오세훈 고발한 박주민 "한강버스 허위사실 공소시효 한 달 남아"

큰사진보기 ▲민주당 오세훈 한강버스 비리 은폐 진상조사단, 오세훈 서울시장 고발더불어민주당 오세훈 한강버스 비리 은폐 진상조사단 이해식, 박주민, 이용선 의원이 지난달 29일 오전 서울 종로구 서울경찰청에서 '오세훈 서울시장 공직선거법 위반(허위사실공표) 혐의 고발장'을 제출하고 있다. ⓒ 이정민 관련사진보기

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큰사진보기 ▲발언하는 박주민 진상조사단장3일 서울시 중구 서울시의회 의원회관에서 열린 더불어민주당 한강버스 비리 은폐 진상조사단과 서울시의회 더불어민주당 주관 '한강버스 비리 은폐 의혹 진상규명과 철저한 행정사무감사를 위한 공동 기자간담회'에서 박주민 진상조사단장이 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

'한강버스 비리 의혹' 관련 허위사실 공표 혐의로 오세훈 서울시장을 고발한 박주민 더불어민주당 의원이 3일 오전 고발인 신분으로 경찰에 출석하며 신속한 수사를 촉구했다. 그는 "이 사건의 공소시효는 12월 3일까지다. 이제 한 달여밖에 남지 않았다"라고 강조했다.박 의원이 단장을 맡은 민주당 한강버스 비리 은폐 진상조사단은 지난 10월 29일 오 시장을 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 서울경찰청에 고발했다. 선거범죄 공소시효는 선거일 후 6개월이라 6.3 지방선거 관련 사건은 12월 3일 끝난다.이날 서울 남대문경찰서에 출석하기 직전 취재진과 만난 박 의원은 "고발 내용은 매우 단순하고, 또 매우 명확하다"며 "감사원이 서울시에 보낸 공문과 오 시장의 발언이 담긴 시의회 회의록을 나란히 놓고 보면 누구나 간단하게 확인할 수 있는 사실 확인의 문제"라고 설명했다.민주당은 '지난해 9월 서울시 감사위원회가 사업비 약 15억 원의 목적 외 사용 의심 내역과 3억 2000만 원의 수수료 지급 정황을 오 시장에게 보고했지만, 서울시가 수사의뢰 대신 감사원에 공익 감사를 청구했고 감사원이 청구 당일 이를 종결했다'고 주장해 왔다.박 의원은 오 시장이 지난해 11월 20일 서울시의회 본회의에서 발언한 내용을 지적했다. 당시 오 시장은 "(감사원으로부터) '우리는 지금 국회 행안위에서 요청한 감사도 남아 있기 때문에 추가 감사를 더 해 줄 수 없다', 이런 답변을 받았다"고 했다.박 의원은 "감사원이 서울시장 앞으로 보낸 공문에 적힌 각하 사유는 단 하나였다"며 "자체 감사 기구, 즉 서울시에 설치돼 있는 감사위원회에서 직접 처리가 가능하다는 이유만 적혀 있었다"라고 말했다.'감사 경위를 설명한 것에 불과하다'는 서울시 해명에 대해 박 의원은 "시장 명의로 감사를 청구했고, 시장 앞으로 감사원으로부터 답을 받아놓고 없는 말을 지어내 시장이 직접 말한 것"이라고 지적했다.이날 취재진이 '의도적인 거짓말이라는 근거자료가 있느냐'고 묻자 박주민 의원은 "감사원이 공문을 보냈을 때 수신인도 시장이다. 그럼 시장이 안 것이지 않나"라며 "저는 의도가 있다고 보고 그래서 고발을 한 것"이라고 답했다. 그러면서 "(당시 오 시장이) 다음 서울시장 선거에 또 출마할 것이란 의사를 밝히고 다니고 있는 상황이었다"라고 부연했다.박 의원은 오 시장이 국민의힘 서울시장 경선 참여를 공식 발표한 지난 3월 17일 한강버스에 대한 감사원 감사 결과에 대해 "배 만드는 사업자에게 특혜, 부정과 비리가 있다는 문제제기로부터 (감사가) 시작됐는데, 이런 의혹이 말끔하게 해소됐다"고 발언한 점도 문제 삼았다.그는 "해당 감사에서 감사원은 리베이트 관련된 의혹은 전혀 다루지 않았고, 오 시장 본인이 감사해 달라고 청구했던 가덕중공업 선정 문제도 전혀 판단하지 않았다"며 "그럼에도 불구하고 사업자 비리 문제로 시작한 문제가 말끔하게 해소됐다라고 선거를 앞두고 공표를 한 것"이라고 규정했다.그러면서 "수사기관에 의원실이 확보한 추가 자료도 전달할 것"이라고 밝혔다. 국정감사 다음 날 서울시가 한 수사의뢰를 두고는 "수사 의뢰가 왜 중단됐는지에 대해서는 그 수사 의뢰에 담기지 않았다"라며 서울시 행정사무감사에서 드러날 내용을 포함해 별도 고발하겠다고 예고했다.'수사 의뢰 관련 조사 자료 폐기 의혹' 관련 박 의원은 "저희들은 관련된 진술, 관계자들의 수첩 메모 등을 확보하고 있다"라고 답했다. 다만 '오 시장 지시에 따른 것이라는 근거도 확보했느냐'는 물음엔 "그 부분은 조금 더 수사가 필요한 부분은 있다"라고 했다.앞서 박주민 의원은 이날 오전 민주당 서울시의원들과 서울시의회에서 기자간담회를 열고 공동 대응을 선언하기도 했다. 그는 "오늘은 서울시의회 행정사무감사가 시작되는 날"이라며 "서울시의 거짓 해명과 책임 회피를 끝내는 전환점이 될 수 있도록 많은 관심을 부탁드린다"라고 당부했다.오 시장과 서울시를 향해서는 오늘 자신의 경찰 고발인 조사 출석을 언급하면서 "이것은 시작에 불과하다", "더 이상 정치공세라는 말로 의혹을 피해 가지 말라"라고 경고했다.한편 서울시는 고발 당일이었던 지난 10월 29일 서울시는 호준석 대변인 명의의 입장문을 통해 "당시에는 감사원이 국회에서 여당 주도로 의결한 한강버스 사업 전반에 대한 감사를 광범위하게 진행하고 있었다"며 "정상적인 행정절차를 비리 은폐로 몰아가는 악의적 정치공세"라고 반박했다.