방송 출연 명성 악용 125억 가로챈 부동산 유튜버 구속

큰사진보기 ▲투자권유 카톡 대화 ⓒ 분당경찰서 관련사진보기

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큰사진보기 ▲투자금 입금 증빙 차용증서 ⓒ 분당경찰서 관련사진보기

부동산 유튜브 채널과 경매학원을 운영하며 수강생 등에게 투자를 종용해 126명으로부터 약 125억 원을 가로챈 유튜버가 구속 송치됐다.3일, 경기도 성남시 분당 경찰서에 따르면 유튜버 A씨는 지난 2019년 1월께부터 올해 7월까지 '내가 운영하는 펀드에 투자하면 부동산 경매 등으로 수익을 창출한 뒤 원금과 수익을 지급하겠다'는 말로 꼬드겨 투자를 유치했다. 과거 TV 프로그램 등 각종 방송에 출연하며 얻은 부동산 투자전문가로서의 명성과 수강생 등과의 신뢰 관계를 이용해 자금을 모집했다.하지만 수사 결과 A씨에게는 구체적인 투자 계획이나 수익 창출 방안이 없었다. 신규 투자자 자금을 기존 투자자에게 지급하는 방식으로 펀드를 운용했다. 수익을 기대하는 신규 투자자를 모은 뒤, 그들의 투자금으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 '폰지사기'를 저지른 것이다.피의자 A씨는 약 7년 간 400억 원대의 투자를 유치해 이 중 대부분을 돌려막기 방식으로 피해자 등에게 지급하고 수십억 원대에 이르는 자금을 사적 유용하거나 법인 명의 건물을 사는 데 사용했다. 피해자별 투자금은 1000만 원부터 많게는 5억 원 이상인 것으로 전한다. 초기 투자자 중에는 수익금을 받은 사람도 있지만 올해 들어 신규 투자금 유입이 줄면서 원금과 수익금 지급을 하지 못하자 피해자들 고소가 잇따른 것으로 알려졌다.경찰은 지난 8월 23일 최초 피해 접수 이후 수사에 착수, 압수 수색 등을 통해 증거를 확보하고 자금을 추적했다. 피의자 A씨가 취득한 범죄수익 약 82억 원에 대하여 추징보전을 신청했고, 지난달 30일 사기와 유사 수신 혐의로 구속 송치했다.경찰 관계자는 "법적으로 원금이 보장되는 경우는 제도권 금융회사의 예금·적금 등 제한적이며 투자성 상품의 원금이 보장되는 경우는 없다"며 "원금 보장을 약정하는 경우 불법 유사 수신을 의심하고, 고수익에는 항상 그에 상응하는 높은 위험이 따른다'는 평범한 진리를 명심해 주길 바란다"며 각별한 주의를 당부했다.