이 대통령 "다문화 차별? 제 우려는 극우적 선동"

큰사진보기 ▲이재명 대통령이 3일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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"다문화 가정도 당연히 우리 사회의 한 구성원으로 잘 적응할 수 있도록, 보통의 우리 시민들이 될 수 있도록 지원해야죠. 예를 들면 문화적 차이에 따른 불리함을 지원해줘야죠. 예를 들면 이중 언어, 언어 교육 지원 당연히 해야죠. 한국말 가르치는 거 지원해줘야죠. 한국 문화 교육 지원해줘야죠. 한국 공동체에 섞여들 수 있도록 지원해줘야죠. 그건 너무 당연하잖아요. 그런데 이게 예를 들면, 자칫 특정한 부분에서 '어 저건 아닌데'라고 하는 걸 방치하게 되면, 이게 공격의 표적이 된단 말이에요. 그런 측면에서의 지적이다. 이제 이런 것들을 우리가 다 잘 찾아내야 됩니다."

이재명 대통령 : "그러면 그걸 좀 더 세밀하게 분석하고 의견도 내고, 그렇게 하십시오. 부족한 것들이 많죠?"



원민경 장관 : "네. 학생들이 학교에서 적응하기 어려워서 학교를 중간에 탈락하는 비율이 더 높고, 고등교육 진학률도 과거에 비해서 (일반 국민과의 격차가) 좁혀졌다고는 하지만 여전히 한 14~15% 정도 낮은 상태입니다."

이재명 대통령이 3일 국무회의에서도 이주민 관련 메시지를 둘러싼 논란을 언급하며 정면돌파에 나섰다. 지난달 28일 X를 통해 공공산후조리원 다문화가정 우대제도 검토 의사를 밝힌 이래 7일째 논쟁을 직접 주도하고 있는 상황이다. 이 대통령은 이날 해당 문제를 거론한 까닭과 관련해 "제가 실제로 우려하는 것은 극우적인 선동"이라고 했다.이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 모두발언부터 이 사안을 거론했다. 그는 "국가 공동체는 사회경제적 약자들의 어려움을 살피고, 이들에 대한 지원책을 세심하게 마련할 책무가 있다"면서도 "다만 그 과정에서는 공정성과 합리성이라는 원칙이 반드시 함께 고려돼야 한다. 아무리 작고 사소해 보이는 혜택이라도 합리적 근거 없이 계속되면 제도에 대한 공동체의 신뢰를 훼손할 수 있기 때문"이라고 말했다.이 대통령은 "이는 정책의 지속가능한 토대를 약화시킬 뿐만 아니라, 약자에 대한 혐오를 선동하는 세력에게 선동의 빌미를 줄 수 있다"며 "깨진 유리창 하나도 허투루 보지 않아야 더 큰 불신과 갈등을 예방한다. 그리고 약자를 실제로 더 두텁게 보호할 수 있게 된다"고 강조했다. 또 "서로 다른 여건을 고려하면서도 공동체의 대다수가 납득할 수 있는, 공정하고 합리적인 국정을 구현하는 데 함께 힘써주시길 부탁드린다"고 했다.이 대통령은 이후 회의에서도 이번 사안이 '공정'의 문제라고 다시금 얘기했다. 그는 "세상이 풍토가 바뀌어 가지고 소위 공정성에 대한 열망이라 그럴까, 기대치가 매우 높아졌다"며 "최근에 논란이 되고 있는 다문화 가정에 대한 어린이집 우선 배정, 산후조리원 우선 입소 이게 숫자가 얼마 안 되긴 하지만 어쨌든 한 명이 들어가면 한 명이 떨어질 수 있다고 하는 상황에 대해서 '이거 부당한데'라고 생각하는 경우가 발생한다"고 말했다.이 대통령은 '다문화가정에 대한 일률적, 보편적 지원'이 시대에 맞지 않는 행정이라고도 꼬집었다. 그는 "지금은 제3세계의 어려운 국가와 결혼하는 것뿐만이 아니라 선진국하고 결혼하는 경우가 너무 많아졌는데, 그것도 다문화 가정"이라며 "일률적으로 그렇게 우선권을 주는 게 바람직하냐, 어렵고 힘들기 때문에 지원하는 쪽으로 하면 된다. 이게 시대 상황이 변했는데 과거에 하던 걸 그대로 하다보니까 현장의 불합리라는 게 지적되는 것"이라고 했다.이 대통령은 "행정을 하는 데서 끊임없이 현장을 살피고 혹시 불합리함이나 과거에 예상하지 못했던 불공정성이나 이런 게 생기지 않는지를 보고 바꿔나가야 된다"며 "이게 혁신"이라고 말했다. 또 "제가 저번부터 계속 부·처·청이 알아서, 각 소관 사무 안에서 문제가 될 만한 것을 끊임없이 찾아서 개선하라고 말씀드렸지만 평소에 보던 사람은 봐도 안 보인다. 관성이 있으니까. 그래서 그건 다른 사람의 눈으로 봐줘야 된다"고 덧붙였다.이 대통령은 "다문화 얘기했더니, 저한테 다문화를 차별한다, 공격한다 이런 지적을 하는 분도 계신데"라며 해명에도 적극 나섰다. "제가 실제로 우려하는 거는 우리 사회의 극우적인 선동"이라며 "지금 유럽이나 서구 선진국이 진통을 겪고 있지 않나. 자꾸 편을 갈라가지고, 뭐든지 틈만 있으면 편을 갈라가지고 적대화하고 공격하고 대상화, 수단화한단 말이다. 이걸 미리 좀 예방해야 된다"고 말했다.이에 원민경 성평등가족부 장관은 지원책의 합리화와 별개로 여전히 사회에 만연한 이주민·외국인 차별을 방지하는 일 또한 시급하다고 발언했다.그는 "최근에 코로나를 거치면서 통합되는 과정에서 또 보이지 않는 차별이 여전하다는 부분이 보고되고 있어서, 어떤 지원에 대한 부분도 지속함과 더불어서 보이지 않는 차별을 없애는 정책을 여러 부처가 함께 신경 써주시면 좋을 것 같다"고 제안했다.이 대통령은 "그런 것들을 어떻게 지원해서 보완해 나갈 것이냐는 끊임없이 고민하고 확대해 가야 한다"며 "어떤 방법인지 좀 찾아내도록 하시고"라고 당부했다.