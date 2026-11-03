광주시 청렴도 2년 연속 하위권... 오현주 의원, 부패방지 조례 제정

큰사진보기 ▲광주시의회 오현주 의원(더불어민주당·경안동·쌍령동·광남1·2동)이 대표발의한 '광주시 청렴도 향상 및 부패방지 조례안' 등 3건이 지난달 29일 제327회 임시회 제2차 본회의에서 가결됐다. ⓒ 광주시의회 관련사진보기

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경기 광주시의 종합청렴도가 전국 최하위 등급인 5등급으로 떨어진 가운데, 공직사회의 부패방지와 행정 신뢰 회복을 위한 제도적 장치가 마련됐다.광주시의회 오현주 의원(더불어민주당·경안동·쌍령동·광남1·2동)이 대표발의한 '광주시 청렴도 향상 및 부패방지 조례안' 등 3건이 지난달 29일 제327회 임시회 제2차 본회의에서 가결됐다.이번 조례 제정은 광주시의 청렴도 하락에 대응하기 위한 것이다.광주시는 2024년 국민권익위원회 종합청렴도 평가에서 4등급을 받은 데 이어 2025년에는 최하위인 5등급으로 한 단계 더 떨어졌다.이에 오 의원은 시장이 매년 청렴도 향상과 부패방지를 위한 기본계획을 수립·시행하도록 의무화했다.기본계획에는 청렴도 개선을 위한 추진과제뿐 아니라 전년도 청렴도 평가 결과에 대한 실태분석과 개선방안도 포함하도록 했다. 청렴도 조사·평가와 부패방지 우수부서 및 개인에 대한 포상 근거도 마련했다.오 의원은 "광주시의 종합청렴도 5등급은 전국 최하위 등급으로 심각한 수준"이라며 "시민들의 행정 신뢰를 높이기 위한 강도 높은 개선방안이 수립돼야 한다"고 강조했다.이와 함께 오 의원이 발의한 '광주시 어린이급식관리지원센터 설치 및 운영 조례 전부개정조례안'도 가결됐다.개정안은 기존 어린이급식소 중심의 지원 대상을 노인·장애인 등 사회복지시설 급식소까지 확대하고, 센터 명칭을 '광주시 어린이·사회복지급식관리지원센터'로 변경하는 내용을 담았다.또한 '광주시의회 기본 조례 일부개정조례안'을 통해 의원 선거가 있는 해의 제2차 정례회 집회일을 11월 22일로 정하고, 상임위원 선임 절차와 윤리특별위원회 관련 규정 등을 정비했다.오 의원은 이번 조례안 가결을 계기로 공직사회 청렴도 개선과 사회복지시설 급식안전 강화 등 시민 권익 보호를 위한 제도적 기반이 마련될 것으로 기대했다.