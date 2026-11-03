북한 '바이낸스' 해킹 부인한 김여정, 통일부가 본 특이점

큰사진보기 ▲북한이 배후로 지목된 바이낸스 해킹 ⓒ 로이터/연합뉴스 관련사진보기

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통일부는 3일 김여정 북한 노동당 총무부장이 담화를 통해 세계 최대 가상자산 거래소 바이낸스 해킹 사실을 부인한 것과 관련해, '북한 사이버 활동에 대한 미국 등 국제사회 대응에 대해 김 부장이 직접 반응한 건 이번이 처음'이라고 밝혔다.통일부 당국자는 이날 오전 기자들과 만나 북한이 바이낸스 해킹의 배후라는 미국 수사당국의 발표에 대해 "FBI(미 연방수사국)에서 얘기한 내용으로, 우리 관계기관 간에 정보가 공유된 것은 없다"며 정확한 상황 파악이 우선이라는 신중한 입장을 밝혔다.국제사회의 추가 대북 제재에 동참할 가능성에 대해서도 "상황 파악을 토대로 관계부처와 대응 방안을 검토하는 것이 맞다"며 "현시점에서 그 문제를 언급할 필요성이 없다"고 말했다.이 당국자는 김 부장이 직접 담화를 발표한 배경에 대해서는 "바이낸스 (해킹) 파장이 확장되자 사안을 엄중하게 생각하고 격을 높여 자신의 입장을 표명한 것으로 본다"고 분석했다.이어 "최근 정상국가를 표방하며 외교 외연을 넓히고 있는데 이런 입장에서 자신의 국제적 위신을 신경 쓰는 것으로 보인다"고 설명했다.앞서 김 부장은 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화를 통해 미국 연방수사국(FBI)의 북한 해킹조직 관련 발표를 "황당무계한 낭설"이라고 일축한 바 있다.담화에서 김 부장은 "미국이 세계 각 곳에서 발생하는 사이버사기행위들이 모두 우리의 소행인 듯이 국제여론을 오도하는 것은 명백히 우리에 대한 엄중한 정치적 도발"이라고 주장했다.그는 또 미국의 발표가 북한의 국제적 이미지와 국가적 위신을 훼손하려는 시도라면서 "새로운 영역으로 파생된 또 다른 엄중한 반공화국 주권침해행위"라고 비난하기도 했다.