI)·콘텐츠 산업을 담은 콤팩트시티를 조성한다. 이 두 곳을 대장신도시와 함께 도시의 3대 성장축으로 키운다는 구상이다.부천시 도시국은 3일 시정 브리핑을 열고 주요 도시개발사업의 추진 현황과 향후 일정을 발표했다.시는 원미구 춘의동 부천종합운동장 일원 49만823㎡의 역세권 융복합 개발 전략을 새로 짠다. 지난해 12월 착수한 '중장기 발전 전략 수립 용역'을 토대로 운동장 부지를 입체적으로 재편하는 방안을 검토 중이다.우선 3만석 안팎의 중형 돔구장 유치를 목표로 문화체육관광부의 '스포츠·공연 복합형 돔구장 건립 후보지 공모'를 준비하고 있다. 문체부는 2034년 준공을 목표로 4만석 이상 대형 돔과 3만석 안팎 중형 돔 후보지를 각각 1곳씩 선정할 계획이다. 시는 지난 9월 전담조직(TF)을 꾸렸고, 이달 중 경기도 내 후보지 선발을 위한 제안서를 제출한다.경쟁은 만만치 않다. 김우용 도시국장은 질의응답에서 유치의향서를 낸 지자체를 정부가 공개하지 않고 있다며, 언론 보도 등을 종합하면 전국에서 16곳 안팎이 도전한 것으로 파악된다고 밝혔다. 경기도에서만 9개 시·군이 신청한 것으로 보이며, 대형 돔 희망이 5곳 안팎, 부천과 같은 중형 돔 희망이 4곳 안팎이라고 했다. 다만 "정확하지는 않다"고 덧붙였다. 시는 이달 중 경기도 심사를 거쳐 12월 중앙 본선에 올라가야 하며, 김 국장은 "시기가 너무 촉박하다"고 말했다.시는 공모에서 선정되면 돔구장을 중심으로 사업을 끌고 가고, 탈락하면 도시혁신구역 지정을 통해 나머지 사업을 마무리한다는 방침이다. 한국형 '화이트존'으로 불리는 도시혁신구역은 건축물 용도와 용적률 등을 일반 용도지역 기준과 달리 정할 수 있어 체육·문화·상업 기능을 아우르는 복합개발에 유리하다. 시는 2027년 국토교통부 협의와 중앙도시계획위원회 안건 상정을 거쳐 2028년 도시혁신구역을 지정하고, 2029년부터 본격 조성에 들어갈 계획이다.돔구장 사업 방식은 아직 확정되지 않았다. 김 국장은 문체부가 사업 방식을 정하지 않았고, 사업 주체도 부천시가 아니라 국민체육진흥공단이 총괄할 가능성이 있다고 설명했다. 민간자본을 활용하거나 진흥기금을 쓰는 방안 등이 모두 열려 있다고 했다.TF에 정치권 인사를 참여시켜야 하지 않느냐는 질문에는 "체육·문화 분야"라는 특성상 도시국, 문화체육국, 외부 문화·체육 전문가 중심으로 꾸렸다고 답했다.종합운동장 부지의 주택 건설은 병행한다. 지난 7월 착공한 A1·A2블록 843가구는 2028년 말 입주를 목표로 공사 중이다.개발이 오래 지연된 데 따른 주민 불만도 질의응답에서 나왔다. 한 기자는 시 소유 토지와 민간 토지의 보상가 차이로 소송이 이어지는데도 LH가 손을 놓고 있다는 지적이 있다고 물었다.김 국장은 길주로 북쪽은 LH가 사업시행자로 지정돼 진행 중이고, 남쪽은 종합운동장과 주차장 등 시 소유 부지라고 설명했다. 남쪽은 돔구장이나 도시혁신구역 등 사업이 구체화될 때 진행할 사안이라 별도 감정평가 계획이 없다고 밝혔다. 주민들이 "LH가 뒷짐 지고 있다"고 느낄 수 있지만, 시가 LH와 협력해 주민이 소외되지 않도록 챙기고 있다고 덧붙였다. 남부역세권 개발에 대해서는 도시국과 시행업체 사이에 논의된 바가 없고, 주택국 등 관련 부서와 먼저 조율해야 할 사안이라고 답했다.시는 원미구 상동 529-2 일원 38만3천151㎡에서 상동특별계획구역 복합개발사업을 추진한다. 콘텐츠·AI 산업과 주거·상업·업무 기능을 모은 콤팩트시티가 골자이며 총사업비는 6조9천300억원 규모다. 융복합센터와 랜드마크타워가 들어서고, 도로·문화공원·생활 SOC 등 기반시설과 주민편의시설도 확충한다.현재 민간사업자와 세부 사업계획을 협의 중이다. 시는 이달 중 변경 사업계획을 수립하고 주민설명회를 연 뒤 12월 도시관리계획 변경을 고시할 계획이다. 2027년 상반기 토지매매계약, 2028년 상반기 착공, 2032년 하반기 준공이 목표다.사업이 확정되면 부지 안의 한옥마을은 철거된다. 김 국장은 한옥마을을 그대로 옮기기는 어렵다고 보며, 개발이 마무리되면 전통문화 공간은 아니지만 별도 공연장 등이 마련될 것이라고 설명했다. 한옥마을을 다시 조성할 계획은 없다고 했다.콤팩트시티 안에 수영장과 도서관이 계획돼 있다는 이야기에 대해서는, 2018년 공모와 2019년 협약 당시에는 도서관과 주차장 등이 있었고 수영장은 포함되지 않았다고 설명했다. 다만 주민이 원하면 협상 과정에서 넣거나 뺄 수 있어 수영장 반영도 검토하고 있다고 했다.시는 대장·역곡 공공주택지구와 오정 군부대 일원, 성골지구·대장안동네 등 5개 지역에서 2032년까지 총 3만2천여 세대를 공급한다. 신도시 대규모 공급에 원도심 노후 주거지 정비를 더해 주거 선택지를 넓힌다는 계획이다.대장·역곡지구에는 각각 2만318세대, 5천632세대 등 총 2만5천950세대를 짓는다. 기반시설 공정률은 대장이 36%, 역곡이 20% 정도다. 2027년 공공·민간 분양 3천555세대(대장 1천522, 역곡 2천33)가 예정돼 있고, 대장지구는 2027년 11월부터, 역곡지구는 2029년 6월부터 입주가 시작된다.오정동 군부대 이전 부지와 주변을 포함한 44만5천311㎡에는 3천995세대 주거단지를 만든다.2027년 하반기 분양을 시작하고 연말까지 토지보상을 마무리한 뒤 2030년 도시개발사업을 완료할 계획이다.군부대 이전은 마무리됐고 현재 토양 정화가 진행 중이다. 김 국장은 실태조사 결과 전체 부지의 30% 정도가 오염된 것으로 나타났으며, 한국환경공단에 위탁한 정화 작업이 대략 48% 정도 진행된 것으로 안다고 밝혔다. 비용은 개발사업비에서 충당한다.보상을 둘러싼 이견도 남아 있다. 한 기자는 주민들이 공시지가 최대 2.5배 보상 방침이 시세에 못 미친다고 주장하고 있다고 지적했다. 김 국장은 보상평가가 시가 선정한 기관과 주민이 선정한 기관의 결과를 반영해 산출되는 만큼 일부 주민의 요구에 못 미칠 수 있다고 밝혔다. 토지주 62명 정도 가운데 일부는 협의보상으로 약 80억 원을 수령했고, 나머지도 협의가 이뤄질 것으로 본다고 했다. 비대위가 시를 상대로 낸 소송 3건 중 가처분은 마무리됐고 본안 1건이 이달 진행 중이다. 직원 고발 건은 무혐의로 마무리됐다고 설명했다.시는 개발제한구역 우선해제 취락마을 두 곳도 환지방식으로 정비한다. 이는 원주민이 재정착할 수 있도록 토지소유자가 정비된 땅을 돌려받는 사업 방식이다.여월동 성골지구(805세대, 사업비 265억 원)는 기존 건축물 철거에 들어갔고 2028년 5월 단지 조성을 마친다. 대장동 대장안동네(1천612세대)는 도시·군관리계획 수립지침이 바뀌어 용도지역 상향 기준이 '인접 공공주택지구 준공'에서 '착공'으로 완화되면서 추진 시기를 3년 이상 앞당길 수 있게 됐다. 지난 9월 경기도, 10월 부천시 도시계획위원회 심의를 통과했고, 12월 도시개발구역 지정을 거쳐 2029년 6월 공사를 시작한다. 사업시행은 한국토지주택공사(LH)가 맡는다.김우용 도시국장은 "사업들이 차질 없이 진행되도록 행정 역량을 모아 신·구도심과 세대가 함께 상생하는 도시발전 모델을 만들겠다"며 "어느 한 곳에 치우치거나 소외되지 않는 균형발전을 이뤄 시민이 일상에서 체감하는 쾌적한 도시환경을 조성하겠다"고 말했다. 여러 사업이 동시에 진행되는 만큼 우선순위를 두고 말하기는 어렵다고도 했다.