외교부 "해킹 아닌 유출, 경찰 등 수사·조사 진행중"

큰사진보기 ▲박두순 외교부 대변인이 3일 서울 종로구 정부서울청사 별관 외교부에서 열린 대통령 순방단 개인정보 유출 관련 브리핑에서 인사하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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이재명 대통령 부부와 수행 장관, 경호 관계자, 언론인 등 해외순방 대통령 전용기 탑승자 명단과 개인정보가 인터넷에 유출된 사건에 대해 외교부는 경찰 등에 수사와 조사를 요청했다. 자체적으로는 유출 경위를 파악하지 못한 걸로 보인다.박두순 외교부 대변인은 3일 오전 브리핑을 열고 대통령 전용기 탑승자 개인정보 유출과 관련해 "외교부는 사전(언론 보도 이전)에 해당 유출 사실을 확인한 즉시 관계 기관에 수사와 조사를 요청하였으며, 현재 경찰청을 비롯한 관계기관 협조 하에 유출 경위 파악을 위한 조사를 진행하고 있다"고 밝혔다.또 "지난 6월 대통령 순방 행사 관련 PC 및 이메일 등에 대한 기술적 점검을 포함하여 포괄적이고 심도 있는 조사를 실시 중"이라며 "문제 된 사이트로부터 해당 정보 삭제 그리고 그 밖의 개인정보 유출 여부 확인 등 추가 피해 차단을 위한 조치를 취했다"고 밝혔다.박 대변인은 "대통령 내외분을 포함한 모든 인사에 대한 원활한 여권 재발급을 위한 조치를 신속하게 시행 중"이라고 밝혔다. 유출된 개인정보에는 여권번호가 포함돼 있는데, 새 여권에는 새로운 여권번호가 부여된다.박 대변인에 따르면, 외교부는 탑승자 명단이 인터넷에 올라간 일을 해킹이 아닌 유출로 간주하고 있다. 박 대변인은 "대통령 순방에 관한 모든 자료는 보안문서로서 관리되고 있다"고도 밝혔다. 외부의 해킹 공격이 아닌, 전용기 탑승자 명단을 작성·취급하거나 관련 기관들이 주고받는 과정에서 보안 절차가 지켜지지 않아 일어난 일로 보고 있는 것이다.외교부가 보안 절차 미준수 경위를 자체적으로 밝혀내지 못하고 경찰 등 외부 수사와 조사를 의뢰했고, '포괄적이고 심도 있는 조사'가 이뤄지고 있는 점을 보면, 명단 유출이 외교부 외부에서 일어났을 가능성에 비중을 두는 걸로 보인다.