올겨울 우리 집에는 특별한 크리스마스 트리를 만든다

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큰사진보기 ▲책표지 ⓒ 문학동네 관련사진보기

"할머니, 나도 예쁜 말 수집가가 될래!"

"나는 여기에 '우리 가족 모두 사랑해'라고 쓰고 싶어."

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"우리 모두 함께 낱말 나무를 만들어요."

"좋아하는 단어를 나무에 달아 보세요!"

"모든 동물 친구들에게도 사랑을."

'할머니 사랑해!'

'고마워', '행복해', '괜찮아', '우리 같이 놀자'.

그림책을 다 읽고 나자 손자가 말했다. 그러더니 책 속의 커다란 나무를 가리켰다.어제 손자 로리와 함께 읽은 책은 피터 레이놀즈의 그림책 <단어의 선물>이다. <점>으로 잘 알려진 작가가 이번에는 말이 가진 힘에 관한 이야기를 풀어냈다. 책을 읽는 동안 나는 몇 번이나 그림 속 단어들을 들여다보았다. 우리가 매일 무심히 지나치는 거리의 광고문과 신문 기사, 사람들의 대화가 새삼 다르게 보였기 때문이다.주인공 제롬은 단어 수집가다. 세상에는 수많은 단어가 있지만 제롬은 그중에서도 마음에 오래 남는 단어를 좋아한다. 어느 날 제롬은 반려견 에코와 함께 마음이 따뜻해지는 단어를 찾아 거리로 나선다. 그런데 거리에서 마주치는 말들이 영 신통치 않다.'초특가 세일', '주차 금지', '쓰레기 무단 투기 절대 금지', '임대문의'. 가게마다 물건을 팔기 위해 목소리를 높이고, 길거리에는 하지 말라는 경고문이 가득하다. 신문 가판대에도 가 본다. 하지만 신문에는 기후 위기와 빙하가 사라진다는 소식, 도서관 폐관 같은 우울한 이야기들이 실려 있다.사람들의 대화에 귀를 기울여 보아도 마찬가지다."이런 날씨, 딱 질색이야!" 하고 불평을 하거나 "시끄러워! 늦었다니까!" 하며 짜증을 내고 화를 내는 말들이 오간다. 제롬은 점점 기운이 빠진다. 이렇게 많은 단어가 세상에 떠다니는데 어째서 마음을 따뜻하게 해 주는 말은 듣기 힘든 걸까.생각해 보면 우리 주변도 크게 다르지 않다. 하루에도 수없이 많은 말을 듣고 읽지만 그중에서 마음을 환하게 밝혀 주는 말은 얼마나 될까. 뉴스에는 걱정스러운 소식이 넘쳐나고, 거리에는 금지와 경고의 문구가 흔하다. 말은 넘쳐 나는데 정작 듣고 싶은 말은 귀해진 세상이다.제롬은 마침내 생각을 바꾼다. 좋은 단어를 찾아다니기만 할 것이 아니라 자신이 직접 사람들에게 따뜻한 단어를 전해 주기로 한 것이다. 제롬은 그동안 모아온 낱말 책에서 마음이 따뜻해 지는 단어 꾸러미를 썰매에 싣고 공원으로 간다. 그리곤 커다란 나무 앞에 서서 큰 소리로 외친다.제롬은 희망나무, 꿈나무, 소원의 나무를 만들고 싶었다. 사랑과 평화를 담은 말들이 가득해지기를 바랐다.제롬의 외침을 듣고 나온 어른도 아이도 자신이 좋아하는 단어를 골라 나뭇가지에 매달기 시작한다. 사랑, 미소, 평화, 나눔. 누군가는 가족에게 전하고 싶은 말을, 누군가는 자신에게 필요한 말을 써서 붙이기도 한다. 앙상하던 겨울나무에 노란 종이들이 하나둘 매달린다. 나뭇잎 하나 없던 나무가 어느새 사람들의 소망으로 풍성해진다.제롬은 나무 꼭대기에 '세상에 평화를, 모든이에게 사랑을' 이라고 써서 걸어 놓는다. 제롬과 늘 함께 다니던 강아지 에코도 무언가 할 말이 있다는 듯 짖어 대자, 제롬은 그 의미를 깨닫고 이렇게 쓴다.제롬의 작은 소망으로 시작된 나무가 이제는 모두의 행복과 평화를 바라는 나무가 되었다. 제롬이 바꾼 것은 거리의 간판도, 신문의 기사도 아니었다. 그저 자신이 전하고 싶은 말을 먼저 꺼내 놓았을 뿐이다. 그런데 그 작은 행동에 사람들이 응답했고, 마침내 온 마을이 함께 아름다운 단어를 나누게 되었다.로리와 이 장면을 읽다가 문득 오래전 일이 떠올랐다. 아이들이 어렸을 때 우리 집 벽에 커다란 나무를 그린 적이 있었다. 색종이를 나뭇잎 모양으로 오려 그 나무위에 기도문을 적었다. 내가 바라는 것, 아이들이 원하는 것, 우리 가족이 함께 이루고 싶은 소망을 하나씩 적어 나무에 붙였다.시간이 지나면서 나뭇잎이 늘어났다. 어떤 잎에는 아이들의 소원이, 어떤 잎에는 가족을 위한 기도가 담겼다. 벽에 그려 놓은 나무였지만 시간이 흐를수록 자라는 것 같았다. 나뭇잎이 많아질수록 우리 가족의 바람도 그만큼 풍성해졌다.그때는 아이들과 함께하는 작은 놀이였는데, 세월이 흐른 뒤, 이 그림책을 보다가 그때의 나무를 다시 만난 느낌이 들었다. 로리에게 이 이야기를 들려주었더니 로리는 눈을 반짝였다. 자기도 그렇게 해 보고 싶다는 것이다. 그러더니 아주 좋은 생각이 났다는 듯 크리스마스트리를 그렇게 만들자고 했다.그래서 올해 크리스마스에는 조금 특별한 나무를 만들기로 약속했다. 벽에 커다란 나무 한 그루를 그려 붙이고 색종이를 나뭇잎 모양으로 오려 예쁜 말과 기도를 적어 붙이기로 했다. 로리는 첫 번째 나뭇잎에 들어갈 말은 이미 정했다.그다음에는 어떤 말이 달릴까.어쩌면 내가 생각하지 못한 엉뚱하고 재미있는 단어가 등장할지도 모른다. 아이가 어떤 말을 좋아하고, 어떤 말을 듣고 싶어 하는지 알아가는 일도 즐거울 것 같다.책을 읽고 반드시 무엇을 배워야 한다거나 교훈을 찾아내야 한다고 생각하지 않는다. 이야기가 재미있으면 그것으로 충분하다. 책 속의 장면을 흉내 내거나 새로운 놀이로 이어진다면 더욱 좋다. 이번 그림책이 그랬다. 로리는 제롬이 모은 단어들을 보면서 자신도 예쁜 말 수집가가 되고 싶다고 했다. 책을 읽는 데서 끝나지 않고 자기만의 낱말 나무를 만들겠다고 했다. 그것 만으로도 이 책을 함께 읽은 시간은 충분히 값진 것이리라.