이 대통령 "해킹 공격 잇따라, '사이버 보안 차르' 적극 검토"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령이 북한의 바이낸스 해킹 의혹 등 최근 잇따른 사이버 해킹 문제와 관련해 "흩어져있는 보안 기능을 총괄 조정할 수 있는 '사이버 보안 차르 기구' 구성을 적극 검토하라"고 주문했다.이 대통령은 3일 국무회의에서 "최근 국내외에서 보안 취약점을 악용한 해킹 공격이 잇따르고 있다. 얼마 전에 세계 최대 가상자산 거래소마저 해킹 조직의 소행으로 추정되는 사이버 공격으로 천문학적 피해가 발생하기도 했다"며 북한 해커들이 바이낸스를 공격했다는 미국 FBI 발표를 간접적으로 언급했다. 그러면서 "인공지능의 발달로 해킹 기술이 날로 지능화, 고도화, 일상화되면서 기존의 점검과 사후 대응 중심의 보안 체계가 뚜렷한 한계를 드러내고 있다"고 우려했다.이 대통령은 "국민의 일상은 물론 국가 경제와 안보에 심대한 영향을 주는 수준으로까지 확대된 사이버 보안 위기에 맞서 종합적인 예방체계를 마련해야 한다"며 "무엇보다 취약점에 대한 공격 징후를 사전에 탐지, 전파, 대응할 수 있는 시스템을 구축해야겠다"고 강조했다. 또 "국민의 삶과 밀접한 주요 공공 서비스와 정보통신, 에너지, 금융 등 국가 핵심 인프라의 보안 취약점 또한 빈틈없이 보완해주기 바란다"고 당부했다.이 대통령은 "특히 공공과 민간 영역을 아우르는 범정부 차원의 대책 기구 설치 논의도 필요하다"며 "흩어져 있는 보안 기능을 총괄 조정할 수 있는 강력하고 실효적인 '사이버 보안 차르 기구' 구성을 적극 검토해주기 바란다"고 지시했다.이 대통령은 "디지털 시대의 선도자가 되려면 반도체나 인공지능뿐 아니라 세계 최고 수준의 사이버 보안 역량도 함께 갖춰야 한다"며 "우리 사회 모두가 기술과 제도, 인식 전환에 함께 힘을 모아야겠다"고 했다.