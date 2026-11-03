4·16재단, 세월호참사 추모시설 명칭 공모전 개최

4·16재단(이사장 박승렬)은 안산 화랑유원지에 조성 중인 '안산 4.16 세월호 참사 추모 시설'의 명칭을 정하기 위해 오는 11월 5일부터 20일까지 명칭 공모전을 개최한다.
이번 공모전은 2014년 4월 16일 세월호참사로 희생된 이들을 추모하고 기억하는 동시에, 생명존중과 안전사회의 가치를 담아낼 추모 시설의 이름을 시민과 함께 만들어가기 위해 마련됐다.
안산 화랑유원지 내에 조성 중인 추모 시설은 연면적 7375.25㎡ 규모로 지하 1층, 지상 3층으로 건립되며, 추모 및 봉안 공간을 비롯해 전시 공간, 교육 공간, 다목적홀 등을 갖출 예정이다. 2027년 8월 준공을 목표로 조성 중이며, 희생자를 추모하고 기억하는 공간을 넘어 시민 누구나 편안하게 찾아와 머물고 쉴 수 있는 휴식의 공간이자 다양한 체험과 전시를 만나는 일상 속 문화공간으로 만들어갈 계획이다.
공모 명칭은 ▲세월호참사 추모 시설의 의미와 가치를 상징적으로 담을 것 ▲시설을 이용하는 사람들이 친근하게 느낄 수 있을 것 ▲다른 시설과 구별되면서 고유한 기능을 드러내는 창의적인 명칭을 기준으로 제안하면 된다.
추모 시설에 관심 있는 시민 누구나 참여할 수 있으며, 1인당 1개 작품만 출품할 수 있다. 접수는 11월 5일(목) 오전 10시부터 11월 20일(금) 오후 5시까지 온라인으로 진행된다.
시상은 최우수상(해양수산부 장관상) 1명에게 상장과 상금 30만 원, 우수상(행정안전부 장관상) 1명에게 상장과 상금 20만 원을 수여한다. 또한 안산시장상, 4·16재단 이사장상, 한국해양교통안전공단 이사장상 등 장려상 3명에게 각각 상장과 상금 10만 원을 수여하며, 참가자 중 100명을 추첨해 1만 원 상당의 문화상품권을 증정한다.
심사는 제안 명칭의 상징성, 친근성, 대중성, 창의성 등을 기준으로 진행하며, 최종 결과는 2027년 2월 26일(금) 오후 5시 4·16재단 홈페이지를 통해 발표할 예정이다.
4·16재단 관계자는 "추모 시설은 세월호참사의 희생자를 기억하고 추모하는 공간이자, 생명과 안전의 가치를 함께 나누는 열린 공간이 될 것"이라며 "이 공간이 우리 사회에 어떤 의미로 기억되고 불리면 좋을지 시민 여러분의 다양한 생각과 제안을 기다린다. 이번 공모를 통해 시민과 함께 추모 시설의 의미를 만들어가는 계기가 되기를 바란다"라고 전했다.
공모 참여 및 자세한 사항은 4·16재단 홈페이지 공모 게시판 (https://416foundation.org/notice/contest/
)에서 확인할 수 있으며, 문의는 4·16재단 나눔사업2팀(070-4248-8671)으로 하면 된다.